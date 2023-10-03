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Первому президенту Академии наук РТ: в Казани открыли мемориальную доску Мансуру Хасанову

16:26, 03.10.2023 2
Первому президенту Академии наук РТ: в Казани открыли мемориальную доску Мансуру Хасанову
Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В Казани на улице Баумана торжественно открыли мемориальную доску государственному и общественному деятелю Мансуру Хасанову. В церемонии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, первый президент республики и Государственный Советник Минтимер Шаймиев, руководитель администрации главы региона Асгат Сафаров, заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева, министр культуры Ирада Аюпова, президент Академии наук Рифкат Минниханов и другие. Мемориальная доска установлена на стене Академии наук Татарстана, где Мансур Хасанов проработал долгое время.

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  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru


Интернет-газета «Реальное время»

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