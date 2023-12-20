Новости общества

17:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Екатерина Писарева — о том, что происходит в современной литературе

15:00, 20.12.2023 2 Сюжет: Книжная полка «Реального времени»
Екатерина Писарева — о том, что происходит в современной литературе
Фото: «Реальное время»

Гостья сегодняшнего выпуска «Книжной полки» — шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова поговорит с гостьей о том, что происходит в современной литературе. Они обсудят, какие темы поднимают современные зарубежные и русскоязычные авторы, в чем их сходство и в чем различие; почему зарубежные писатели осмысляют пандемию, а русскоязычные увлечены антиутопиями и футурологией. Из этого ролика вы узнаете о популярности исторических романов и их актуальности, почему они на самом деле не о прошлом, а о настоящем. Мы поговорим про young adult и славянское фэнтези, про литературу Японии, Китая и Северной Кореи. Обсудим актуальность разграничения литературы на женскую и мужскую, а также новый тренд — совместную работу писателей и искусственного интеллекта. И в конце Екатерина Писарева расскажет, что же будет популярно в следующем году.

Смотреть: YouTube, «ВКонтакте»

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».

Екатерина Петрова
ОбществоКультура
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:03
    Женщины пишут для женщин.
    И это хорошо.
    Но при чем здесь литература?
    Ответить
    Анонимно 15:39
    это и есть литература
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Новости общества

17:05 МСК Все новости
Новости раздела