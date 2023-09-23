«Реформа вызовет много споров» — участники рынка ИЖС Татарстана готовятся к эскроу

Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить работу по распространению механизма эскроу-счетов на строительство индивидуальных домов. Кабинет министров должен представить доклад по этому вопросу к 1 ноября. Тем временем в некоторых регионах страны, в том числе и в Татарстане, уже начали тестировать этот механизм в сфере ИЖС. Какая из казанских компаний первой в России начнет работать по новой схеме, как это изменит рынок загородной недвижимости татарстанской столицы и что о реформе думают участники строительной отрасли — подробности в материале «Реального времени».

«Эскроу-счета сделают рынок безопасным для сделок»

На этой неделе татарстанский подрядчик первым в России получил проектное финансирование на возведение индивидуальных жилых домов. Банк ДОМ.РФ также впервые финансирует такой проект. Строить частные дома по договору подряда с использованием эскроу-счетов будет казанская компания «КСТ». Кредитная линия в размере 20 млн рублей открыта по специальной ставке — менее 6% годовых.

— Проценты уплачиваются ежемесячно, а возврат кредитных средств банку осуществляется со счета эскроу заказчика после завершения строительства. В рамках одобренной кредитной линии на первом этапе планируется построить несколько индивидуальных домов на территории Татарстана. По кредитной линии согласовано шесть типовых проектов, — уточнили в банке.

На этой неделе татарстанский подрядчик первым в России получил проектное финансирование на возведение индивидуальных жилых домов. Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Внедрение механизма эскроу-счетов положительно скажется на развитии строительной отрасли республики, уверен президент Федерации ИЖС Рамиль Усманов. В последние годы ИЖС выступает одним из драйверов индустрии.



— Эскроу-счета сделают рынок ИЖС понятным для банков, привлекательным для девелоперов, увеличат объемы индивидуального жилого строительства и спрос на частные дома, улучшат качество загородной застройки, благодаря привлечению в сегмент профессиональных застройщиков и стандартизации. А также они сделают рынок безопасным и надежным для сделок. В настоящее время запущен пилотный проект, застройщики уже сейчас имеют возможность подготовиться к изменениям в законодательстве, — заверил он.

«Компенсировать — только за счет повышения цен, так было и с квартирами»



Как отметил эксперт, трудности могут возникнуть на начальном этапе работы, так как использовать эту программу могут только застройщики, аккредитованные в банках. Что касается конечных цен на индивидуальные дома, то, по его мнению, они не изменятся кардинально.



— Если дома и подорожают, то ненамного. Сейчас готовятся преференции для тех застройщиков, которые будут работать по эскроу-счетам, а для покупателей домов предусмотрена скидка на ипотеку. У себя в федерации мы уже обсуждали этот вопрос, — пояснил Рамиль Усманов.

— По новой схеме застройщику придется возводить дома за счет собственных средств либо привлекая проектное финансирование, а оно подразумевает закономерную выплату процентов банку за использование заемных средств. Компенсировать данные издержки застройщику возможно только за счет повышения цен — так было и с квартирами, мы все это помним, — добавил в свою очередь еще один эксперт стройотрасли Ильяс Гимадов.

Тем не менее, по словам собеседника издания, потенциал индивидуального жилищного строительства огромен: «Прогнозы различных аналитиков в один голос сулят нише рост в ближайшие полвека». Введение эскроу-счетов в ИЖС говорит о том, что отрасль развивается, эволюционирует, оставляя на рынке профессиональных участников, вытесняя недобросовестные компании, считает девелопер.

Тем не менее, по словам собеседника издания, потенциал индивидуального жилищного строительства огромен. Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

— Как в многоквартирном строительстве, так и в малоэтажке это положительный шаг для регулирования и обеспечения заслуженной безопасности для всех сторон, участвующих в сделках с земельными участками и объектами индивидуального жилищного строительства. В отрасли нововведение, как и любая реформа, вызовет много вопросов, споров, критики и мнений, однако опытные компании перестроят свой бизнес, а покупатели будут легче решаться на покупку, ведь на защиту их интересов и финансов встанет государство, — отметил он.



«Мой бизнес может на этом и закончиться»

Другие участники татарстанской индустрии ИЖС в целом также позитивно отзываются о нововведении. Хотя и признают, что это приведет к укрупнению рынка, а малые игроки будут вынуждены его покинуть. Есть и те, кто считает, что это лишь помешает развитию отрасли. Так, по мнению директора компании «Мастер дома» Руслана Касимова, механизм эскроу-счетов будет тормозить строительство индивидуальных жилых домов.

— Я считаю, что это лишняя перестраховка. Банки и сейчас просто так не работают с застройщиками. В свое время мне приходилось пачками собирать бумаги, чтобы получить аккредитацию в банке. Они проверяют все. Сколько денег, женат ли ты, есть ли дети, недвижимость, машины, имеется ли опыт работы, есть ли что забрать в случае чего, — пояснил застройщик.

Глава компании опасается, что новый механизм скажется не только на объемах ввода домов в сегменте ИЖС, но и взвинтит цены на загородное жилье.

— Если у меня не хватит денег на строительство, я возьму кредит. Соответственно, стоимость жилья увеличится, то есть трудности застройщика в том числе ложатся на плечи заказчика. Я не крупный застройщик, у меня аппетиты небольшие. Закладываю небольшую сумму прибыли. Заработает механизм эскроу-счетов, мой бизнес может на этом и закончиться, то же самое может произойти и с другими мелкими и средними застройщиками. Останутся только киты отрасли, которые строят для денежных клиентов, их аппетиты сильно отличаются. В то же время есть плюс — это то, что с рынка уйдут недобросовестные строители, — добавил Руслан Касимов.

Строитель предположил, что от такого нововведения в первую очередь пострадает население среднего достатка — те, кто не может себе позволить строить дорогостоящие дома.