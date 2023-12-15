Татьяна Бакальчук: «Форум «Мой Бизнес. E-COM» нацелен на получение конкретной пользы для предпринимателей»

18 декабря в Казани лидеры маркетплейсов России обсудят планы на 2024 год

Фото: Предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Уполномоченного при Главе (Раисе) РТ по защите прав предпринимателей

Впервые в России на одной региональной площадке форума «Мой Бизнес. E-COM» соберутся лидеры маркетплейсов, в том числе владелец Wildberries Татьяна Бакальчук и руководитель KazanExpress Линар Хуснуллин, чтобы обсудить тренды рынка интернет-торговли и планы на 2024 год. Для татарстанских предпринимателей и самозанятых появилась возможность из первых рук получить информацию, которая поможет увеличить онлайн-продажи в наступающем году. Интернет-газета «Реальное время» узнала, что будет на форуме и почему его стоит посетить.

Больше 60 млрд рублей от татарстанских предпринимателей

Предприниматели Татарстана активно торгуют на маркетплейсах. Только за последние три года их количество увеличилось в 174 раза. За это время они зарегистрировали более 56 тыс. онлайн-магазинов. Эксперты предполагают, что по итогам этого года общая выручка предпринимателей и самозанятых из Татарстана, торгующих на маркетплейсах, составит более 60 млрд рублей. Можно сказать, что для региона это высококонкурентный рынок. А в таких условиях на первый план выходит вопрос повышения эффективности и поиска новых рыночных ниш.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Уполномоченного при Главе (Раисе) РТ по защите прав предпринимателей

Владелец Wildberries Татьяна Бакальчук:

— Для нас Татарстан является особым регионом. Здесь в 2019 году мы построили свой первый распределительный центр за пределами Москвы и Санкт-Петербурга и именно отсюда началось наше региональное развитие, сделавшее Wildberries тем, чем он является сейчас.

Эксперты Data Insight предполагают, что к концу 2023 года объем продаж на российском рынке e-commerce* составит 7,4 трлн рублей, а рост — примерно 30%. Это значит, что борьба за покупателя станет жестче. Поэтому предпринимателям так важно понимать, куда движется рынок, какие новые инструменты появляются, а также уметь правильно их использовать вкупе с оптимизацией бизнеса.

Как будут помогать предпринимателям расти

Собственники и топ-менеджеры крупнейших маркетплейсов (Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», AliExpress, KazanExpress) расскажут о трендах наступающего года и дадут прогнозы, какие группы товаров будут пользоваться повышенным спросом. Помимо этого, они обсудят эффективные стратегии продвижения на маркетплейсах.

Предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Уполномоченного при Главе (Раисе) РТ по защите прав предпринимателей

Хедлайнером форума станет основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук. «Необычный для России формат форума «Мой Бизнес. E-COM», его нацеленность на получение конкретной пользы для местных предпринимателей, привлечение лидеров рынка для обсуждения итогов 2023 года и планов на следующий год является очередным примером творческого подхода, который реализуют власти Татарстана к развитию рынка интернет-торговли. Поэтому мы с удовольствием приняли предложение участвовать в этом форуме», — рассказала Бакальчук.

Кроме самой основательницы, на форуме будут преподаватели школы продавцов Wildberries. Они расскажут, как увеличить обороты продаж на маркетплейсах, о «фишках», которые позволят сделать это быстро и эффективно.

Дмитрий Русаков. Предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Уполномоченного при Главе (Раисе) РТ по защите прав предпринимателей

Дмитрий Русаков, директор по взаимодействию с органами государственной власти «Яндекс» e-com и фудтех, расскажет о нововведениях для партнеров.

Одной из наиболее любопытных дискуссий станет обсуждение нового направления маркетплейсов. Активно набирает обороты сегмент B2B, торговые площадки для корпоративных клиентов. Одна из таких — маркетплейс «На_полке». Он предлагает компаниям сервис по сравнению предложений от разных поставщиков, а также дает возможность покупать продукты питания, напитки и бытовую химию для небольших торговых точек, кафе и офисов.

На форуме выступит представитель интернет-магазина «ВсеИнструменты.ру» Роман Сидорец. Он объяснит, как предпринимателям работать на этой площадке и что нужно учитывать, чтобы начать успешно продавать.

Менеджер по работе с ключевыми клиентами Avito Евгений Сафин расскажет, как сервис прошел путь от электронной доски объявлений до настоящего маркетплейса. Сафин продемонстрирует, как можно выстроить товарный бизнес, опираясь на функционал Avito.

На форуме выступят более десяти спикеров из индустрии. Они не только расскажут о тенденциях, но и поделятся опытом в решении практических задач, с которыми сталкиваются предприниматели: от оптимизации налогов при торговле на маркетплейсах до разбора ошибок, которые совершают продавцы при выходе на новые электронные площадки. В частности, об этом будет рассказывать исполнительный директор Центра электронной торговли «Маркетплейс.Легко» Инесса Яруллина.

— Через наш ЦЭТ прошло уже более 10 тысяч предпринимателей, которым мы помогли начать продажи на маркетплейсах. Поэтому мы хорошо знаем, какие ошибки могут серьезно затормозить продажи или же вообще перечеркнуть мечту о создании собственного высокодоходного бизнеса, — рассказала «Реальному времени» Инесса Яруллина.

Для предпринимателей и самозанятых из Татарстана форум представит возможность узнать о новых перспективных направлениях, успешных стратегиях продаж и мерах поддержки по выходу на российский и зарубежный рынки интернет-торговли. То есть именно ту информацию, которая позволит наращивать онлайн-продажи в наступающем 2024 году.

Управляющий директор Ozon Сергей Беляков — один из спикеров форума. Предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Уполномоченного при Главе (Раисе) РТ по защите прав предпринимателей

Еще одной «изюминкой» форума станет организация работы выездных служб техподдержки маркетплейсов. Их специалисты ответят на все интересующие вопросы предпринимателей, связанные с развитием интернет-бизнеса.

Подарки от самой богатой женщины России

Форум пройдет в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Участвовать в нем можно бесплатно, для этого необходимо только подать заявку. Но поскольку это уже будет предновогодний период, то компании готовят для участников форума подарки, сюрпризы и розыгрыши призов. Среди них будут книги известных топ-менеджеров, которые определяют лицо российского рынка интернет-торговли. Участники смогут получить редкие книги по электронной коммерции с автографом самой богатой женщины России Татьяны Бакальчук.

Татьяна Бакальчук. Предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Уполномоченного при Главе (Раисе) РТ по защите прав предпринимателей

Но это еще не все. Среди участников разыграют бесплатные товарные фотосессии в профессиональной фотостудии, консультации с экспертами по улучшению карточек товаров, наставничество, принтеры штрихкодов и другие полезные и ценные призы. Это событие, которое нельзя пропустить.

Форум «Мой Бизнес. E-COM» организован Центром «Мой Бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ совместно с АНО «Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко» при поддержке Министерства экономики РТ. Мероприятие проводится в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

— Форум «Мой Бизнес. E-COM» станет ярким событием, которое подводит итоги 2023 года и намечает планы развития интернет-торговли на следующий год. Наши сотрудники расскажут участникам форума об услугах, оказываемых Центром, — пообещала руководитель Центра «Мой Бизнес» Линара Бурханова.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на форум можно по ссылке https://mybizforum.ru/. Участвовать могут представители компаний, зарегистрированных в Татарстане, а также самозанятые. Участие бесплатное.

Уже более 3 тыс. человек подтвердили участие в форуме. Но поскольку количество мест в зале ограничено, организаторам пришлось ввести лимиты на регистрацию с личным присутствием на форуме. Однако участвовать можно и в онлайн-режиме, так как будут вестись трансляции со всех площадок.



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