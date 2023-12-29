«Купят один участок и начинают морально давить на всех соседей»: Высокая Гора — «столица» точечной застройки

Местные активисты выступают против возведения многоэтажек в старой части села, коммуникации которой не приспособлены под такую нагрузку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жители Высокой Горы жалуются на точечную многоквартирную застройку земельных участков в селе через выкуп нескольких соседних участков у частных владельцев. При этом активисты утверждают, что местная администрация «легализует» такие объекты через публичные слушания, о которых никто из недовольных соседей не знает. Инициативная группа намерена добиваться своей справедливости через правоохранительные органы и бороться с «закрытыми» публичными слушаниями. Подробнее в интервью «Реальному времени» об этом рассказала высокогорская активистка Наталья Ильина.



«Местные власти проводят публичные слушания, о которых никто не знает»

— Наталья, расскажите, как проходит застройка деревень многоквартирными домами у вас в районе.

— На протяжении нескольких последних лет у нас в Высокой Горе идет интенсивная застройка старой ее части. Изначально она формировалась как частный сектор. Соответственно, там узкие улицы, переулки, нет тротуаров, канализации и так далее. Но из-за того, что есть большие участки по 15—20 соток, определенный круг застройщиков стал их выкупать, причем купят один участок и начинают морально давить на всех соседей. Покупая один участок, выживают других.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Местные власти проводят публичные слушания, о которых никто не знает, а потом там строят многоквартирные дома. Началось все с трехэтажных домов, сейчас уже появляются восьмиэтажные дома. Таким примером был ЖК «Луговой». При том что все как бы официально проводится, выдаются разрешения, но вот, например, частный сектор к канализации не подключают, а для многоквартирных домов это делают.

— Как проходили последние публичные слушания сразу в нескольких поселках?

— Моя семья имеет общую границу с собственниками участков, чьи земли переводят под застройку. О слушаниях мы узнали, когда один из соседей продал земельный участок и стало понятно под что это было сделано. Я начала все контролировать, знакомиться со всей этой ситуацией — выяснилось, что в «Градостроительном кодексе» есть правила, как люди должны извещаться о проведении публичных слушаний. Из всего перечня видов оповещения граждан о проведении публичных слушаний, установленных «Градостроительным кодексом», наши органы местного самоуправления выбрали способы, которые минимизируют количество оповещенных жителей.

Это — размещении информации на сайте сельского поселения (о котором практически никто не знает) и размещение информации на информационных стендах в сельсовете. Режим работы сельсовета — с понедельника по пятницу, с 8:00 до 16:00, как раз то время, когда практически все находятся на работе. Естественно, люди ничего об этом не знают и никто там не присутствует. А раз там никого нет, то и все согласны.

В этот раз мы создали инициативную группу, как могли известили жителей, потому что на проведение публичных слушаний отвели 10 дней. Причем сначала извещение о них было размещено с нарушениями: появилось оно 1 декабря, а слушания должны быть 11 декабря. Но к постановлению о проведении публичных слушаний не были прикреплены, ни сам ПЗЗ, ни карты градостроительного зонирования. И только после того, как члены инициативной группы сходили в администрацию и предъявили свои претензии, постановление с сайта исчезло и появилось 4 декабря. А публичные слушания назначили на 15 декабря.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Среди индивидуальных жилых домов стоят многоквартирные. И никого это не интересует»

— Показали ли вам какие-то документы на слушаниях?

— В извещениях о слушаниях указывается место проведение и время, а также куда можно подать свои замечания. У нас, как правило, такие слушания проходят в сельсовете. На последних слушаниях нам ничего не представляли, схема градостроительного зонирования была вывешена в коридоре. Но Высокая Гора ведь большая, а объекты на схеме были очень мелкими. Если изначально с ней не знаком, то разглядеть там ничего невозможно. Сами правила землепользования на встрече тоже не размещали. С этим всем можно было ознакомиться только на сайте. На время проведения слушаний была создана комиссия, куда входил глава сельского поселения, его заместитель, депутаты, начальник управления архитектуры района и прокурор.

В начале этого года была подана коллективная жалоба в прокуратуру России о точечной застройке, которая привела к тому, что у нас катастрофически переполнены школа, детские сады, так как многоквартирные дома возводятся хаотично, без учета фактической инфраструктуры и численности населения, зачастую с нарушениями, например, пожарной безопасности. Поэтому на встрече был и прокурор района, чтобы проверить ход слушаний.

На последних слушаниях, которые прошли 15 декабря, обсуждался вопрос по переводу земельных участков, находящихся в старой части села Высокая Гора по ул. Полковой (около школы № 2) и на ул. Колхозной в двух местах, из территориальной зоны Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки) в зону Ж-З (среднеэтажная жилая застройка (5—8 этажей). В ходе слушаний выяснилось, что один из участков на ул. Колхозной переводится без согласия собственников. А ведь это нарушение закона.

В заключение о результатах публичных слушаний сказано, что возражения жителей приняты к сведению. А застройщики будут выносить на публичные слушания проекты планировки территории. Но «Градостроительный кодекс» не обязывает застройщиков делать это. Да и какой смысл? Чтобы принять к сведению мнения жителей и сделать так, как им выгодно? А органам местного самоуправления, принявшим такое решение, видимо нет дела до того, что школа № 2 загружена на 207%, детский сад «Солнышко» на 157%, детский сад «Подсолнушек» на 160%, что в летнее время дефицит воды и многие другие проблемы, связанные с «перенаселением».

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

— Сколько человек входит в вашу инициативную группу и жаловались ли вы куда-то на органы местного самоуправления?

— В нашу инициативную группу входит 10—15 человек. Созданы специальные чаты, участники которых выступают против точечной застройки. Сейчас в старой части Высокой Горы ситуация выглядит следующим образом: среди индивидуальных жилых домов стоят многоквартирные. И никого не интересует, в каких условиях живется жителям таких индивидуальных домов, окруженных многоквартирными домами.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Мы писали жалобы в прокуратуру России, оттуда перенаправили в прокуратуру Высокогорского района. Она выявила нарушения, что на строительство одного из домов выдано разрешение с нарушением пожарных норм, был случай, что муниципальную землю продали не совсем законным образом. Разрешение на строительство не должно было выдаваться, но дом все равно был построен и введен в эксплуатацию (ответы прокуратуры есть в распоряжении «Реального времени», — прим. ред.)

По поводу точечной застройки наши инициативные жители тоже обращались в администрацию района, но оттуда им пришел ответ, что у собственников земельных участков есть свои права, и они ими пользуются. Мол, владельцы земли сами обращались в исполком с просьбой о переводе, публичные слушания проведены, а то, что об их проведении никто не знал — это ваши проблемы...



P.S. «Реальное время» готово предоставить слово администрации Высокой Горы и района, а также представителям застройщиков, если они захотят изложить свою позицию на страницах нашего издания.

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