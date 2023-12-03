«Отрицательная температурная аномалия»: какая погода ждет казанцев в декабре

Доцент кафедры метеорологии КФУ — о том, до каких отметок опустится температура воздуха в начале зимы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Ноябрь в Казани, несмотря на сильные снегопады, был почти на три градуса теплее нормы. А вот декабрь, напротив, будет холоднее обычного, предупредил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета (КФУ) Тимур Аухадеев. О том, какая погода ждет казанцев в первый месяц зимы, — в материале «Реального времени».



Температура на четыре градуса ниже нормы

В выходные в Казань наконец пришла зима. Второго декабря Гидрометцентр Татарстана прогнозирует в республике снег, местами метель. Ночью и утром в отдельных районах будет туман. Ночью температура опустится до -5... -10˚, а днем составит 0... -5˚. Третьего декабря будет облачно с прояснениями. Температуры воздуха ночью составят -7... -12˚, при прояснениях до -15˚, днем -4... -9˚. Днем местами будет идти небольшой снег, в некоторых районах вновь опустится туман.

4 декабря пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах с ледяным дождем. Погода будет облачной, говорят синоптики. Жители некоторых районов столкнутся с метелью, туманом, гололедом. Минимальная температура воздуха ночью будет равна -8... -13˚ с повышением к утру до -2... -7˚. Максимальная температура воздуха днем составит +2... -3˚.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В целом казанцев в декабре ожидает температура ниже климатической нормы, рассказал Тимур Аухадеев. Так, в первую декаду вместо -7˚ она опустится до -11˚.

— Говоря о том, что декабрь будет аномально холодным, нельзя сказать, что не будет теплых эпизодов. Это говорит лишь о фоне температур, — отметил доцент КФУ.

По его словам, даже если казанцам не хватит тепла в декабре, то в феврале, напротив, его будет с избытком. В последний месяц зимы метеорологи обещают положительную температурную аномалию. «С точки зрения температуры баланс в нашу пользу», — сказал Тимур Аухадеев. Ведь и ноябрь был значительно теплее обычного — почти на три градуса превысил норму. Среднемесячная температура составила -0,5˚, тогда как обычно она держится на уровне -3,3˚.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как объяснил доцент КФУ, причиной потепления в ноябре стал циклонический характер погоды. Циклоны приходили в наш регион из Атлантики или с юга и приносили теплые воздушные массы. Кроме того, с ними устанавливались осадки и облачность, которые не давали поверхности земли выхолаживаться.

Еще одной особенностью ноября стали обильные снегопады. Количество осадков в Казани почти вдвое превысило норму: выпало 84 мм при норме 45 мм. Кроме того, в ноябре четыре раза в результате снегопадов выпало больше 10 мм осадков за сутки. Обычно их количество не превышает трех. «Месяц яркий оказался», — резюмировал Тимур Аухадеев.

Рекорды декабрьской температуры в Казани

Хоть в начале этой зимы и прогнозируют отрицательную температурную аномалию, холодные декабри для Казани не очень свойственны, утверждает метеоролог. В последние два года температура в начале зимы была близка к норме: составляла -8,1˚. Примечательно, что температуры повторились с точностью до десятой.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Любопытным фактом Тимур Аухадеев назвал то, что в последнее десятилетие холодные декабри в столице Татарстана повторялись каждые четыре года. Так, ниже климатической нормы температура опускалась в 2020-м (-10,7˚), 2016-м (-10,6˚), 2012 годах (-11˚).

Но были в Казани и гораздо более холодные декабри. Например, в 2009 году температура упала до -33˚. А 31 декабря 1978 года приборы и вовсе показали -44 градуса. Этот день стал самым холодным за всю историю метеорологических наблюдений в городе. Тимур Аухадеев отметил: старожилы помнят, что Новый год был очень морозный.

По словам метеоролога, такие температуры могут наблюдаться только при ультраполярных вторжениях. В этом случае циркуляционный механизм выстраивается таким образом, что к нам поступают воздушные массы с акваторий северных морей. Важно отметить, что температурные рекорды зимы тоже часто связаны с антициклоном. Он разгоняет облака, которые являются экранирующим покровом, и работает как одеяло, возвращая земле постоянно излучаемую ею энергию. В условиях отсутствия облаков тепло уходит беспрепятственно.