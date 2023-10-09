Водные источники и фонтаны Крыма в контексте исламских традиций

Из истории крымских татар, династии Гераев и потомков Джучидов

Фото: использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

14.3. Водные источники и фонтаны Крыма в контексте исламских традиций

Н.М. Акчурина-Муфтиева

Многовековое культурное наследие крымских татар оказало значительное влияние на искусство разноконфессионального населения Крыма. В настоящее время оно нуждается в восстановлении забытых технологий, в изучении, воссоздании, выявлении специфики и характеристики художественного языка и стиля, возрождении народных традиций в современном искусстве.

К числу таких традиций относятся исламские традиции организации водных источников и фонтанов. Во всех мусульманских странах, в особенности пустынных, с давних времен воде придавалось большое значение, особенно «чистой» — проточной воде. Устроить фонтан в степи, у дороги, дать воду путнику считалось одним из высших благодеяний. Фонтаны ставились в память об умерших родственниках и погибших воинах, для блага города, в память о важных событиях их устроителей. Безводный Крым не был исключением. Только в Бахчисарае было 120 фонтанов, которые питали 32 родника, около 100 фонтанов было в Феодосии, множество — в Старом Крыму, Карасубазаре, Симферополе и других городах и селах. Некоторые из них возводились на средства ханов и других состоятельных граждан. Так в Бахчисарае на деньги ханов были построены фонтаны у городских ворот, на базарах города, у ряда мечетей. Содержались они за счет сданных в аренду лавок, доходов с фруктового сада в Сюрени, с постоялого двора в Бахчисарае.

Облагороженные водные источники в Крыму возводили у стены или отдельно стоящими, и делились они на четыре вида, в зависимости от назначения: чешме — небольшие источники воды для питья; фонтаны «абдест», предназначенные для омовений перед молитвой; фонтанные дворы или павильоны — уютные источники внутри помещений или садов для отдыха; фонтаны «Сабиль» — «священные», райские источники.

Чешме — традиционный и наиболее распространенный источник в селах и вдоль дорог. использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

К традиционным и наиболее распространенным источникам относятся чешме. Они являлись центром общественной жизни крымских деревень и устраивались не только внутри полуострова, но и вдоль дорог на Южном берегу. Приходя сюда за водой, женщины обсуждали новости, молодые парни высматривали себе невест. «Здесь просто прислонена к крутому горному склону маленькая каменная стенка, отчасти напоминающая камин; сквозь нее проведена тонкая металлическая трубка, и из этой трубки течет или сочится вода. На иных фонтанах есть начертанная на камне турецкая надпись, означающая, какой именно благодетель устроил это сооружение для блага жаждущих путников. Но отсутствие эффектности нисколько не мешает фонтану быть очень благодетельным при безводье — этом проклятии Крыма — особенно в знойное лето. Иной фонтан поит целую окрестность».

Источники чешме сооружались в виде вертикальной стелы высотой в 1,5—2 метра, с заостренной арочной нишей. Пред нею устраивался небольшой каменный водоем для накопления воды. Часто над нишей прикреплялась каменная плита с высеченным арабской вязью именем создателя этого источника. Передняя стенка водоема иногда украшалась резьбой в виде розеток с геометрическим или растительным орнаментом. Традиции сооружения таких источников наблюдаются до конца XIX в.

Влияние мусульманской архитектуры подтверждается сохранившимся фонтаном XV в., построенным армянами в Феодосии у подножия горы Митридат и восстановленным в XVI в. Прямоугольная стенка фонтана имеет нишу в виде заостренной арки с расположенными над ней тремя резными розетками. Средняя розетка изображает солярный знак, а боковые розетки — шестиконечную звезду Давида.

Два питьевых фонтана с арочными нишами, украшенные каменной резьбой, были установлены в XVII—XVIII вв. в Посольском дворике Бахчисарайского дворца. В нише одного из фонтанов высечено дерево в виде пальмы. Из его основания стекает вода в каменный водоем, украшенный цветочным орнаментом. Каменный водоем — земля, орошенная водой, ожила и расцвела растительностью, пальма, дающая съедобные плоды, и вода словно иллюстрируют слова из Корана о том, что Аллах низвел людям воду, оживил землю, взрастил финики (пальму).

Питьевой фонтан XVII—XVIII вв., установленный в Посольском дворике Бахчисарайского дворца. использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Дворцовые фонтаны Бахчисарая аналогичны фонтанам, которые устраивались турецкой знатью (фонтан XVIII в. Ускундера III на площади Ахмета в Стамбуле). Однако более сдержанный декор татарских фонтанов и меньший масштаб выражают смысл источника как символа дающего жизнь всему живому, а не помпезного сооружения, восхваляющего своего создателя.

Основу орнаментального декора чешме XV—XIX вв. составляли: резные розетки с геометрическим и цветочным орнаментом, расположенные над аркой ниши, резной растительный орнамент, переплетающийся с надписями и кораническими эпитафиями, выполненными почерком «сулюс».

Другая группа фонтанов предназначалась для ритуала омовений (абдест) перед молитвой. Эти фонтаны устраивались возле мечетей или святых мест, где мусульмане совершали молитву. В основном они выполнялись отдельно стоящими и имели круглую, часто восьми- или шестигранную форму водоема. Примером может служить фонтан, располагавшийся слева от мечети Хан-Джами в Бахчисарае. Бассейн (около 3 м в диаметре), перекрытый куполом, располагался в квадратном, мощенном плитами дворике. Низ его был облицован резными плитами из белого мрамора, с врезанными в них металлическими трубками, через которые поступала чистая вода в мраморный круговой лоток. Фонтаны подобной конструкции возникли в Крыму вместе с постройкой первых мечетей и в дальнейшем являлись непременным их атрибутом.

Одной из форм использования фонтанов были фонтанные дворы или павильоны. Они широко применялись внутри помещений и дворов во дворцах и домах богатых слоев населения. Уютные источники создают «вокруг живительных капель особую тенистую атмосферу, защищающую этот маленький оазис от яркого солнца, от шумных криков. Заходя прямо из сутолоки городских улиц в фонтанный дворик. вы сначала ничего не можете разглядеть в этом прохладном полумраке. Вы ни в коем случае не получите сразу цельного общего впечатления. Постепенно, мгновенье за мгновеньем, вы начинаете разглядывать одну деталь за другой. Здесь все построено так, чтобы действовать на наши чувственные восприятия не столько внешними образами, сколько музыкальностью движения капель, очарованием самой прохлады, живописностью неясного мрака».

Традиции устройства фонтанных дворов установились с появлением первых крымских правителей, ориентировавшихся на Константинополь. В Солхате были обнаружены гончарные водопроводные трубы, ведущие к городским фонтанам. Первые упоминания о подобных фонтанах мы встречаем у Эвлии Челеби, посетившего сад Ашлама во дворце Ашлама-Сарае, существовавшем в конце XV в. в Салачике. Множество фонтанов украшали дворики и сад Бахчисарайского дворца. До конца XIX в. фонтаны устраивались во всех городских парках Карасубазара, Ак-Мечети, Гёзлева и др.

Фонтанный двор Бахчисарайского дворца: а — фонтан с двумя бассейнами; б — фрагмент лотка со сливом. использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Широкое применение получило устройство фонтанов в интерьере помещений: в различных беседках, холлах, гостиных и т. п. Примерами XVI-XVIII вв. могут служить фонтаны в Летней беседке (Альгамбре) и в зале Дивана Бахчисарайского дворца. Все фонтаны выполнялись в основном из мрамора с резным орнаментом, включающим бордюры с растительными мотивами. В начале XVIII в. в некоторых случаях дно резервуаров украшалось изображением рыб и птиц, как, например, у фонтана в Бассейном садике и у основания лотка фонтана в Посольском дворике Бахчисарайского дворца. Основная центральная часть фонтанов выполнялась в виде кипариса, цветущего куста и т. п.

К XVIII в. в крымскотатарском искусстве появляется новый тип фонтанов — сабиль. В архитектуре арабских стран сабиль — это общественный источник, фонтан питьевой воды в виде отдельно стоящего или настенного сооружения с одной либо несколькими арочными нишами или чашами с медленно стекающей в раковину-бассейн водой. В переводе с арабского означает источник (well), предназначенный для общего пользования. Происходит от глагола «жертвовать в благотворительных целях». Как правило, такие фонтаны украшались орнаментальной резьбой по камню, облицовкой мрамором или керамической мозаикой, каллиграфическими надписями с призывом вознести молитву за устроителя, с цитатами из Корана, изречениями или поэтическими двустишиями. Такие фонтаны в мусульманском мире известны с XIV в.

Крымские зодчие создают тихие прохладные фонтаны — «журчащую сагу из камня» (М. Гинзбург), с медленно стекающей струйкой воды, фонтаны-символы, отражающие философию Корана, вечного бытия. Так в XVIII в. в традициях османской архитектуры возникает «Золотой фонтан». В прямоугольном портале устроена неглубокая арочная ниша, вверху украшенная резной стилизованной раковиной, растительным орнаментом и сталактитовым поясом. Позолота орнамента и рельефных надписей дали имя фонтану: Манзуб — Золотой.

В 1764 г. иранским художником-декоратором в память красавицы Диляры-Бикеч создается настенный Фонтан слез. Для передачи безутешного горя в малой архитектурной форме мастером применен язык символов. В стиле сабиль были выполнены каскадный фонтан у входа в дюрбе Диляры-Бикеч и настенный фонтан в Бассейном дворике.

Фонтан XVII—XVIII вв. в Летней беседке (Альгамбре) Бахчисарайского дворца. использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Конструктивной основой фонтанов сабиль являлась вертикальная плита со стрельчатой нишей, в которой ступенчато располагались чаши. Вода, переливаясь из одной чаши в другую, попадала в прямоугольный или овальный резервуар, расположенный у подножия плиты. Портал украшался резным растительным орнаментом в виде вьющихся побегов или вазонами. Мотив вазона был широко распространен в XVIII в. как в камнерезном, так и других видах декоративно-прикладного искусства (вышивке, художественном металле). Этот мотив получил широкое распространение и в Турции не только на плитах фонтанов, надгробиях, а также и на боковых плоскостях мимбаров в мечетях XVIII в.

В малой архитектуре фонтанов мастера камнерезного искусства широко применяют язык символов: пятилепестковый цветок лотоса, числа три и девять, чаши, образующие зигзагообразные лестницы, улитка на дне бассейна и др.

Типичным примером каскадных фонтанов типа сабиль может служить фонтан в Бассейном дворике Бахчисарайского дворца, состоящий из вмонтированной в южную стену резной мраморной плиты с 12 лотками. Фонтан состоит из вертикальной и горизонтальной плоскостей. Движение воды по ним символизирует рождение, бурную, но короткую жизнь, состоящую из раздвоений и обобщений, в контрасте с вечным покоем зеркальной глади бассейна. Вода из фонтана перетекает в бассейн по горизонтали длинного канала, орнаментированного кипарисами — символами загробной жизни. Присутствует и улитка — знак вечности и сомнений. Возникает ассоциация с живой и мертвой водой. В конечном итоге из всего этого моделируется мир. Главным модулем всего произведения является струя воды, соразмерная человеку. Крым — полуостров, волею Создателя оказавшийся окруженным морским пространством, со скудным запасом живой воды. Поэтому колодцам и фонтанам придавался образ одухотворенных светил. Исходя из этого, фонтан Сабиль можно считать моделью Крыма.

Эпиграфика фонтанов несет в себе информацию двух уровней: фонтана как источника жизни и очищения, сакральный характер которого уходит вглубь архаики к нижним пластам культурной традиции ислама, и фонтана-книги, понимаемого посвященными. Чисто внешний, целостный образ его воспринимается как страница Корана с «унваном», увенчанная «алемом». Кораническое письмо на фонтанах не только подчеркивает этот целостный образ книги, но и само несет его аналогично тому, как несли такие же надписи на зданиях, оружии, предметах быта.

Надписи на фонтанах заканчиваются словом «сальсабиль», которое имеет несколько значений. В Исламе оно означает название главного источника в раю (Коран, 76:18). В архитектуре Египта, Сирии, Палестины, Андалусии с XIII—XIV вв. — это система охлаждения интерьеров водой, основанная на принципе медленного стекания тонкого слоя воды по мраморной плите, вставленной в стену с наклоном 15—30 градусов. Вода стекает в декоративные канавки, испаряясь в них, и охлаждает помещение. В переносном смысле «сальсабиль» означает райский напиток, нектар.

Фонтан XVII—XVIII вв. в Летней беседке (Альгамбре) Бахчисарайского дворца. использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Объединяя в себе сакральную основу философии Корана, поэтическую эпитафию, выполненные из мрамора и испещренные резным декором крымские фонтаны сабиль выполняют роль мемориала, напоминающего о быстротечных радостях жизни, о неизбежной разлуке, о райском блаженстве загробного существования душ праведников.

Резной декор фонтанов от розеток с сельджукским и золотоордынским геометрическим орнаментом XV—XVI вв. плавно изменялся в стилизованный растительный орнамент XVII в., приобретая в XVIII—XIX вв. формы пышного барокко. В эстетической выразительности сооружений можно проследить изменения в использовании известняка (XV—XVI вв.), позже — цветного и белоснежного мрамора, раскраске отдельных элементов орнамента (в XVII—XVIII вв.), обязательном присутствии (на протяжении XV—XIX вв.) поэтических эпитафий, коранических формул в виде каллиграфического узора. Надписи на фонтанах могли быть скупыми и строгими, содержащими информацию о дате постройки и имени построившего сооружение. Однако встречались и эпитафии, которые поражали своей поэтичностью, красноречием и представляли собой частицу высокой восточной поэзии. Разумеется, и мера поэтического пафоса, и пышность орнаментального резного декора, и даже размеры сооружения зависели в каждом конкретном случае от социального положения и воли заказчика, от индивидуальности резчика-поэта и его мастерства. Тексты, запечатленные на фонтанах эпохи Крымского ханства, сложнее по сравнению с эпитафиями золотоордынского периода. Творчество хаттатов — мастеров, одновременно являвшихся и резчиками камня, и «писцами», отражено в декоре виртуозным исполнением каллиграфических надписей, выполненных золотоордынским и классическим «сулюсом», а позже и «тъаликом», вплетающимся в растительный орнамент.

У искусства возведения фонтанов в Крыму была сакральная основа, опирающаяся на фундаментальные пласты философии Ислама, концепция синтеза произведения искусства с окружающей природой. Прежде всего это проявляется в религиозном восприятии водного источника жизни. Широкое использование символики позволяет «посвященным» «читать» содержание сооружения как страницу Корана. При этом не только в ранних, но и в поздних фонтанах мусульманская символика удивительно переплетается с языческой, что отражается в отдельных изобразительных мотивах, свидетельствующих о точках соприкосновения и сложных переплетениях исламского искусства с христианской, с иудаистской символикой и с античной мифологией, переосмысленной и интерпретированной.

Сложные условия этнического формирования крымскотатарского народа обусловили общность многих видов его искусства с искусством соседних этносов, а также с искусством народов, населяющих берега Черного моря, что привело к формированию весьма богатого и самобытного декоративного искусства.

