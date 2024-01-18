Владимир Басик: «В «Синтезе» я играл вместе с отцом и сыном Зиннуровыми»
Он застал времена, когда, гуляя по Казани, можно было вернуться без новой обуви
Ватерполист Владимир Басик два раза выступал за казанский «Синтез» вначале будучи партнером Ирека Зиннурова, во второй раз став его подопечным. При этом воспитанник водного поло Беларуси приехал в Казань на год раньше нынешнего президента спортклуба «Синтез», о чем вспомнил в эксклюзивном интервью спортивной редакции «Реального времени»
«Когда я приехал в Волгоград, там начинали строить великую команду»
— Владимир, вы воспитанник водного поло Бреста, я обратил внимание, что там сразу несколько школ было: и РГУОР, и СДЮШОР, и ЦОР, и команда «Рубеж». Вы где занимались?
— Я сам вышел из СДЮШОР, вместе с Юрием Желтовским и Арменаком Элизбаряном. После окончания спортшколы, мы и еще двое товарищей по спортшколе переехали в Волгоград, для того, чтобы играть во второй команде и учиться в местном спортинституте (именно его филиалом числился казанский, а затем челнинский институт спорта, ныне выросший до Поволжского университета спорта). В мои времена в Бресте работал бассейн на 25 метров, что касается нынешних возможностей, то построили шикарный водный комплекс, где полтинник, есть прыжковая чаша. В Гомеле построили хороший комплекс, куда, в частности, ездят на сборы многие команды из России, в Минске раньше был один бассейн на весь город, сейчас они есть в каждом районе города. Что касается названного вами «Рубежа», то это любительская команда, которую организовали те, кто сам занимался водным поло в перечисленных вами школах и училищах олимпийского резерва.
— Три профессиональных спортсмена вышли из одного возраста в спортшколе города, в котором даже не было профессиональной команды. Это блестящий результат!
— Согласен. Желтовский затем переехал в Московскую область, играл за «Штурм-2002», а сейчас привозил в качестве тренера на Кубок России по водному поло одну из команд города Чехова. Кстати, он и я играли и за сборную России, а вместе с Элизбаряном я еще поиграл за сборную Беларуси.
Мы приехали в Волгоград к Александру Глинянову (легендарный наставник, кстати, супруг олимпийской чемпионки по плаванию на открытой воде Ларисы Ильченко), затем из Бреста в Волгоград приезжали и другие воспитанники, но заиграл в итоге только Виталий Юрчик (1983 года рождения). Когда мы приехали, пацаны по 17 лет, Волгоград только начинал строить суперкоманду, тогда из Украины вернулся в Россию Ирек Зиннуров, с ним Денис Живчиков, из Франции вернулся Дмитрий Стратан, плюс играли местные звезды Владимир Карабутов, Юрий Смоловый, были эпичные битвы с московским «Динамо» под руководством Майта Рийсмана, и их звездами — Апанасенко, Гарбузовым, Ерышовым.
Но тогда Волгоград был одной из спортивных столиц России. Там и баскетбол и гандбол — как мужской, так и женский, плюс футбольный «Ротор», к счастью, и ватерпольный «Спартак» не терялся на этом звездном уровне, собирая своих болельщиков. Причем, перейдя в «Синтез» в 2003 году, я столкнулся с той же ситуацией, когда в городе было много сильных команд по игровым видам спорта.
«В Казань меня позвал Владимир Захаров»
— Вам тогда было 24 года, что мотивировало вас к переходу? Ясно же, что не красоты города, который только готовился к празднованию 1000-летия Казани и находился в процессе вечного сноса и стройки. Да и «Синтез» тогда явно не блистал ни на профессиональном, ни на уровне детско-юношеского водного поло, поскольку даже на домашней Спартакиаде учащихся 2003 года сборная Татарстана осталась без медалей, заняв 4-е место.
— В Казань меня позвал тренер второй команды «Спартака» Владимир Захаров, у которого я в большинстве своем и играл. Причем приехал я к ним только один, а в Казани на тот момент уже были казахстанцы — тот же Александр Шведов плюс Дмитрий Елизаров, Александр Шидловский, местные воспитанники Дмитрий Дудкин, ныне работающий в Чехове, «столбом» играл Евгений Ярощук, сейчас главный тренер «КОС-Синтез». За опыт отвечал легендарный Дмитрий Горшков. Затем подтянулся первый легионер Жарко Петрович, который сейчас стал тренером в Болгарии. В итоге я ни разу не пожалел о переходе, поскольку именно годы карьеры в «Синтезе» были для меня самыми лучшими. Начать с того, что мы впервые в истории команды завоевали бронзовые медали чемпионата страны. И это еще без звездного десанта, который после Олимпиады 2004 года начал формировать Ирек Зиннуров.
— И в 2004 году вы столкнулись с той же ситуацией, когда приезжали за игровой практикой, а тут пришлось садиться на скамью запасных, из-за наплыва звезд.
— В этом плане повезло, что Деян Савич ко мне очень хорошо относился и предложил мне, согласовав с Захаровым, схему, когда я начинал игру, а затем заменялся на него, набрав один-два штрафных. Он выходил на усиление, и так получалось, что я практически всегда выходил в основе, с теми же Зиннуровым, Андреем Белофастовым, Маратом Закировым, Томасом Шертвитисом, а затем и Владимиром Гойковичем с Данилой Икодиновичем.
Отыграв 8 лет, я уехал, поиграл за Питер, «Штурм-2002», затем снова вернулся в Казань, уже на другом этапе развития «Синтеза», который на тот момент тренировал Ирек Зиннуров. Там и сын его Эмиль в это время плотно занялся водным поло, после того как бросил хоккей, в который его поначалу отдавали. После второго «захода» в Казань я получил приглашение переехать в Астрахань и тремя сезонами там завершил игровую карьеру, а тот же Эмиль, по сути, начал, вернувшись в Казань после сезона в «Барселоне».
— Получается, что так или иначе вы поиграли и с отцом, и с сыном, оставалось только со святым духом. И от «святого духа», я переведу разговор в другую плоскость, вы застали в Казани такое явление, как мотальщики, воспетые сериалом «Слово пацана».
— Пораньше, еще по юношам — да, когда мы играли во второй команде Волгограда, приезжали в Казань, нам настоятельно советовали не отлучаться далеко от гостиницы, что называется, «во избежание». В компаниях можно было выходить погулять, а в одиночку мы рисковали вернуться в гостиницу без вещей, чаще всего без кроссовок. Но когда я стал игроком «Синтеза», то с этим явлением уже не сталкивался, зато застал все преобразования Казани после празднования 1000-летия, и, конечно же, не мог не ощутить разницы между тем, что было и тем, что стало. Моя супруга недавно съездила туда с учениками, вернулась в восторге: «Какой шикарный город!». Тоже надо запланировать поездку с возможностью повидаться со старыми друзьями, знакомыми.
«Мало кто приходит на занятия с горящими глазами»
— А вы сейчас где обитаете?
— Живу во Всеволожске, Ленинградской области, работаю учителем физкультуры в обычной общеобразовательной школе и замечаю, что нынешнее поколение немного другое, отличное от нашего. Мало кто приходит на занятия с горящими глазами, всё делают без интереса. Это замечаю не только я, но и моя супруга, которая работает в другой школе. Надеюсь, что в спортшколах не так, поскольку там существует отбор, но в обычных школах молодежь на физкультуру не завлечь. Самое обидное, что никто не хочет напрягаться, чтобы чего-то достичь.
— Недавно моя 12-летняя дочь удивила меня тем, что у них на физкультуре вообще нет физической культуры в ее прямом понимании. Детей занимают написанием рефератов и какими-то играми на уроках, которые раньше носили статус уличных. Что-то типа, «штандер-стоп», «прятки», чуть ли не «догонялки». То есть нечто бессистемное, бесполезное, некая двигательная активность, не влияющая на улучшение здоровья. Сейчас зима, но лыж нет уже несколько лет, а игровых командных видов спорта нет, в принципе.
— Я на основе того, что прошел большой спорт, стараюсь придерживаться программы, приближенной к спортивной. Когда тепло и можно проводить занятия на улице, у нас идет легкая атлетика, при переходе в спортзал задействуем баскетбол, волейбол, затем будет акробатика с элементами гимнастики — прыжки через козла всем известные, и в завершение учебного года мы снова выйдем на улицу и будем заниматься легкой атлетикой. Метание гранаты заменили на бросание мяча. Но что-то подобное лазанию по канату, знакомое нам с детства, все это поубирали из физкультурных залов в целях безопасности.
— Да уж, эта практика пошла с девяностых. Помню, мы играли в мини-футбол в спортзале Финансово-экономического института, а однажды там убрали ворота, поскольку якобы кто-то из студентов на них повис и убился, когда они на него упали сверху. По данной логике опасными могут считаться и крыши гаражей, с которых мы в детстве прыгали в снег, и горки, на которых играли в «Царя горы», но никто не сносил из-за этого гаражи, не сравнивал горки с землей.
— Лыжи мы не используем уже лет пять, это прекратилось еще до моего устройства на работу. Объясняется это тем, что зимы потеплели (интервью состоялось в декабре, после чего Дед Мороз обиделся, на практике опровергнув тезис о потеплении зим), хотя у супруги лыжи на занятиях еще практикуются. В результате у детей ощущается слабая двигательная активность, они предстают очень неподготовленными, и в конечном итоге мы, учителя, максимально стараемся упростить предлагаемые задания, чтобы ребенок не выполнил его, а, прежде всего, не получил травму.
— И Министерство образования, судя по всему, это устраивает, а какие-то результаты в годовых отчетах оно рисует зачастую за счет специализированных детско-юношеских спортивных школ, как, например, у нас в Казани обстоит дело с ватерпольной школой, которую не хотят передавать из системы образования в спортивную отрасль.
Вернемся к водному поло. Вы на Кубке России конкурировали с молодой командой из Ростова-на-Дону, чьих воспитанников ждут в качестве участников чемпионата страны. Не только сами ростовчане, но и ваш тренер на кубке, Вячеслав Костанда, задумался о подобной перспективе. А как молодые ростовчане выглядят со стороны?
— Кстати, когда мы возвращались на поезде в Питере, с нами оказался парень из этой команды, который поступил на учебу в Санкт-Петербурге. А в очном противостоянии я с удивлением обнаружил, что там есть ряд игроков, которые вполне перспективны. В целом команда выглядит неровно, мы их обыграли за счет того, что плотно прихватили парочку лидеров, не давая им отличиться и мешая общекомандным взаимодействиям. Но в случае привлечения в состав парочки опытных игроков, ростовчане даже на момент дебюта не будут выглядеть хуже вторых команд. И меня, повторюсь, удивляет, что в регионах появляются перспективные команды, но до участников чемпионата страны они не дорастают.
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