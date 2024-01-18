Владимир Басик: «В «Синтезе» я играл вместе с отцом и сыном Зиннуровыми»

Он застал времена, когда, гуляя по Казани, можно было вернуться без новой обуви

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Басик

Ватерполист Владимир Басик два раза выступал за казанский «Синтез» вначале будучи партнером Ирека Зиннурова, во второй раз став его подопечным. При этом воспитанник водного поло Беларуси приехал в Казань на год раньше нынешнего президента спортклуба «Синтез», о чем вспомнил в эксклюзивном интервью спортивной редакции «Реального времени»

«Когда я приехал в Волгоград, там начинали строить великую команду»

— Владимир, вы воспитанник водного поло Бреста, я обратил внимание, что там сразу несколько школ было: и РГУОР, и СДЮШОР, и ЦОР, и команда «Рубеж». Вы где занимались?

— Я сам вышел из СДЮШОР, вместе с Юрием Желтовским и Арменаком Элизбаряном. После окончания спортшколы, мы и еще двое товарищей по спортшколе переехали в Волгоград, для того, чтобы играть во второй команде и учиться в местном спортинституте (именно его филиалом числился казанский, а затем челнинский институт спорта, ныне выросший до Поволжского университета спорта). В мои времена в Бресте работал бассейн на 25 метров, что касается нынешних возможностей, то построили шикарный водный комплекс, где полтинник, есть прыжковая чаша. В Гомеле построили хороший комплекс, куда, в частности, ездят на сборы многие команды из России, в Минске раньше был один бассейн на весь город, сейчас они есть в каждом районе города. Что касается названного вами «Рубежа», то это любительская команда, которую организовали те, кто сам занимался водным поло в перечисленных вами школах и училищах олимпийского резерва.

— Три профессиональных спортсмена вышли из одного возраста в спортшколе города, в котором даже не было профессиональной команды. Это блестящий результат!

— Согласен. Желтовский затем переехал в Московскую область, играл за «Штурм-2002», а сейчас привозил в качестве тренера на Кубок России по водному поло одну из команд города Чехова. Кстати, он и я играли и за сборную России, а вместе с Элизбаряном я еще поиграл за сборную Беларуси.

Мы приехали в Волгоград к Александру Глинянову (легендарный наставник, кстати, супруг олимпийской чемпионки по плаванию на открытой воде Ларисы Ильченко), затем из Бреста в Волгоград приезжали и другие воспитанники, но заиграл в итоге только Виталий Юрчик (1983 года рождения). Когда мы приехали, пацаны по 17 лет, Волгоград только начинал строить суперкоманду, тогда из Украины вернулся в Россию Ирек Зиннуров, с ним Денис Живчиков, из Франции вернулся Дмитрий Стратан, плюс играли местные звезды Владимир Карабутов, Юрий Смоловый, были эпичные битвы с московским «Динамо» под руководством Майта Рийсмана, и их звездами — Апанасенко, Гарбузовым, Ерышовым.

предоставлено realnoevremya.ru Владимиром Басиком

Но тогда Волгоград был одной из спортивных столиц России. Там и баскетбол и гандбол — как мужской, так и женский, плюс футбольный «Ротор», к счастью, и ватерпольный «Спартак» не терялся на этом звездном уровне, собирая своих болельщиков. Причем, перейдя в «Синтез» в 2003 году, я столкнулся с той же ситуацией, когда в городе было много сильных команд по игровым видам спорта.

«В Казань меня позвал Владимир Захаров»

— Вам тогда было 24 года, что мотивировало вас к переходу? Ясно же, что не красоты города, который только готовился к празднованию 1000-летия Казани и находился в процессе вечного сноса и стройки. Да и «Синтез» тогда явно не блистал ни на профессиональном, ни на уровне детско-юношеского водного поло, поскольку даже на домашней Спартакиаде учащихся 2003 года сборная Татарстана осталась без медалей, заняв 4-е место.

— В Казань меня позвал тренер второй команды «Спартака» Владимир Захаров, у которого я в большинстве своем и играл. Причем приехал я к ним только один, а в Казани на тот момент уже были казахстанцы — тот же Александр Шведов плюс Дмитрий Елизаров, Александр Шидловский, местные воспитанники Дмитрий Дудкин, ныне работающий в Чехове, «столбом» играл Евгений Ярощук, сейчас главный тренер «КОС-Синтез». За опыт отвечал легендарный Дмитрий Горшков. Затем подтянулся первый легионер Жарко Петрович, который сейчас стал тренером в Болгарии. В итоге я ни разу не пожалел о переходе, поскольку именно годы карьеры в «Синтезе» были для меня самыми лучшими. Начать с того, что мы впервые в истории команды завоевали бронзовые медали чемпионата страны. И это еще без звездного десанта, который после Олимпиады 2004 года начал формировать Ирек Зиннуров.

— И в 2004 году вы столкнулись с той же ситуацией, когда приезжали за игровой практикой, а тут пришлось садиться на скамью запасных, из-за наплыва звезд.

— В этом плане повезло, что Деян Савич ко мне очень хорошо относился и предложил мне, согласовав с Захаровым, схему, когда я начинал игру, а затем заменялся на него, набрав один-два штрафных. Он выходил на усиление, и так получалось, что я практически всегда выходил в основе, с теми же Зиннуровым, Андреем Белофастовым, Маратом Закировым, Томасом Шертвитисом, а затем и Владимиром Гойковичем с Данилой Икодиновичем.

предоставлено realnoevremya.ru Владимиром Басиком

Отыграв 8 лет, я уехал, поиграл за Питер, «Штурм-2002», затем снова вернулся в Казань, уже на другом этапе развития «Синтеза», который на тот момент тренировал Ирек Зиннуров. Там и сын его Эмиль в это время плотно занялся водным поло, после того как бросил хоккей, в который его поначалу отдавали. После второго «захода» в Казань я получил приглашение переехать в Астрахань и тремя сезонами там завершил игровую карьеру, а тот же Эмиль, по сути, начал, вернувшись в Казань после сезона в «Барселоне».

— Получается, что так или иначе вы поиграли и с отцом, и с сыном, оставалось только со святым духом. И от «святого духа», я переведу разговор в другую плоскость, вы застали в Казани такое явление, как мотальщики, воспетые сериалом «Слово пацана».

— Пораньше, еще по юношам — да, когда мы играли во второй команде Волгограда, приезжали в Казань, нам настоятельно советовали не отлучаться далеко от гостиницы, что называется, «во избежание». В компаниях можно было выходить погулять, а в одиночку мы рисковали вернуться в гостиницу без вещей, чаще всего без кроссовок. Но когда я стал игроком «Синтеза», то с этим явлением уже не сталкивался, зато застал все преобразования Казани после празднования 1000-летия, и, конечно же, не мог не ощутить разницы между тем, что было и тем, что стало. Моя супруга недавно съездила туда с учениками, вернулась в восторге: «Какой шикарный город!». Тоже надо запланировать поездку с возможностью повидаться со старыми друзьями, знакомыми.

предоставлено realnoevremya.ru Владимиром Басиком

«Мало кто приходит на занятия с горящими глазами»

— А вы сейчас где обитаете?

— Живу во Всеволожске, Ленинградской области, работаю учителем физкультуры в обычной общеобразовательной школе и замечаю, что нынешнее поколение немного другое, отличное от нашего. Мало кто приходит на занятия с горящими глазами, всё делают без интереса. Это замечаю не только я, но и моя супруга, которая работает в другой школе. Надеюсь, что в спортшколах не так, поскольку там существует отбор, но в обычных школах молодежь на физкультуру не завлечь. Самое обидное, что никто не хочет напрягаться, чтобы чего-то достичь.

— Недавно моя 12-летняя дочь удивила меня тем, что у них на физкультуре вообще нет физической культуры в ее прямом понимании. Детей занимают написанием рефератов и какими-то играми на уроках, которые раньше носили статус уличных. Что-то типа, «штандер-стоп», «прятки», чуть ли не «догонялки». То есть нечто бессистемное, бесполезное, некая двигательная активность, не влияющая на улучшение здоровья. Сейчас зима, но лыж нет уже несколько лет, а игровых командных видов спорта нет, в принципе.

— Я на основе того, что прошел большой спорт, стараюсь придерживаться программы, приближенной к спортивной. Когда тепло и можно проводить занятия на улице, у нас идет легкая атлетика, при переходе в спортзал задействуем баскетбол, волейбол, затем будет акробатика с элементами гимнастики — прыжки через козла всем известные, и в завершение учебного года мы снова выйдем на улицу и будем заниматься легкой атлетикой. Метание гранаты заменили на бросание мяча. Но что-то подобное лазанию по канату, знакомое нам с детства, все это поубирали из физкультурных залов в целях безопасности.

— Да уж, эта практика пошла с девяностых. Помню, мы играли в мини-футбол в спортзале Финансово-экономического института, а однажды там убрали ворота, поскольку якобы кто-то из студентов на них повис и убился, когда они на него упали сверху. По данной логике опасными могут считаться и крыши гаражей, с которых мы в детстве прыгали в снег, и горки, на которых играли в «Царя горы», но никто не сносил из-за этого гаражи, не сравнивал горки с землей.

— Лыжи мы не используем уже лет пять, это прекратилось еще до моего устройства на работу. Объясняется это тем, что зимы потеплели (интервью состоялось в декабре, после чего Дед Мороз обиделся, на практике опровергнув тезис о потеплении зим), хотя у супруги лыжи на занятиях еще практикуются. В результате у детей ощущается слабая двигательная активность, они предстают очень неподготовленными, и в конечном итоге мы, учителя, максимально стараемся упростить предлагаемые задания, чтобы ребенок не выполнил его, а, прежде всего, не получил травму.

предоставлено realnoevremya.ru Владимиром Басиком

— И Министерство образования, судя по всему, это устраивает, а какие-то результаты в годовых отчетах оно рисует зачастую за счет специализированных детско-юношеских спортивных школ, как, например, у нас в Казани обстоит дело с ватерпольной школой, которую не хотят передавать из системы образования в спортивную отрасль.

Вернемся к водному поло. Вы на Кубке России конкурировали с молодой командой из Ростова-на-Дону, чьих воспитанников ждут в качестве участников чемпионата страны. Не только сами ростовчане, но и ваш тренер на кубке, Вячеслав Костанда, задумался о подобной перспективе. А как молодые ростовчане выглядят со стороны?

— Кстати, когда мы возвращались на поезде в Питере, с нами оказался парень из этой команды, который поступил на учебу в Санкт-Петербурге. А в очном противостоянии я с удивлением обнаружил, что там есть ряд игроков, которые вполне перспективны. В целом команда выглядит неровно, мы их обыграли за счет того, что плотно прихватили парочку лидеров, не давая им отличиться и мешая общекомандным взаимодействиям. Но в случае привлечения в состав парочки опытных игроков, ростовчане даже на момент дебюта не будут выглядеть хуже вторых команд. И меня, повторюсь, удивляет, что в регионах появляются перспективные команды, но до участников чемпионата страны они не дорастают.