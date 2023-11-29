Нина Дашевская — о том, что читают подростки
Нина Дашевская — современная российская писательница, музыкант, дважды победительница и неоднократная финалистка главного в стране конкурса детской и подростковой литературы «Книгуру», а также гостья нового выпуска «Книжной полки». В студии «Реального времени» литературный обозреватель Екатерина Петрова обсудит с писательницей подростковую литературу и ее особенности. Нина Дашевская расскажет, как вовлечь детей в чтение, о чем хотят читать современные подростки, почему дети не хотят читать классику и как родителям сделать чтение общим полем для общения с ребенком. Из этого ролика вы узнаете про терапевтическую функцию литературы, почему в книгах для подростков все заканчивается хорошо и о популярности писательских курсов для детей.
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Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».
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