Готовая «домашка», Моргенштерн* и электронный дневник: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

В течение последних семи дней жители Татарстана чаще всего пытались найти в интернете готовые домашние задания (ГДЗ). С началом учебного года запросы по этой теме заняли лидирующие позиции, уступая лишь электронному дневнику. В нем учащиеся и их родители могут следить за успеваемостью и актуальным расписанием. Помимо тем, связанных с учебой, широкую популярность стали обретать и программы, необходимые для работы. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Готовая «домашка» вторую неделю лидирует в топе популярных запросов

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску. Ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

realnoevremya.ru

Напомним, сервисы с готовыми домашними заданиями попали в топ наиболее популярных запросов у татарстанцев практически сразу после начала учебного года. Еще неделю назад самыми востребованными среди них оказались те, что дают ответы на задания по русскому языку. Сейчас же в топе появились математика и алгебра. При этом чаще всего ГДЗ искали для учащихся пятых и седьмых классов.

Помимо домашних заданий и электронного дневника, в топ также попал конструктор рабочих программ. Он предназначен для создания программ по обязательным учебным предметам. Им пользуются учителя в школах и колледжах.

Школьники из Нижнекамска и Челнов больше остальных пользуются шпаргалками

Также данные рассматривались по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

realnoevremya.ru

Находящиеся на первом месте готовые домашние задания по русскому языку оказались наиболее популярны в Нижнекамске. Чуть меньше их искали в Альметьевске и Набережных Челнах. В столице Татарстана таких запросов не было вовсе, чего не скажешь об алгебре и математике. В целом же наибольший спрос на ГДЗ пришелся на челнинцев и нижнекамцев.

Двумя городами, где поисковые запросы смогли собрать по 100 баллов, оказались Нижнекамск и Казань. Что касается первого, то там больше других искали конструктор рабочих программ. В Казани таким запросом оказалось расписание Казанского национального института (КАИ).

Моргенштерн* вернулся на YouTube

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) приводится то, что в тренде у татарстанцев на YouTube:



realnoevremya.ru

На видеохостинге YouTube абсолютное лидерство досталось клипу российского рэпера-иноагента Алишера Моргенштерна* «Черный русский». Песня вызвала множество споров. В частности, из-за того, что в ней музыкант попытался смешать два жанра — рэп и шансон. На втором месте оказалось шоу «Сердце Клавы», в котором популярной поп-певице Клаве Коке ищут кавалера. Замыкает тройку лидеров видеоролик под названием «Я в Париже». Изначально видео стало мемом в TikTok, а далее переместилось и на другие платформы. Молодой парень из Казахстана спел песню на французском языке на фоне Эйфелевой башни. Однако ирония и сама суть мема заключается в том, что это было сделано не в Париже. На деле молодой человек стоит перед телевышкой в казахстанском городе Актобе, на украшение которой из местного бюджета было потрачено более 15 миллионов тенге (более 3 млн рублей).

*внесен Минюстом России в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.



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