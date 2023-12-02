«Казанские коты» в Эрмитаже: кто охраняет искусство

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова

Санкт-петербургский Государственный Эрмитаж таит в себе множество загадок и секретов. Один из них скрыт от посетителей в подвалах Зимнего дворца. Именно там живут его пушистые охранники — эрмитажные коты. Корреспондент «Реального времени» прогулялась по старинным коридорам и познакомилась с пушистой стражей.

Эрмитаж — одно из самых известных музейных пространств России, является домом для множества произведений искусства и исторических реликвий. Среди разнообразных коллекций и экспонатов можно найти не только картины великих художников и древнюю скульптуру, но и живых обитателей музея — «казанских котов».

Пресс-секретарь музея Мария Халтунен рассказала, как казанские коты попали в Эрмитаж, почему в Санкт-Петербург привезли мурлык именно из татарстанской столицы и насколько нынешние коты «казанские».

realnoevremya.ru/Илина Хакимова

Указ Елизаветы Петровны «О высылке ко двору котов»

Коты появились в Эрмитаже почти 300 лет тому назад — недавно мы отмечали памятную дату, знаменующую их переезд в Зимний дворец. У них даже есть свой праздник, который так и называется — День эрмитажного кота. Он отмечается в конце весны — 27 мая.



13 октября 1745 года императрица Елизавета Петровна подписала указ, в котором поручила генерал-лейтенанту, кавалеру и губернатору Казанской губернии Артемию Григорьевичу Загряжскому сыскать 30 котов для борьбы с мышами и крысами. В те времена их количество неуправляемо увеличилось в царских покоях.

«Сыскав в Казани здешних пород кладеных самых лучших и больших тридцать котов, удобных к ловлению мышей, прислать в С.-Петербург ко двору Ея Императорскаго Величества… <…> И ежели кто имеет у себя таковых кладеных котов, оных бы для скорейшаго отправления, объявили в губернскую канцелярию конечно от публикования в три дни, опасаясь за необъявление, кто оных имеет, а не объявит, штрафа по указам».



realnoevremya.ru/Илина Хакимова

Кот казанский, ум астраханский, разум сибирский: почему котов везли из Казани



Но почему коты были выбраны именно из Казанской губернии? Дело в том, что тогда считалось, что в Казани живет особая порода этих животных:

— У них были очень специфические физические характеристики: большеголовые, с широкой шеей, крепкими плечами и выраженной талией. То есть такой типичный крысолов, — рассказала Мария Халтунен.

Кстати, казанские коты были известны на всю Россию благодаря лубочным картинкам.

«Кот казанский, ум астраханский, разум сибирский, сладко жил, сладко ел, сладко бздел».

realnoevremya.ru/Илина Хакимова

После переезда в российскую столицу казанские коты сначала жили во дворце на пересечении Невского и Большой Морской улицы — для акклиматизации. Затем они отправились в Зимний дворец. У них появился статус «охранников картинных галерей», а еще их поделили на два класса — надворных и комнатных. Так и остались коты на службе в Эрмитаже.

Насколько нынешние эрмитажные коты «казанские»?

На самом деле, к большому сожалению местных экскурсоводов, нет, не «казанские». Дело в том, что в тексте указа «О высылке ко двору котов» Елизаветы четко прописано, что коты должны быть «кладеные», что означает «кастрированные». Поэтому нынешние пушистые обитатели не могут быть потомками тех казанских котов.

— В то время прекрасно знали о том, что котов нужно кастрировать во избежание излишнего размножения, и поэтому их вызвали как... что-то вроде спецназа, наверное, чтобы они решили проблему... Кровного наследования наши коты от казанских сейчас уже не имеют. И это очень жаль, потому что, насколько мне известно, эта порода и вовсе исчезла, но ее пытаются возродить, — рассказала пресс-секретарь эрмитажных котов.

realnoevremya.ru/Илина Хакимова

Вот и получается, что наследование казанских эрмитажных котов прервалось тогда, когда умер последний представитель из Казани. И на смену ему пришел уже бойкий петербургский мурлыка.

Однако и их наследование, к большому сожалению, прервалось во время блокады Ленинграда. Тогда во всем городе, как рассказала Мария Халтунен, осталось только шесть кошек. Но после прорыва блокады, когда Ленинград начал восстанавливаться, в Эрмитаж снова начали привозить кошек — на этот раз со всего государства.

— Это легендарная, к сожалению, почти бездокументальная история о том, как дважды и из Центральной России, и из Сибири опять присылали котов. Люди отдавали своих домашних питомцев. И получается, что история повторилась, но если в первом случае от крыс спасали дворец, то во втором уже спасали целый город. Часть привезенных животных попала в Эрмитаж. И теоретически можно считать, что кто-то из нынешних обитателей является потомком тех кошек. Кто знает, может быть, среди них были и коты из Казани. Тот порыв жителей России спасти город... он в памяти остался, — улыбается Халтунен, рассказывая эту трогательную историю.

Распорядок дня эрмитажного кота: хорошо поесть, поспать и погулять

Сейчас в Эрмитаже живут около 50 котов, спрятавшись от гостей музея в подвалах. Никто из них не имеет официального «трудоустройства», за ними нет закрепленных обязанностей, и они не получают «зарплату». Теперь главная их миссия — хорошо питаться, гулять и много спать, отпугивая грызунов своим запахом.

Коты могут свободно перемещаться по всему подземелью Эрмитажа и даже выходить на улицу.

realnoevremya.ru/Илина Хакимова

На протяжении всего пути нам встречались двери со специальными проходами для хвостатых. Однако подниматься в музейные залы им уже запрещается. За этим следят как сотрудники Эрмитажа, так и волонтеры. Именно последние и ухаживают за котами, кормят, играют, тренируют, лечат и просто дарят им свою любовь. Добровольцы занимаются всеми этими хлопотами, бескорыстно помогая музею в этом непростом деле.

Гуляя по подземным коридорам, я встретила на пути больше десяти кошек. Кто-то из них спокойно сидит и провожает тебя взглядом, внимательно наблюдая, кто-то, притаившись, следит за тобой из укрытия. А некоторые и вовсе устроились под потолком, где расположены трубы.

realnoevremya.ru/Илина Хакимова

В коридорах также существуют так называемые станции кормежки — миски с кормом и водой, чтобы коты могли в любой момент поесть, не тратя времени на дорогу до «Кошкиного дома».

«Кошкин дом» — это собственно и есть основное место, где животные отдыхают, спят, едят и проходят медицинские процедуры. Внутри небольшого помещения, расположенного в коридорах подвала, находятся комфортабельные вольеры-клетки для новобранцев или же болеющих котиков, чтобы за ними было легче следить; всевозможные матрасики, лежанки и домики для отдыха, когтеточки и игрушки, шкаф с лекарствами и пункты приема пищи. У эрмитажных котов есть даже собственная стиральная машинка!

realnoevremya.ru/Илина Хакимова

На какие деньги живут эрмитажные коты

Создать такие комфортные условия удалось во многом именно за счет поддержки неравнодушных людей. Эрмитажные коты содержатся исключительно на те средства, что поступают в их фонд от гостей музея, активистов, спонсоров и просто людей, которые хотят помочь. И конечно, очень важную роль в их содержании играют волонтеры.

— Они [коты, — прим. ред.] живут за счет благотворительных пожертвований. Их собирают как сотрудники музея, так и мы. И вот так, шаг за шагом, развилось то, что вы увидели. <…> У нас есть разные благотворители, как частные лица, так и сотрудники Эрмитажа, а также производители кормов. <…> Мы принципиально никогда не подаем заявки на гранты, потому что наша установка — не привлекать внимание. Мы стараемся обходиться собственными возможностями. Мы благодарны всем, кто нам помогает! Но есть множество других приютов, которым эти гранты действительно нужнее. Потому что у нас замкнутое пространство. У нас есть хорошее, теплое помещение, у котов есть даже стиральная машина. Но сотрудники четко понимают, что есть и другие животные, которые нуждаются в поддержке гораздо больше, — объяснила пресс-секретарь эрмитажных котов.

realnoevremya.ru/Илина Хакимова

Благодаря таким хорошим условиям содержания среди эрмитажных котов много самых настоящих долгожителей. Например, кошка по кличке Муфточка — ей было 24 года! Я смогла увидеть и 20-летних, и 18-летних, и 15-летних мурлык. Все они живут бок о бок.

За порядком в подвалах следят не только волонтеры, но и сами коты. Среди них есть негласный вожак по кличке Блэк, есть и воспитатель — Лаврентий Палыч. Они вдвоем перевоспитывают хулиганов и обучают новоприбывших местным порядкам.

Но особую симпатию у меня вызвала кошечка Линда, которая сначала с осторожностью встретила меня и повсюду ходила хвостиком, изучая нового человека в их доме. А потом, когда поняла, что угрозы нет, начала ластиться и подставлять свою голову для поглаживания. Стоит заметить, что практически все кошки с радостью дают себя погладить и не ведут себя агрессивно.

realnoevremya.ru/Илина Хакимова

Эрмитажные коты прорываются к искусству, или Беглецы в семье

Несмотря на то, что за котами тщательно следят, они все равно порой прорываются наружу — в музейные залы или к посетителям. Такое бывает редко, но встречаются очень целеустремленные представители кошачьих, которые привыкли добиваться своих целей.

— В зал Египта пробегали, и их отлавливали, и сейчас иногда прорываются. Срывают сигнализацию, тогда их ловят ночные дежурные, а иногда и дневные. И был такой котик по кличке Юрист, очень наглый. Он прорывался, причем бежал именно в залы Италии, его там отлавливали. Еще была история с кошкой Вандейкой. Это было давно, она попала в вентиляцию, поднялась до зала Ван Дейка в Новом Эрмитаже. Никто не знает, как ей это удалось. Там смотрители ее неделю выманивали из этой шахты. Еще минимум дважды коты залезали на деревья и не могли слезть. Один раз мы даже вызывали пожарных, — смеется Халтунен.

realnoevremya.ru/Илина Хакимова

Кто может забрать к себе домой эрмитажного кота?

Проведя с кошками совсем немного времени, уже начинаешь задумываться: а можно ли забрать кого-то домой? Да, можно. Любой желающий может сделать это, обратившись в музей, однако он должен доказать всю серьезность своих намерений.

— У желающего забрать котика всегда беру интервью. Он должен рассказать и показать условия жизни животного. Объяснить, какого именно кота ему нужно — общительного, спокойного, ласкового или такого, чтобы ловил мышей. Это все обсуждается, — объяснила Мария Халтунен.

realnoevremya.ru/Илина Хакимова

У человека, забравшего к себе домой эрмитажного кота, к сожалению, не появляется пожизненного абонемента в музей — это миф. Однако, как рассказала Мария, хозяев пушистых стражей всегда рады видеть в Эрмитаже.

— То есть, скажем так, пожизненного официального билета у них не будет, но он всегда придет в Эрмитаж, — рассказала она.

Так, эрмитажные коты живут не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах России. А есть даже история про то, как девушка из Германии забрала питомца с собой. И теперь он счастливо живет с ней за границей.

Почему эрмитажных котов и сейчас продолжают называть казанскими?

И все-таки, почему же принято называть эрмитажных котов казанскими, особенно у нас, в столице Татарстана? Дело в том, что все просто привыкли к этому. История рассудила, что за ними так и сохраняется звание именно казанских котов, несмотря на то, что официально подтвержденных казанцев в музее нет.

— За ними так и остается репутация казанских котов. Потому что это тот самый случай, как, например, в археологии, когда кто-то что-то находит — и он первый. Главное — кто был первым, — объяснила Халтунен.

realnoevremya.ru/Илина Хакимова

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