«Хочешь не хочешь, но исполнять будешь» : как казанцы отсуживают сотни тысяч рублей у популярной онлайн-школы
Согласно решению Верховного суда, студенты вправе разорвать договор без проблем
Как выяснило «Реальное время», некоторые казанцы активно судятся с популярной онлайн-школой GeekBrains. Есть сразу несколько исков, которые подали жители столицы Татарстана против учебного заведения. Все судебные дела касаются расторжения договора с GeekBrains, отказа от части услуг и возвращения денег. Онлайн-школа не хотела идти на уступки, и дело дошло до разбирательств в суде. Что требовали истцы и какие суммы им удалось взыскать — читайте в материале издания.
Реального куратора заменили на бота
Первый иск, который был рассмотрен в Советском суде, заключался в следующем: казанец заключил договор с GeekBrains в 2022 году, он обучался по образовательной программе «Java Core для Android». Спустя некоторое время мужчина решил перенести основное обучение на 45 календарных дней. Позже будущий IT-специалист возобновил занятия, прошел обучение по блоку «Android 1. Знакомство с платформой». Мужчина решил сменить формат занятий и перешел с вебинаров на уроки в записи, что подразумевает отсутствие преподавателя на курсе. По мнению истца, это означает ухудшение качества образовательной программы. Как говорил истец на заседании, у каждой группы учащихся были личные кураторы, которые помогали в решении организационных и технических вопросов. Их заменили на общего бота в телеграм-канале, который отвечал раз в 5—7 дней, вследствие чего было нарушено качество обратной связи со школой.
В октябре прошлого года айтишник написал на почту GeekBrains с просьбой о расторжении договора. Однако спустя год договор с ним так и не расторгли. Молодому человеку даже не пришел ответ из школы. Также, по мнению казанца, качество изучения установленной программы не соответствует ранее заявленной. Оказываемые услуги не отвечают условиям договора и действующего законодательства. Месяц спустя мужчина еще раз обратился в онлайн-школу с требованием о расторжении договора. Оттуда ему должны были вернуть 110 тысяч рублей. Но в учебном заведении отказали в возврате денег. Мужчине было предложено заморозить обучение на любой неограниченный срок, чтобы вернуться, когда будет удобно; перейти на другое направление обучения, передать обучение знакомому. Такие варианты молодого человека не устроили.
В суде он попросил расторгнуть договор с онлайн-школой и потребовал взыскать с GeekBrains 110 тысяч рублей, 5 тысяч рублей в качестве моральной компенсации и 55,2 тысячи рублей в качестве штрафа за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке.
Дело выиграть удалось. Суд удовлетворил требования истца, озвученные выше. Но в разбирательстве между сторонами есть и второе дело. Свои деньги и расторжение договора казанец должен был получить в апреле этого года, однако же этого не случилось. И айтишник подал новый иск с теми же самыми требованиями. Его Советский суд также удовлетворил.
Пытался разорвать договор, но не смог
Еще одна история, но уже другого казанца, связана с расторжением договора. В этой же школе мужчина пытался пройти курс «Пакет Разработчик», стоимость которого составила 116 тысяч рублей. Для прохождения обучения он даже заключил кредитный договор. После начала обучения истец пришел к выводу о том, что такая программа обучения ему не подходит, и поменял направление на программу «UX/UI дизайнер», в связи с чем даже доплатил школе 6 тысяч рублей. Учиться по этому направлению дизайнер должен был 2 года.
Спустя некоторое время мужчина направил в GeekBrains письмо с просьбой разорвать договор и вернуть ему деньги, поскольку обучением истец не воспользовался. Претензию в онлайн-школе получили, но решили оставить ее без удовлетворения. Также поступили и со второй претензией казанца.
На заседании мужчина говорил также, что проходил обучение для личных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а именно в образовательных целях. Кроме этого, он также объяснил, что за время обучения посетил 10 из 282 уроков курса «Пакет разработчик», а также 9 из 287 уроков курса «UX/UI дизайнер». С учетом количества использованных для обучения часов студент хотел вернуть себе 114 тысяч рублей.
Эти деньги по решению суда он и должен получить. GeekBrains ему также должна вернуть 5 тысяч рублей в качестве моральной компенсации и 61 тысячу рублей штрафа.
Победа в суде есть, но денег нет
Подобный случай произошел и с еще одной жительницей города. Правда, деньги со школы она пыталась получить на протяжении года. Свой договор с GeekBrains горожанка заключила еще в 2021 году. Согласно документу, учебное заведение обязалось предоставить удаленный доступ к части платформы по программе обучения. Стоимость услуги составила 144 тысячи рублей. Деньги девушка заплатила сразу и в полном объеме. Но, как и в историях, рассказанных выше, клиентка школы решила разорвать договор, однако получила отказ.
Во время судебных разбирательств Советский суд встал на сторону девушки. От школы она должна была получить 140 тысяч рублей за обучение, 2 тысячи рублей морального вреда и штраф в размере 71 тысячи рублей. Впрочем, денег жительница Казани так и не увидела. Даже спустя год. Пришлось подавать новый иск, но уже с просьбой выплачивать ей неустойку, сумма которой за полгода достигла 765 тысяч рублей. Тут суд частично был на стороне школы и не стал удовлетворять требования по выплате неустойки, оставив в силе решение о том, что GeekBrains должна вернуть бывшей студентке все те же 140 тысяч рублей.
«Реальное время» также направило запрос в онлайн-школу GeekBrains с просьбой прокомментировать судебные разбирательства. Однако на момент публикации ответ так и не поступил.
Студенты в любой момент могут расторгнуть договор и потребовать деньги за обучение
Данные судебные разбирательства «Реальному времени» прокомментировал глава компании «Татюринформ» Марат Камалов. В августе этого года Верховный суд России вынес определение об онлайн-школах. В нем говорится, что студенты в любой момент могут расторгнуть договор и потребовать возврат денег за обучение.
Юрист напомнил, что потребители не сами составляют договор с онлайн-школами — они есть в их распоряжении и все стандартизированы. Если студент его подписывает, то автоматически соглашается со всеми описанными условиями.
— Нужно их читать внимательно, потому что условий быть может очень много. Необходимо читать и понимать, что вы подписываете, и не нужно ставить подпись автоматически, — заключил эксперт.
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