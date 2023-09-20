Формирование мусульманского искусства в Поволжье

Фото: предоставлено realnoevremya.ru институтом истории

С принятием ислама предки татар перенимали и основы мусульманского искусства, обогащая его собственными художественными традициями. Так у поволжских татар появились каллиграфия и шамаили, каменная резьба и художественное оформление жилища, комплекс национального костюма и ювелирное искусство, кожаные мозаика и тиснение, золотое шитье, вышивка и ткачество. Все эти виды татарского искусства отличали основные художественные средства — орнамент и полихромия (многоцветность), рассказывает в дзен-канале «Татарский мир» доктор искусствоведения, главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Гузель Валеева-Сулейманова.



Исламская доктрина таухида, означающая Единство и Единственность Бога, находит отражение в мусульманском искусстве как многообразие в Единстве. Единство мусульманского искусства в географическом, историческом и этническом многообразии исламского мира формировалось в едином духовном пространстве, так же, как и многообразие стилей, художественных образов и форм, присущих ему. Общие универсальные черты характеризуют особый тип художественного творчества, основанного на эстетике ислама, нормах шариата и адата (Валеева-Сулейманова Г.Ф. Мусульманское искусство // Ислам на Европейском Востоке. Энциклопедический словарь. Казань, 2004. — С.248—250).

Обломок ручки от кувшина с руникой предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Становление общности мусульманского искусства происходило по мере приобщения тех или иных народов к исламу, мусульманской культуре: рождались новые виды искусства, утверждались новая эстетика, концепция содержания и формы, образы и стили. Они создавались как синтез местных художественных традиций с классическими образцами исламского искусства, в итоге рождались национальные и региональные его формы. Синтез раскрывается в художественном языке, орнаментально-декоративных принципах, критериях изобразительности и в стилевой тенденции, пронизывающей развитие искусства на протяжении столетий (Валеева-Сулейманова Г.Ф. Мусульманское искусство в Волго-Уральском регионе. Учебное пособие. Казань: Магариф, 2008. — 223 с.).



Принятие ислама способствовало освоению предками татар художественно совершенного стиля мусульманского искусства. Татарское искусство, как и искусство других мусульманских народов, на протяжении столетий развивалось в формах орнаментального декоративно-прикладного и монументально-декоративного творчества, стилевая направленность произведений была в рамках эстетических канонов ислама и собственно этнические традиции отражали их влияние, формируя национальное своеобразие татарской культуры. Многовековая история развития отразила процессы тесного взаимодействия с искусством арабо-, ирано- и тюрко-мусульманского миров. Навыки мастерства, технологии в обработке материалов, образная система и многое другое опирается на собственную традицию, восходящую к древней степной и оседло-земледельческой культурам предков татар. О развитии мусульманского искусства татар Поволжья свидетельствуют такие его виды, как каллиграфия и шамаили, каменная резьба и художественное оформление жилища, комплекс национального костюма и ювелирное искусство, кожаные мозаика и тиснение, золотое шитье и вышивка, ткачество и аппликация, резьбы по камню и дереву. Во всех этих видах основными художественными средствами являются орнамент и полихромия (многоцветность). Значительную роль сыграла арабская письменная графика. На ее основе развитие получили искусство каллиграфии в рукописной книге, шамаилях, эпитафиях, а также эпиграфический орнамент в убранстве сооружений монументальной архитектуры, произведениях декоративно-прикладного искусства.

Детали архитектурного декора Джами мечети в г.Болгаре. предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Истоки исламского искусства в Поволжье базируются на булгарской культуре, ставшей частью мусульманской цивилизации и своеобразно претворившей ее в собственном художественном мировосприятии. Освоение философско-эстетической доктрины ислама постепенно пронизывало все стороны жизни булгарского общества, ко времени принятия ислама сосредоточенного в крупных городских центрах и впервые создавшего на территории Поволжья средневековое государство с высокой городской культурой. В распространении новой идейно-художественной концепции важную роль играли эстетико-философские учения Аль-Фараби, Ибн-Сины, Абу-Хамида Аль-Газали и других мусульманских мыслителей. Утверждались теократические каноны, связанные с идеей неизобразимости Бога, пророков, ограничения, наложенные на изображения человека и живых существ. Они канонизировались преданиями — хадисами.



В эстетике мусульманского искусства изображение всего живого рассматривалось как подражание Аллаху, повторить творения которого представляется невозможным. Поэтому в творчестве мусульманского художника нет натуралистического восприятия, мир познается условно и реальность переосмысливается в религиозном миропонимании — в условных и абстрактно обобщенных формах. Искусство (от арабского «санаи») у мусульман — это не просто творчество, в первую очередь это знание, мастерство, которое надо приобрести. В силу этого имена многих мусульманских художников анонимны, поскольку самореализация их творческого дара осуществляется не через достижение личной славы. Изображение или отражение реального мира происходит в рамках художественного сознания, отличительной особенностью которого является язык орнаментальности и условной декоративности — основные принципы языка мусульманского искусства.

Зеркала, прорисовки. предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Процесс освоения доктрины мусульманского искусства происходил на основе преемственного развития сложившихся на протяжении веков тюркских художественных традиций. Надо заметить, что в тюркском искусстве, в том числе в искусстве булгарском, в доисламский период наблюдается почти полное отсутствие изображений человека за некоторыми исключениями, связанными с обожествлением героизированных предков, предводителей рода и со снятием запрета на их изображения при их культовом освящении. В частности, ярким примером могут служить статуи — «сынташ», известные в литературе как так называемые «балбалы». Неприятие изображения человека было также в искусстве иудеев и кочевых арабских племен.



Своеобразие булгарского искусства после принятия ислама раскрывается в образах, связанных с более ранними культовыми, магическими и мифологическими представлениями. Однако их следует связывать не с сохранением языческих воззрений, но с закономерным для средневекового времени типом мышления, основанного на преемственности традиции. Именно благодаря этому мотивы и образы, техники исполнения, композиции декора и многое другое преемственно сохраняется и развивается в творчестве народных мастеров, ремесленников из поколения в поколение.