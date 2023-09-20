«Хочешь не хочешь, но исполнять будешь» : как казанцы отсуживают сотни тысяч рублей у популярной онлайн-школы

Согласно решению Верховного суда, студенты вправе разорвать договор без проблем

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», некоторые казанцы активно судятся с популярной онлайн-школой GeekBrains. Есть сразу несколько исков, которые подали жители столицы Татарстана против учебного заведения. Все судебные дела касаются расторжения договора с GeekBrains, отказа от части услуг и возвращения денег. Онлайн-школа не хотела идти на уступки, и дело дошло до разбирательств в суде. Что требовали истцы и какие суммы им удалось взыскать — читайте в материале издания.

Реального куратора заменили на бота

Первый иск, который был рассмотрен в Советском суде, заключался в следующем: казанец заключил договор с GeekBrains в 2022 году, он обучался по образовательной программе «Java Core для Android». Спустя некоторое время мужчина решил перенести основное обучение на 45 календарных дней. Позже будущий IT-специалист возобновил занятия, прошел обучение по блоку «Android 1. Знакомство с платформой». Мужчина решил сменить формат занятий и перешел с вебинаров на уроки в записи, что подразумевает отсутствие преподавателя на курсе. По мнению истца, это означает ухудшение качества образовательной программы. Как говорил истец на заседании, у каждой группы учащихся были личные кураторы, которые помогали в решении организационных и технических вопросов. Их заменили на общего бота в телеграм-канале, который отвечал раз в 5—7 дней, вследствие чего было нарушено качество обратной связи со школой.

скриншот realnoevremya.ru с сайта gb.ru

В октябре прошлого года айтишник написал на почту GeekBrains с просьбой о расторжении договора. Однако спустя год договор с ним так и не расторгли. Молодому человеку даже не пришел ответ из школы. Также, по мнению казанца, качество изучения установленной программы не соответствует ранее заявленной. Оказываемые услуги не отвечают условиям договора и действующего законодательства. Месяц спустя мужчина еще раз обратился в онлайн-школу с требованием о расторжении договора. Оттуда ему должны были вернуть 110 тысяч рублей. Но в учебном заведении отказали в возврате денег. Мужчине было предложено заморозить обучение на любой неограниченный срок, чтобы вернуться, когда будет удобно; перейти на другое направление обучения, передать обучение знакомому. Такие варианты молодого человека не устроили.

realnoevremya.ru (архив)

В суде он попросил расторгнуть договор с онлайн-школой и потребовал взыскать с GeekBrains 110 тысяч рублей, 5 тысяч рублей в качестве моральной компенсации и 55,2 тысячи рублей в качестве штрафа за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке.

Дело выиграть удалось. Суд удовлетворил требования истца, озвученные выше. Но в разбирательстве между сторонами есть и второе дело. Свои деньги и расторжение договора казанец должен был получить в апреле этого года, однако же этого не случилось. И айтишник подал новый иск с теми же самыми требованиями. Его Советский суд также удовлетворил.

Пытался разорвать договор, но не смог

Еще одна история, но уже другого казанца, связана с расторжением договора. В этой же школе мужчина пытался пройти курс «Пакет Разработчик», стоимость которого составила 116 тысяч рублей. Для прохождения обучения он даже заключил кредитный договор. После начала обучения истец пришел к выводу о том, что такая программа обучения ему не подходит, и поменял направление на программу «UX/UI дизайнер», в связи с чем даже доплатил школе 6 тысяч рублей. Учиться по этому направлению дизайнер должен был 2 года.

Спустя некоторое время мужчина направил в GeekBrains письмо с просьбой разорвать договор и вернуть ему деньги, поскольку обучением истец не воспользовался. Претензию в онлайн-школе получили, но решили оставить ее без удовлетворения. Также поступили и со второй претензией казанца.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

На заседании мужчина говорил также, что проходил обучение для личных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а именно в образовательных целях. Кроме этого, он также объяснил, что за время обучения посетил 10 из 282 уроков курса «Пакет разработчик», а также 9 из 287 уроков курса «UX/UI дизайнер». С учетом количества использованных для обучения часов студент хотел вернуть себе 114 тысяч рублей.

Эти деньги по решению суда он и должен получить. GeekBrains ему также должна вернуть 5 тысяч рублей в качестве моральной компенсации и 61 тысячу рублей штрафа.

Победа в суде есть, но денег нет

Подобный случай произошел и с еще одной жительницей города. Правда, деньги со школы она пыталась получить на протяжении года. Свой договор с GeekBrains горожанка заключила еще в 2021 году. Согласно документу, учебное заведение обязалось предоставить удаленный доступ к части платформы по программе обучения. Стоимость услуги составила 144 тысячи рублей. Деньги девушка заплатила сразу и в полном объеме. Но, как и в историях, рассказанных выше, клиентка школы решила разорвать договор, однако получила отказ.

realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Во время судебных разбирательств Советский суд встал на сторону девушки. От школы она должна была получить 140 тысяч рублей за обучение, 2 тысячи рублей морального вреда и штраф в размере 71 тысячи рублей. Впрочем, денег жительница Казани так и не увидела. Даже спустя год. Пришлось подавать новый иск, но уже с просьбой выплачивать ей неустойку, сумма которой за полгода достигла 765 тысяч рублей. Тут суд частично был на стороне школы и не стал удовлетворять требования по выплате неустойки, оставив в силе решение о том, что GeekBrains должна вернуть бывшей студентке все те же 140 тысяч рублей.

«Реальное время» также направило запрос в онлайн-школу GeekBrains с просьбой прокомментировать судебные разбирательства. Однако на момент публикации ответ так и не поступил.

Студенты в любой момент могут расторгнуть договор и потребовать деньги за обучение



Данные судебные разбирательства «Реальному времени» прокомментировал глава компании «Татюринформ» Марат Камалов. В августе этого года Верховный суд России вынес определение об онлайн-школах. В нем говорится, что студенты в любой момент могут расторгнуть договор и потребовать возврат денег за обучение.



— Онлайн-школа не может отказываться исполнять решение суда. Дело в том, что суд — это орган государственной власти, решения которого обеспечивает государственное принуждение. Хочешь не хочешь, но исполнять будешь. Решение суда должны исполнять все, а вот то, что школы не хотят возвращать деньги, это другой вопрос. Здесь можно провести аналогию: все эти школы приглашают педагогов, заключили контракты и прочее — это как купить абонемент в бассейн. Например, вы его купили на год, вы можете туда не ходить целый год, но вам деньги никто не вернет. Потому что бассейн стоит, он греется, его охраняют, моют, и это ваше право выбора — пользоваться или нет. И аналогия онлайн-школы такая же, но теперь по решению Верховного суда России потребителям разрешено разрывать договора и возвращать денежные средства из онлайн-школ, — объяснил Камалов.

Юрист напомнил, что потребители не сами составляют договор с онлайн-школами — они есть в их распоряжении и все стандартизированы. Если студент его подписывает, то автоматически соглашается со всеми описанными условиями.



— Нужно их читать внимательно, потому что условий быть может очень много. Необходимо читать и понимать, что вы подписываете, и не нужно ставить подпись автоматически, — заключил эксперт.



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