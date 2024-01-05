Резкий рост ключевой ставки, рекордная прибыль банков и цифровой рубль

Итоги года в финансовом секторе Татарстана

Фото: realnoevremya.ru

Инфляция, стремительный рост ключевой ставки, подорожавшие кредиты, узаконенные исламские финансы и запуск цифрового рубля — чем ознаменовался 2023 год на финансовых рынках и какие факторы влияли на развитие банковской системы России. Аналитическая служба «Реального времени» и приглашенные эксперты выбрали наиболее значимые события уходящего года и попытались в условиях царящей неопределенности дать прогнозы на 2024-й.

Время дешевых кредитов прошло

В середине 2023 года Банк России начал ужесточать денежно-кредитную политику: с июля по декабрь ключевая ставка выросла более чем в два раза — с 7,5 до 16% годовых. Вслед за ней подорожали ипотека на вторичном рынке, потребительские и автокредиты. Впрочем, такое положение вещей устраивает ЦБ РФ — ажиотаж на рынке кредитования начал спадать, а это поможет вернуть инфляцию в 2024 году к целевому уровню.

По прогнозу НРА, в ближайшие 1,5—2 месяца рыночные ставки по ипотеке без учета льготных программ составят 15—17%. В сегменте автокредитования средние ставки будут доходить примерно до 20% по новым автомобилям и до 35% — по подержанным. Рыночная ставка по необеспеченным потребительским кредитам составит в диапазоне 21—27% для работников по найму.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

К депозитам вернулась былая привлекательность

В 2022 году на фоне низкой ключевой ставки деньги с депозитов перетекли на фондовый рынок. В конце 2023 года ситуация начала меняться — депозиты стали более привлекательными, а фондовый рынок после 9 месяцев роста начал корректироваться.

По данным аналитического центра проекта «Финуслуги» Мосбиржи, по состоянию на 15 декабря средняя доходность депозитов на 3 месяца в топ-50 банков составляла 13,19%, на 6 месяцев — 13,5%, на год — 12,46%. Индекс FRG100 для годовых вкладов на сумму 100 000 рублей, который рассчитывается по депозитным продуктам 80 банков, на ту же дату составляет 10,78%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Максимальная ставка в Сбербанке достигла 16% для массового клиента и 16,5% для премиальных. Получить такую доходность можно при вкладе на полгода. ВТБ также объявил о повышении ставки по сберегательным продуктам в среднем на 0,5 п. п., до 16%, а максимальная доходность для тех, кто переводит в банк свою пенсию, составит 17%. «Альфа-банк» с 16 декабря повысил ставки до 16—16,1% по своим вкладам. В «Хоум Банке» максимальная ставка выросла до 16,5%, в «Почта Банке» — до 17%.

Российские банки заработали рекордную прибыль

Чистая прибыль российских банков в 2023-м может превысить 3 трлн рублей. Исторический максимум может быть обновлен, несмотря на резкий рост ключевой ставки.

Почти половина этой суммы придется на Сбербанк, который по итогам года может выплатить рекордные дивиденды. Доля прибыльных банков за 11 месяцев 2023 составила 88%.

Стартовало тестирование цифрового рубля

С 15 августа в России началось тестирование операций с реальными цифровыми рублями. В нем принимают участие 13 банков и ограниченный круг их клиентов. Этот этап проекта позволит проверить работу платформы цифрового рубля в промышленной среде, отработать необходимые процедуры с привлечением реальных клиентов, а также скорректировать процессы, если потребуется, и убедиться, что использование новой формы нацвалюты удобно и понятно пользователям.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов





На первом этапе в тестировании примут участие около 600 человек. Планируется, что в дальнейшем список участников будет расширен. К тестированию привлекут как граждан, так и компании. В 2024 году список операций пилота дополнится оплатой по динамическому QR-коду и переводами между юрлицами.



В четырех регионах запустили эксперимент по исламским финансам

В сентябре 2023 года в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чечне стартовал эксперимент по партнерскому финансированию, который продлится до 1 сентября 2025 года. Пилотные регионы получили возможность протестировать принципы исламского банкинга, который подразумевает ведение деятельности в соответствии с нормами шариата.

Главное достижение нового закона в том, что в систему координат России и четырех регионов вошла тематика исламского банкинга. Сейчас задача и регулятора, и игроков рынка — сформировать практику, на которую будет полагаться новый закон. При удачном развитии событий он будет распространен на всю Россию. Пока эксперимент будет длиться 2 года с возможностью продления, до 5 лет, рассказывал «Реальному времени» Линар Якупов, президент Фонда развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund).



Фондовый рынок оправился от прошлогоднего шока

За первые три квартала 2023 года российский фондовый рынок показал одну из лучших динамик в мире на фоне отскока после шокового 2022 года, когда в отношении российской экономики западными странами было применено максимальное количество санкций. Но любой рост сопровождается коррекционными окатами, в этом году они наблюдались в мае, сентябре и декабре. Это совпало с усилением минорных настроений и на глобальном фондовом рынке, после того как руководители ведущих центробанков дали понять, что период высоких ставок будет более длительным, чем ожидалось.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

С начала 2023 года Индекс МосБиржи вырос примерно на 42%. И хотя полностью компенсировать потери кризисного 2022 года не удалось, в целом для российского фондового рынка 2023 год можно оценить как вполне успешный.

Издание «Реальное время» также попросило экспертов выделить и прокомментировать наиболее значимые события уходящего года.

«Мы научились преодолевать трудности и находить нужные механизмы»

— Самый важный индикатор в 2023 году — это многократное повышение ставки Центрального банка, которая определяет и задает тон денежно-кредитной политики. Другое дело — насколько изменение ставки было следствием тех инфляционных ожиданий, который складывались на тот момент, либо это работало на опережение. На днях глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина признала, что, возможно, реагировать надо было немного раньше. Сценарий мог быть самый разный, но однозначно повышение ставки позволило нам удержать финансовую систему в стабильном состоянии, — комментирует управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Рушан Сахбиев.

Серьезного спада на рынке кредитования в 2023 году, по его словам, не было. Пока на ипотечном рынке действуют госпрограммы льготного кредитования, чувствительность к уровню процентной ставки не такая высокая. Особенно в тот период, когда наблюдается серьезный рост стоимости квадратного метра жилья.

Драйвером роста кредитного портфеля населения в этом году стали как раз льготные государственные программы. Объемы выдач в области потребительского кредитования из-за роста ставок несколько уменьшились к концу года. Люди стали меньше брать кредиты на потребительские цели.

В целом 2023 год для отделения «Сбербанка» в Татарстане был более успешным, чем предыдущий. «Но это уже наша традиция — у нас каждый год успешнее предыдущего. И это про успех не только банка, но и наших клиентов. Большинство наших клиентов в этом году росли: и экономические показатели, и прибыль, и зарплаты работников», — отметил глава Сбербанка в Татарстане.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рушан Сахбиев считает одним из главных достижений последних лет — адаптивность российской экономики. «Мы научились преодолевать трудности и находить нужные механизмы и схемы расчетов в сфере импорта и экспорта, в сфрере импортозамещения различной продукции. Люди научились работать в новых условиях. 2023 год показал, что у нас все получается. Я думаю, что в 2024 году эта тенденция продолжится», — прогнозирует банкир.

Изменения ключевой ставки стало дестабилизирующим фактором





— Наибольшее влияние в 2023 году на финансовый сектор России оказало изменение ключевой ставки. Несомненно, это стало дестабилизирующим фактором. Что касается денежно-кредитной политики, до августа 2023 года новостной фон был стабилен, активность клиентов росла, а кредитование полностью восстановилось после резких изменений 2022 года. Но, начиная с августа 2023 года, мы наблюдали отказ от реализации инвестиционных проектов со стороны бизнеса, а также более осторожный спрос по оборотным кредитам, — отмечает Олег Бачурин, председатель правления «Банка Казани».

Для Банка Казани 2023 год, по его словам, был успешным: банк прирос по многим ключевым показателям, неплохо развивался ряд направлений ВЭД. «Мы по-прежнему в лидерах по оборотам валютообменных операций», — подчеркнул банкир.



Бачурин не ожидает дальнейшего роста ставок, так как в перспективе это может создать риск для экономики. «Мы видим активный приток на вклады по текущим условиям. Это обусловлено тем, что доходность по ним сейчас выше, чем доходность некоторых направлений бизнеса. Как следствие, наблюдается уменьшение инвестиционной активности. Вероятнее всего, в следующем году оказывать наибольшее влияние на бизнес будет все тоже изменение ключевой ставки», — прогнозирует он.

«Рынок будет трансформироваться»

— На финансовых рынках мы видим смену стратегий. Основное изменение наблюдается в смещении горизонтов инвестирования в сторону уменьшения, снижении дюрации портфеля и в перетоке средств в краткосрочные инструменты. Среди факторов, которые оказывали влияние на банковский сектор, помимо динамики ключевой ставки можно выделить макростатистику, фискальные изменения и валютные колебания, — говорит Руслан Юлбарисов, директор территориального офиса Росбанка в Республике Татарстан.

Повышение ключевой ставки повлияет на динамику выдач новых кредитов в рознице, но приведет не к остановке рынка, а к его трансформации. Если говорить об ипотеке, например, то стоит ожидать дальнейшего смещения фокуса в сторону государственных программ с субсидированной ставкой, а также различных комбинированных программ.



Для Росбанка на этот год пришлось много событий, к которым необходимо было адаптироваться, вовремя принимать тактические и стратегические решения.

Чистая прибыль Росбанка после налогообложения по итогам 9 месяцев 2023 года достигла отметки 29 миллиардов рублей, что в шесть раз превышает прибыль 2022 года. Рентабельность капитала банка увеличилась почти в восемь раз, до 18% по итогам 9 месяцев 2023 года. Чистый процентный доход банка за 9 месяцев 2023 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, благодаря активному росту кредитного портфеля — почти на 40% с начала года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Розничный бизнес банка также растет опережающими рынок темпами. За 9 месяцев 2023 года розничный кредитный портфель вырос более чем на 20%, при этом населению было выдано почти 290 млрд рублей кредитов. В сегменте автокредитования банк занимает второе место на рынке по выдачам за 9 месяцев 2023 года, а по размеру портфеля сохраняет третье место.

Санкции сыграли на руку российским банкам

«В этом году российские банки заработают рекордную прибыль, которая по итогам 11 месяцев 2023 года уже превысила 3 трлн рублей. Основной фактор успеха — восстановление национальной экономики. Экономика России вернулась на траекторию роста, в этом году ожидается рост ВВП в диапазоне 2—3%. Банковский сектор — один из основных бенефициаров этого процесса», — комментирует начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

— Удивительно, но среди причин успеха российского банковского сектора в 2023 году — антироссийские санкции. Во-первых, Россию покинули многие иностранные банки, их место заняли российские банки. Крупные корпорации кредитовались, преимущественно, в западных банках, а теперь кредитуются в российских. Во-вторых, иностранные бизнесы уходят из России, их российские активы покупают россияне, в том числе и за счет кредитов российских банков. Например, в ноябре около четверти роста корпоративного кредита пришлось на финансирование крупных сделок M&A, — приводит в пример Осадчий.

Поддержку банковскому сектору оказали и государственные стимулирующие программы. Например, в экономику вливаются средства рекордного объема государственных закупок. Главным драйвером роста розничного кредита стала ипотека, субсидируемая государством. Стремительный рост ипотеки также внес вклад в успешные результаты банковского сектора.

2023 год был довольно спокойным

«Банковская сфера в очередной раз продемонстрировала довольно мощную для этих лет устойчивость. Сказывается пресловутая банковская зачистка Эльвиры Набиуллиной, которая велась с 2013 года и все-таки повысила устойчивость банкинга. В этом году ожидается рекордная прибыль — более 3 трлн рублей. Понятно, что значительная часть ее сформирована за счет высвобождения резервов, и это условная история. Тем не менее, банковская система выдержала, несмотря на все потрясения, отлучения от SWIFT и прочие события», — говорит Ян Арт, финансовый эксперт, член Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности, кандидат экономических наук.

В этом году продолжилась непонятная ситуация с биометрией, начат эксперимент с исламским банкингом и пилот по цифровому рублю, перечисляет эксперт. Но это пока не самые важные для отрасли события. «Конечно, цифровой рубль теоретически может перевернуть все банковское дело, но на данный момент это просто пилотный проект», — считает он.

— Важный момент, приятный для фондового рынка — выход на IPO еще одного банковского игрока — «Совкомбанка». У нас на бирже сегодня есть четыре бумаги — великолепный Сбер, разочаровывающий годами ВТБ, «Тиньков» и банк «Санкт-Петербург» (но это достаточно ограниченная история). Появляется довольно интересный банковский эмитент. Это, конечно, на пользу фондовому рынку России. Но и для банковского рынка это тоже хороший пример, — отмечает Ян Арт.

По большому счету 2023 год в плане банков довольно спокойный, а в плане финансов эксперт отмечает то, что ФНБ остается неизменным, то есть главная государственная заначка не растет, но и не уменьшается. «Однако при этом хрупкость российского бюджета очень высока. В ней заложен такой диапазон цен на нефть, который может быть не выдержан в новом году. Многие кричали, что нефть будет стоить больше $100, но уже возникают версии, что нефть может стать дешевле $40—50. В этом случае хрупкость российского бюджета очевидна. Поэтому финансовый мир сегодня относительно устойчив, но очень хрупок», — говорит Арт:



«В 2024 году будем смотреть, как решится вопрос с российскими замороженными активами. Все-таки Джанет Йеллен четко стояла на страже закона и говорила: «Да, мы можем заморозить российские активы в качестве наказания, но наши законы не позволяют их конфисковать». Но тему конфискации пытаются раскручивать. И вот сейчас весь мир будет на это смотреть, потому что это реально неприятная история. Все правовые конструкции могут полететь окончательно», — прогнозирует он.

«И последний момент, который тоже важно отметить: золото очень высоко по цене, причем, эта цена, что редко бывает, вообще не коррелирует с рынком. Все хорошо на рынке акций, и, казалось бы, золото должно пойти слегка вниз. Однако центробанки всего мира, глядя в том числе на историю с заморозками активов, закупают золото. Последний доклад Всемирного совета по золоту, который вышел в декабре, как раз говорит об этой тенденции — в 2024 году она продолжится. Это, конечно, не тот тренд, который определяет погоду для обычных потребителей, но это один из мощнейших трендов следующего года», — считает Ян Арт.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

2024 год может оказаться посложнее

«В отличие от прошлого года в 2023 году трудно назвать какие-то яркие события для банковского сектора. Прежде всего, это, наверное, резкое ужесточение монетарной политики Банка России в ответ на разгон инфляции и обвал рубля — за относительно небольшой период ключевая ставка за несколько приемов была удвоена, — напоминает Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам». — Кроме того, надо отметить резкое ужесточение макропруденциального регулирования розничного кредитования с целью не допустить образования кредитного пузыря. Эти меры приведут к ослаблению динамики кредитования в стране и отрицательно скажутся на финансовых показателях банков в следующем году».

Резкий рост процентных ставок и ужесточение макропруденциального регулирования розничного сегмента оказывают сдерживающее влияние на кредитование населения и бизнеса в последние месяцы. Кроме того, на фоне опережающего роста стоимости фондирования наблюдается определенное давление на чистые процентные доходы банков. Помимо этого, в конце текущего года банкам, вероятно, пришлось досоздавать резервы в связи с отменой в начале 2024 года ряда регуляторных послаблений. На таком фоне Игорь Додонов ожидает определенного ухудшения финансового результата российских банков в ноябре — декабре. Тем не менее по итогам всего 2023 года чистая прибыль сектора, скорее всего, установит новый рекорд, составив 3,2—3,3 трлн рублей.

— На фоне заметного роста депозитных ставок вслед за ключевой ставкой Банка России в последние месяцы наблюдается увеличение интереса населения к банковским вкладам, о чем говорят данные статистики по банковскому сектору. В результате по итогам этого года прирост средств физлиц в банках, вероятно, составит значительные 17—19%. В следующем году процентные ставки в стране, вероятно, будут оставаться на повышенном уровне, поэтому банковские вклады будут оставаться достаточно привлекательным инструментом сбережения средств. Поэтому можно ожидать увеличения денег населения в банках еще на 10—11%, — прогнозирует аналитик.

Делать прогнозы на 2024 год, по его словам, пока довольно сложно, учитывая большое количество факторов неопределенности: развитие ситуации в экономике, траекторию ключевой ставки, судьбу госпрограммы льготной ипотеки после ее завершения в середине следующего года, санкции и геополитику.

По прогнозу Минэкономразвития, российская экономика в 2024 году продолжит расти, хотя темпы подъема в базовом сценарии и замедлятся до 2,3% с ожидаемых 2,8% по итогам текущего года. Это продолжит оказывать поддержку банковскому бизнесу.

В то же время жесткая монетарная политика Банка России (ключевая ставка, как ожидается, будет оставаться двухзначной на протяжении всего 2024 года) приведет к существенному замедлению кредитования. Так, по последней оценке Центрального банка, темпы роста корпоративного кредитования снизятся до 5—10% с ожидаемых 16—19% в 2023 году, розничного — до тех же 5—10% с 20—23%. В том числе в ипотечном сегменте — до 7—12% с 24—27%. Это приведет к ослаблению динамики доходов банков по основным направлениям деятельности.

realnoevremya.ru/Арсений Губаев

«Кроме того, в следующем году мы, вероятно, уже не увидим таких больших доходов от валютной переоценки, которые заметно улучшили результат сектора в нынешнем году. В связи с этим банковская прибыль, по нашим предварительным оценкам, заметно снизится в 2024 году, хотя и составит весьма значительные 2—2,2 трлн рублей», — прогнозирует Додонов.

Бизнес банков сильно зависит от экономической и рыночной конъюнктуры. В случае ее нового существенного ухудшения, например, из-за усиления санкционного давления на Россию или дальнейшей эскалации геополитической напряженности, сектор может столкнуться с ухудшением качества кредитного портфеля и снижением основных финансовых показателей.