Наталья Илишкина: о сложной истории калмыков — в семейной саге «Улан Далай»
Наталья Илишкина — гостья нового выпуска «Книжной полки». В этом видео литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова обсудит с писательницей ее семейную сагу «Улан Далай», которая вышла в издательстве «Редакция Елены Шубиной». В этом романе на примере трех поколений — деда, сына и внука — показана сложная история калмыцкого народа. В основу книги легли реальные события, которые происходили с 1884 по 1957 год. Здесь и жизнь в подданстве «белого» царя, и Первая мировая, и революция 1917 года, и Великая Отечественная война, и переселение народа. Из нового выпуска вы узнаете историю создания романа, значение названия книги и символику имен главных героев, а также почему это произведение можно причислить к деколониальной литературе.
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Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».
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