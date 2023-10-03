Первому президенту Академии наук РТ: в Казани открыли мемориальную доску Мансуру Хасанову
В Казани на улице Баумана торжественно открыли мемориальную доску государственному и общественному деятелю Мансуру Хасанову. В церемонии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, первый президент республики и Государственный Советник Минтимер Шаймиев, руководитель администрации главы региона Асгат Сафаров, заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева, министр культуры Ирада Аюпова, президент Академии наук Рифкат Минниханов и другие. Мемориальная доска установлена на стене Академии наук Татарстана, где Мансур Хасанов проработал долгое время.
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