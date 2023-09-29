Театр кукол взялся за дореволюционную татарскую классику

Два спектакля по цене одного!

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой театра «Экият»

К 90-летнему юбилею театр кукол «Экият» представил «Комедии Камала», объединив две пьесы одного из пионеров татарской драматургии — «Первый театр» и «Банкрот». Худрук театра Ильгиз Зайниев создал на сцене своеобразное «спокойное место»: классическую постановку, где много дурашливости и милоты, идущих поверх сюжетов, которые многие знают наизусть.

Это безопасное место

— Это наш юбилейный сезон, — объясняет Зайниев. — Если одна из пьес рассказывает о конкретном театре, то вторая показывает, что у нашего народа театр — в душе. Поэтому можно сказать, что татарский театр вышел из самого народа.

Сцена выстроена на большой кирпичной стене с контрфорсами. Как будто татарский дом — некое заповедное, защищенное от любых невзгод место. «Первый театр» начинается со сцены бурана, который бесконечно метет за окном. На сцене — перчаточные куклы, словно действие происходит на какой-нибудь Макарьевской ярмарке.

«Беренче театр» был снят на кинопленку в 1961 году, это, вообще, редкий спектакль того периода, который можно посмотреть полностью. Его Галиасгар Камал написал в 1908-м и его основа — история первой публичной постановки в 1906-м. По сюжету, молодые люди, поспорив об одежде и деньгах, ускользают в театр, после появляется отец, Хамза бай, он узнает о содеянном и идет, очевидно, туда же (как выясняется в «Банкроте», чтобы поколотить всех палкой).

Герои носятся по сцене, постоянно стукаясь об стены, хлопают дверями, а доверительные беседы устраивают с котом, который явно перекочевал из спектакля об Альфие Авзаловой. В стремлении сделать «Әкият» более взрослым Зайниев ставил не только музыкальную работу о певице, он решил вопрос, кто заменит в «Әлмәрмештән Әлмәндәр» Шауката Биктимирова (куклы), недавно инсценировал «Авиатора» Водолазкина. Но здесь он словно пробует создать «старый» татарский театр, когда важно не что говорится, а как, и что происходит между словами. Спиридонова шьет множество платьев, поэтому особенно запоминается скоростная смена костюмов Гафифы (Альбина Шагалиева, она же кот), которая заканчивается тем, что на месте платьев остаются только основа и рука актрисы…

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой театра «Экият»

Греют воспоминания

Следом идет «Банкрот» 1911 года (и это тоже дань традициям — раньше за вечер играли два спектакля подряд). Другой дом, немного другая обстановка, при этом герои даже говорят о произошедшем в предыдущей пьесе. Купец Сиразетдин (Юрий Чуктиев) узнает в газете, как ему решить финансовые дела. Он притворяется, что у него украли деньги в поездке в Москву. Его жена устраивает между тем грандиозный праздник, а потом узнает, что муж еще якобы сошел с ума. Главреж Камаловского Фарид Бикчантаев называл его тем своим спектаклем, который обязательно надо посмотреть. Зайниев как его ученик также лишь немного добавляет современности, превращая женский праздник в дискотеку с ремиксом на Салавата, а в список гостей вносит актеров Камаловского. Одна из героинь — Нагима абыстай (Гульнур Габдрахманова). Вместе с ней хозяева читают молитвы.

— При создании эскизов я пересматривала спектакли театра Камала, книги по костюмам, рассматривала иллюстрации татарских сказок, — говорит художник-постановщик Екатерина Спиридонова, — а декорации оживляли в моем сердце воспоминания из детства.. Дом бабушки в деревне, эти белые филенчатые двери… Занавески… Обои… Мебель… Цветы в горшках... Холодную зиму и теплые вечера с мягким теплым светом… Время, конечно, другое... Но ощущения живые, и они греют во всех времена.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой театра «Экият»

«Комедии Камала» во многом о том, почему люди ходят на одни и те же комедии из года в год (или пересматривают старые ситкомы). Куклы не стареют, сюжет знаком с детства, пространство сцены уютно, все плохое происходит вне. Остается выдавать зрителям пледы и какао. Дети вряд ли все это поймут: много текста, непонятной суеты. Но на то это и взрослый театр кукол.

