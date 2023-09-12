Инвестиция не в недвижимость, а в людей

Компания «Таттелеком» показала журналистам новый IT-центр, который открылся в мае этого года

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

IT-центр «Таттелекома» — «ТТК Диджитал» — расположен в историческом здании 1929 года. Его отремонтировали и привели в соответствие со стандартами офисов digital-компаний. В «Таттелекоме» уверены, что подобное решение повысит привлекательность компании на рынке труда среди IT-специалистов и в целом улучшит развитие бизнеса за счет комфортной внутренней инфраструктуры.



Раньше двухэтажное строение рядом с одним из исторических зданий ПАО «Таттелеком» принадлежало другому собственнику, а IT-специалисты были рассредоточены по разным офисам. Как говорят в компании, это создавало определенные неудобства для оперативного принятия решений и генерации идей для новых проектов. Когда здание выкупили, в нем решили разместить весь IT-блок.



Максим Платонов/realnoevremya.ru

Генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов:

— Мы коммерческая организация, а не бюджетная. Поэтому мы делаем все с учетом востребованности рынком. Мы рассчитываем окупаемость и развиваем те направления, которые как минимум должны улучшить положение бизнеса в текущих видах деятельности. Я считаю, что такие центры — это как раз то, где должна рождаться научная и интеллектуальная мысль.

В здании сделали ремонт, разработали дизайн помещений с учетом пожеланий сотрудников. На стенах разместили принты работ современных художников. В общей сложности, по словам Нурутдинова, затраты составили порядка 100 млн рублей вместе с покупкой здания. Но это инвестиция не в недвижимость, а в людей. Как отметил технический директор «ТТК Диджитал» (дочернее предприятие ПАО «Таттелеком», — прим. ред.) Эльмир Каримуллин, IT-специалисты — люди, которым важна определенная атмосфера и как выглядит их рабочее место, они ожидают от работодателя инфраструктуру офисов, близкую к уровню известных компаний:

— Этот IT-центр был создан в том числе для привлечения в компанию молодых специалистов. Они не готовы работать в офисном помещении устаревшего типа. Для сотрудников нашего возраста это значения не имеет, а для них это важно. К тому же соискатели делают выбор в пользу компании, если видят интересную работу и слаженный коллектив.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Кроме красивого помещения «Таттелеком» привлекает IT-специалистов интересными задачами. Сегодня в дочерней компании «ТТК Диджитал» работает 52 сотрудника. К концу года эту цифру планируют увеличить на треть. Уже действующий коллектив обеспечивают одними из лучших компьютеров и ноутбуков для выполнения ежедневных задач. А реализовать свои таланты можно в одном из множества IT-проектов. В среднем над каждым из них работает от 4 до 11 человек, костяк разработчиков остается постоянным, остальные переходят от проекта к проекту.

К примеру, команда разработчиков проекта «IP-домофония» сейчас активно расширяет функционал мобильного приложения «Мой Дом Таттелеком», которым пользуются более 385 тыс. абонентов. На сегодняшний день установлено более 10 тыс. домофонных панелей в 16 населенных пунктах, среди них ключевые города — Набережные Челны, Бугульма и Казань. Проект охватывает свыше 275 тысяч квартир, жителям которых совершенно бесплатно доступны видеовызов на смартфон, дистанционное открытие двери, журнал посещений, видеоархив и его скачивание. Все это — внутренняя разработка без привлечения сторонних участников.



Максим Платонов/realnoevremya.ru

Сейчас команда решает интересную задачу — открытие дверей по NFC. Принцип работы — как при оплате банковской картой: нужно приложить смартфон к домофону — дверь откроется. Также команда занимается разработкой кода доступа, которым можно поделиться с гостями или курьерами, расширением журнала событий до прохода по ключу и по коду доступа с уведомлением об этом в мобильном приложении, а также семейным локатором, чтобы знать, где сейчас находятся дети.

Кроме того, IT-центр занимается проектами, которые предлагает головной компании для реализации. Среди них — система Vegas. Она распознает эмоциональные составляющие голосовых сообщений. Vegas стал инструментом для внутреннего анализа негативных обращений, поступающих в контакт-центр, и проверки работы операторов. Раньше отделу качества клиентского сервиса приходилось вручную выбирать записи звонков, прослушивать, чтобы проверить работу специалиста. Это занимало слишком много времени, поскольку в среднем поступает 4 тысячи звонков в день. Теперь система на основе нейросети анализирует речь и дает раскадровку по эмоциям. Сейчас разработчики работают над ее улучшением, к примеру, хотят добавить текстовую расшифровку звонка.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Второй проект, идея которого родилась в стенах «ТТК Диджитал», — это «Телескоп». Ежедневно компания «Таттелеком» собирает видеопотоки с камер, установленных в многоквартирных домах, на улицах города и таких объектах, как школы и детские сады. На сегодняшний день это порядка 37 тыс. камер видеонаблюдения. В случае чрезвычайного происшествия в компанию обращаются правоохранительные органы, чтобы получить данные с камер, возникает длительное выяснение подробностей. Разработчики решили автоматизировать этот процесс. Оперативные службы могут в режиме онлайн видеть, что происходит в зоне обзора определенной камеры. Предполагается, что будет разработано некое «рабочее место» для сотрудников МВД, у которых будет доступ к камерам с возможностью скачивания архива.

В рамках этой же системы «Телескоп» разрабатывается функция создания инцидента, когда архив с камер будет подтягиваться автоматически при указании места происшествия. Еще разработчики системы работают совместно с ГИБДД РТ, чья система аналитики забирает потоки с видеокамер «Таттелекома». В планах автоматизировать и этот процесс, когда данные ГИБДД и «Таттелекома» будут синхронизироваться и работать вместе.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Журналистам также показали, как работают отдел аналитики, data scientists и внутренний центр технической поддержки, доступный в режиме 24/7. Именно этот отдел занимается поддержанием функционирования всей IT-системы компании: от оснащения сотрудников качественными ПО до отражений внешних DDoS-атак.



Это те области, в которых «Таттелеком» предлагает развиваться своим действующим и будущим сотрудникам. Только вот с рынком IT-специалистов все не так сладко, как может показаться по рекламным сообщениям множества курсов из серии «Освой IT-профессию с нуля».



Максим Платонов/realnoevremya.ru

Генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов:

— На мой взгляд, есть огромная проблема с образованием в IT-сфере, для нас это очень болезненная тема. Меня поражает история с дорогостоящими курсами, на которых обещают за 3, 5, 7 месяцев освоить профессию с нуля. Это во многом введение людей в заблуждение. Выпускников подобных курсов натаскивают на то, чтобы они умело проходили собеседование. В результате их задачей становится попасть к работодателю и уже там приобрести реальный опыт.

Нурутдинов отмечает, что сейчас на рынке огромное количество начинающих IT-специалистов. Попадая в организацию, они проходят обучение, на что затрачиваются большие ресурсы, и только через пару лет эти люди приобретают какие-то серьезные знания. Но финал обычно печален для компании, поскольку они начинают требовать больших зарплат или уходят из организации. «Система подготовки IT-специалистов — это большая проблема, которая требует пересмотра. Я бы вообще говорил о подготовке со школы, чтобы дети получали правильный вектор в формировании знаний о профессии», — подытожил Айрат Нурутдинов.

Для поиска талантливых молодых специалистов в «ТТК Диджитал» есть программа стажировки. Соискатели могут в свободной форме описать свой проект. Обычно для стажировки забронировано 5—6 мест. Последний питчинг заявок проходил весной, в нем участвовали порядка 60 человек. Это если говорить о начинающих специалистах. А вот с профессионалами уже сложнее.



Генеральный директор «ТТК Диджитал» Евгений Сухоруков:

— На вакансии сейчас мало кто откликается. Специалисты среднего и высшего уровня не ищут работу. Да и компании не отпускают людей, удерживают сильно, дают больше «плюшек». Мы ходим на мероприятия, знакомимся с людьми, рассказываем и показываем наши проекты. И уже через знакомства «хантим» этих людей, в том числе предлагая over price (в переводе с английского языка «завышенная цена», — прим. ред.).

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Сухоруков добавил, что «ТТК Диджитал» предлагает рыночную оплату труда, и даже чуть выше рынка. Да и в целом в IT-сфере сложно быть ниже рынка, поскольку исследования о доходах IT-специалистов постоянно публикуют в открытом доступе. Поэтому все примерно знают, кто сколько «стоит». «Мы предлагаем комфортное рабочее место, методологию работы над задачами, один день в неделю можно работать удаленно, есть бесплатные печенье, чай, кофе. Кроме того, мы периодически индивидуально общаемся с каждым сотрудником, чтобы понять, есть ли у него жизненные сложности и чем мы можем помочь», — сказал Евгений Сухоруков.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Одна из таких «плюшек» — это как раз новое здание IT-центра, которое позволяет специалистам собираться и решать проблемы. Неожиданно возникающие коммуникации в зоне отдыха, на кухне или в лектории дают возможность генерировать идеи в спокойной и приятной обстановке за счет «концентрации IT-энергии в одном месте». И, как говорится, никакие инструменты онлайн-коммуникации не заменят классическую доску с маркерами в реальном офисе, возле которой рождается эффективный диалог между коллегами.

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