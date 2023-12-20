Екатерина Писарева — о том, что происходит в современной литературе
Гостья сегодняшнего выпуска «Книжной полки» — шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова поговорит с гостьей о том, что происходит в современной литературе. Они обсудят, какие темы поднимают современные зарубежные и русскоязычные авторы, в чем их сходство и в чем различие; почему зарубежные писатели осмысляют пандемию, а русскоязычные увлечены антиутопиями и футурологией. Из этого ролика вы узнаете о популярности исторических романов и их актуальности, почему они на самом деле не о прошлом, а о настоящем. Мы поговорим про young adult и славянское фэнтези, про литературу Японии, Китая и Северной Кореи. Обсудим актуальность разграничения литературы на женскую и мужскую, а также новый тренд — совместную работу писателей и искусственного интеллекта. И в конце Екатерина Писарева расскажет, что же будет популярно в следующем году.
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Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».
комментарии
И это хорошо.
Но при чем здесь литература?