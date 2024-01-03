«Деревенский пес Акбай»: начало детского сериала от Туфана Миннуллина с приветом молодежным группировкам

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 65-я

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Смотрим самый новогодний спектакль Камаловского театра — «Авыл эте Акбай» («Деревенский пес Акбай»), который открыл серию пьес рубежа 80-90-х, написанных Туфаном Миннуллиным. Даже в пьесе для детей он сталкивает деревню и город. И напоминает об эпохе ОПГ. Запись идет с русскими субтитрами (0+).

Пес-супергерой…

В первой постановке главную роль исполнил Асхат Хисматов (у него позавчера было день рождения). Также как Ильдара Хайруллина называют Мырау-батыром, для многих детей Хисматов — Акбай.

Современную постановку представили 19 октября 2013 года, шла она четыре сезона. Поставила его Лилия Ахметова. Она выпускница режиссерского отделения КазГУКИ(руководитель курса — Фарид Бикчантаев). Она единственная работающая в татарском репертуарном театре женщина-режиссер. Она ставила почти во всех местных татарских театрах и считается, своего рода, кассовым режиссеров.

В новой версии Акбая играет Ильнур Закиров. Вообще, за несколько лет Миннуллин написал несколько пьес с этим героем: «Акбай нигә күңелсез?» («Почему Акбай грустит?»), «Акбай белән Кыш бабай» («Акбай и Кышбабай»), «Гашыйк буласым килә» («Хочу влюбиться»), «Акбай, Тәмлетамак һәм Этбүреләр» («Акбай, Тамлетамак и Псы-волки»), «Акбай һәм сарык малае» («Акбай и мальчик-овца»). Чуть позже — «Акбай, SOS!», «О’кей, Акбай!», «Интернет Акбай». В последней, к примеру, герою общаются по видеосвязи.



предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Камаловского театра.

Правда, в это же время он пишет «Илгизәр плюс Вера», посвященный смешанным бракам, и «Хушыгыз» («Прощайте»), в котором показывает бесславный итог надежд своего поколения шестидесятников. Сейчас Камаловский детские спектакли ставят только к новогодним праздникам.

А в первой части Акбай довольно живет в деревне, однако его соседка по дому кошка Тамлетамак (Ляйсан Файзуллина), увидев по телевизору некий «город», уговаривает его отправиться туда в путь. Акбай соглашается, потому что он любит помогать другим. При этом у героев — изначальный конфликт взглядов: один хочет заботиться, а вторая — красивой жизни.

...и собачьи группировки

На пути им встретится волк (Алмаз Гараев) который сходу заявляет: «Собаки и кошка — что-то тут не так». И действительно, в городе от кошки и след простыл. Акбай же начинает местных собак. Сначала болтливую Чарли (Гузель Шакирова), которая учит его слову «примитив». И целую банду: это Актырнак (Ришат Ахмадуллин), Актуш (Фаннур Мухаметзянов), Раиль Шамсуаров (Муйнак) и Дурткуз (Гузель Гюльвердиева).



Что, разумеется, абсолютно в духе 1989 года с его молодежными группировками (в субтитрах можно увидеть слова «петушиться» и «мотаться»). Есть даже авторитет, Сарбай (Алмаз Сабирзянов).

Благодаря его появлению открывается правда: уличным псам хочется иметь клички. И когда появляется Тамлетамак-Кетти, все меняется к лучшему. А потом Акбай даже с Бульдогом (Ирек Кашапов) сможет разобраться. И пойдет обратно в деревню. Пока только с Дурткуз. Чтобы не пугать местное население. Вскоре и кошка вернется.

«Акбая» в 2022 году представили в театре кукол «Экият», ставил его и челнинский драматический, а чувашский имени Сеспеля. Худрук челнинского театра Олег Киньзягулов говорил в одном из интервью, что выбрал «Акбая», когда узнал о постановке в «Экият», хотя сначала хотел делать к Новому году «Алису в стране чудес» в переводе