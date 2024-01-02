Татарстанские фильмы, которые хорошо идут с оливье

Топ-5 претендентов на звание новогоднего хита в масштабах республики

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

У татарстанского кинематографа обязательно должен появиться фильм, который зрители будут пересматривать в новогодние праздники. Не обязательно это должно произойти сразу после выпуска картины. Известно, что «Иронию судьбы» в советское время показали девять раз, включая премьеру и три повтора в 1976 году, а далее в 1977, 1979, 1983 и 1989 годах. Значит, возможно, такое кино уже снято и его просто вскоре начнут показывать каждое 31 декабря. Сделаем свою выборку кандидатов.

«Әбиләр»



Фирдус Тямаев несколько лет предваряет концертные программы небольшими фильмами, которые можно смотреть и без музыкального сопровождения. История двух бабушек, едущих на выступление Тямая, вроде бы кажутся всего лишь дополнением к лайву. Однако Ильтазар Мухаматгалиев и Радик Бариев, Хуршида и Муршида соответственно, во-первых, разыгрывают роли, в которых они существовали более 20 лет. Во-вторых, это физическая комедия, популярная в зимний период. В-третьих, здесь все заканчивается хорошо. А можно было доснять картину до полного метра. Потому что татарских бабушек любят все.

«Әпипә»

Дебютный полнометражный фильм Ильшата Рахимбая хоть и не наделал такого шума, как «Микулай» (во всяком случае, на него никто не писал жалобы), в качестве новогоднего кино смотрится гораздо привычнее. Здесь есть любовная линия, хоть и выстроенная абсолютно очевидно, очень много знакомых поп-звезд, немного играющих, но все больше поющих, есть атмосфера абсолютного комфорта, когда сразу понятно, что все у всех будет замечательно.



«Семейные хлопоты»

Похоже, теперь уже редкий опыт Алексея Барыкина в семейной комедии. Теперь преподаватель КазГУКИ успешно работает, снимая документальные ленты о православных святынях, и готовит серию картин о СВО. «Хлопоты» напоминают французскую историю квипрокво, когда молодая семья не может решить, как назвать мальчика, в результате супругам необходимо провести две важные церемонии в один день. Отметим абсолютно проходную по функциональности, но блистательную по вовлеченности роль полицейского в исполнении Рамиля Тухватуллина.



«Пельмени»

Одна из «татарометражек» Салавата Юзеева, нами еще в рамках «Куктау-20» не отсмотренная, более всего подходит для новогоднего стола. Здесь готовят пельмени, как и полагается делать если не 31 декабря, то в один из дней после (когда кончатся салаты). Правда, в обычной жизни это не приводит к дракам. Это самая экономная с точки зрения текста татарская короткометражка в принципе. И, вероятно, единственная, где звучит так много музыки на виолончели.



«Галиябану»

Интересное явление, которое требует диссертации. Классическая пьеса Мирхайдара Файзи перенесена в современные реалии, при этом главному антагонисту Исмагилю не удастся совершить свое черное дело. Разрушает ли это изначальную концепцию? Безусловно. Улучшает ли автор драму сюжетными перевертышами? Вряд ли. Можно ли это растянуть на столько, чтобы хватило на приготовление сельди под шубой? Легко.





