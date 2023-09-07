Родовые дома: Шигабутдин Марджани и его семья

Родовые дома — усадьбы, которые передаются по наследству, от поколения к поколению, могут рассказать много интересного о своих обитателях. Особенно если они — знаменитые личности. Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Лилия Габдрафикова рассказывает в своем блоге историю родовых домов великого татарского просветителя Шигабутдина Марджани и его семьи.

Каждый дом — как отдельная книга. Иногда дом связан с историей семьи, где разные поколения одного рода делили под одной крышей свои радости и горести. В день Республики Татарстан, 30 августа, хочется «заглянуть» в дом Шигабутдина Марджани, знаменитого муллы и ученого, в Казани.

«Кто ты, если не татарин?» — так он обращался к своим читателям-соплеменникам, которые либо называли себя просто мусульманами, либо связывали себя с сословными или географическими названиями. Марджани привнес интерес к истории татар.

А мы посмотрим на его историю, которая связана и с домом на улице Захарьевской (совр. Каюма Насыри, 10). Своим домом Шигабутдин Марджани обзавелся по меркам XIX века довольно поздно — ему исполнилось уже 35 лет. За плечами были 11 лет скитаний по разным углам во время учебы в Бухаре и Самарканде, а еще долгих-долгих караванных переходов, занимавших иногда до семи месяцев. Да и в Казани хозяином собственного домовладения он стал не сразу.

Олег Тихонов/realnoevremya.ru

В 1850 году его пригласили стать имамом в самый богатый мусульманский приход губернского города под попечительством братьев-купцов Юнусовых. Здесь же Шигабутдин-хазрат впервые женился на Фатиме Рахманкуловой, дочери казанского ахуна. Но ее отца уже не было в живых, а она сама с матерью и отчимом-ишаном проживала в деревне Альметьево. Оттуда и привез невесту Марджани. Только семейная жизнь длилась недолго, жена скончалась после родов.

В 1852 году Марджани женился снова, на этот раз его супругой стала Биби-Нагима Апанаева, представительница известного казанского купеческого рода. И со второй женой они жили некоторое время в съемном жилье. Наконец в 1853 году купили земельный участок в самом центре Старо-Татарской слободы, недалеко от 1-й соборной мечети и медресе — места службы Шигабутдина Марджани. Ранее там жили купеческие семьи, но, по словам Марджани, на момент покупки там был лишь каменный подклет (цокольный этаж), над которым он и выстроил собственный дом.

Но через несколько лет случился пожар, тогда, в 1858 году, сгорели и часть дома, и различные хозяйственные постройки во дворе. «Но мы отстроили новый дом — лучше и краше прежнего», — вспоминал сам хозяин потом. Вообще, он с достоинством встречал различные вызовы судьбы. Это касалось и служебных дел (Марджани постоянно оказывался в центре различных интриг, его периодически пытались убрать с должности недоброжелатели), и семейных.

Одним из самых ярких оппонентов Шигабутдина-хазрата был попечитель его же махалли Ибрагим Юнусов, который ждал безусловного почитания своей персоны. Но Марджани оказался слишком независимым в убеждениях и поведении.

«Шигап вернулся из Бухары в старом чапане. Я поставил его в своем приходе муллой, построил ему дом, даже дал все необходимые предметы для дома», — рассказывал потом своим родственникам Ибрагим-бай.

Цокольный этаж дома Марджани. предоставлено realnoevremya.ru Лилией Габдрафиковой

Тем временем семья Шигабутдина-хазрата росла, в браке с Биби-Нагимой у него появилось много детей. В 1852 году родилась дочь Галия, впоследствии она проявила большой интерес к религиозным наукам и стала одной из любимых учениц Марджани. В 1856 году — сын Бурханутдин, которому было суждено стать основным наследником Марджани.



Дом для Марджани был не только местом отдыха, но и работы. Именно здесь он написал большинство своих богословских и научных трудов. Некоторым казалось, что он человек замкнутый, углубленный в свой внутренний мир, но близким людям запомнился, наоборот, радушным и гостеприимным.

В начале 1860-х годов глава семейства решил надстроить к дому второй этаж с мезонином. Он был деревянным. Проект составил городской архитектор П.И. Романов. Учли и особенности мусульманского быта. К дому пристроили сени, где имелись три отдельных входа (парадный, мужской и женский). В мужской и женской половинах дома были также отдельные клозеты. Цокольный этаж использовался больше для хозяйственных нужд, а в мезонине размещалась детская и комната для прислуги. Планировка второго этажа была анфиладно-коридорного типа. Гостиная, зал и кабинет были проходными, спальни выходили в коридоры.

Шигаб-хазрат часто засиживался в своем кабинете, где было много книг и стол-секретер. Этот предмет являлся частью приданого его супруги Биби-Нагимы, и потомки Марджани хранили стол как семейную реликвию много лет, пока не передали в музей в 1974 году.

Сам мулла тоже трепетно относился к различным предметам быта, особенно если они были связаны с кем-то из родственников. Например, бережно хранил пиалы, привезенные когда-то его отцом из Бухары. Из таких мелочей формировалось тепло домашнего очага. А неумолимый ход времени отбивали настенные часы в кабинете ученого-богослова.

Тот самый стол-секретер из приданого Биби-Нагимы Апанаевой и записки Ш. Марджани. предоставлено realnoevremya.ru Нацмузеем РТ/tatar.museum.ru

В начале 1860-х годов большую финансовую помощь Марджани в строительстве дома оказал казанский купец Хусаин Чукин, имам с благодарностью вспоминал об этом. Как и о помощи других мусульман Казани. Тогда возвели даже брандмауэр для защиты от пожаров. Всего на надстройку второго этажа с мезонином и железной крышей он потратил 3 500 рублей. А во дворе дома разбили небольшой сад.



С Биби-Нагимой Апанаевой Шигаб-хазрат прожил в этом доме почти 19 лет. Это был счастливый брак, со своими трудностями и испытаниями. У супругов родилось 10 детей. Но некоторые дети умерли либо сразу после рождения, либо в младенчестве (например, 5-месячная Гайша, 1,5-годовалый Ахмад). Росла болезненной и дочь Уммугульсум, но вслед за старшей сестрой Галией она тоже была очень склонной к учебе.

Марджани всегда находил время заниматься с детьми. Он учил и своих дочерей, что было довольно передовым явлением для мусульман того времени. Старшая, Галия, наизусть знала Коран. Да и сыновья Бурханутдин и Махмуд росли способными учениками, Марджани возлагал на них большие надежды, видел продолжателей своего дела.

К сожалению, в 1870 году на второй день после родов умерла мать семейства Биби-Нагима. Ей было всего 38 лет. Новорожденная девочка выжила, мать даже успела дать ей имя — Биби-Хава. Потеря родительницы, вероятно, отразилась на состоянии всех членов семьи. Особенно тяжело пришлось 2-летнему Салиху, он умер вскоре после смерти матери.

Свои чувства после трагического ухода жены Шигабутдин Марджани передал строчками из одного стихотворения: «Мы ложились спать, и у нас была вторая половина, подобная лучшим женщинам Фирдавса, а проснулись одинокими, как будто вчера вечером у нас и не было спутницы». Он пишет, что и жену, и детей похоронил рядом. Там же покоилась и его первая супруга.

В 1871 году 53-летний вдовец-мулла с разновозрастными детьми женился в третий раз. Кроме годовалой Биби-Хавы, в материнской заботе нуждались, конечно, и дети постарше. Его избранницей стала дочь казанского купца Баби-Фатима Якубова. Невеста была с солидным приданым — у нее имелся дом на Левой набережной Кабана (ныне — ул. Марджани, 44), очевидно, доставшийся в наследство от отца.

Через несколько лет выдали замуж старшую дочь Марджани Галию. Она стала супругой купеческого сына Габдулвали Уразова. А ее младший брат Бурханутдин в том же 1873 году отправился в Стамбул, ему предстояло покорение научных вершин. Интересно, что заботливый отец сопровождал его до Орла и перепоручил дальнейшее попечение о сыне одному русскому купцу.

Марджани тогда уже служил не только имамом в мечети, но и работал вероучителем в Казанской татарской учительской школе. Много общался с казанскими чиновниками и представителями интеллигенции. В его доме (в парадной части) бывали в гостях В.В. Радлов, Н.Ф. Катанов, а также ученые И.Ф. Готвальд, А. Брем и другие.

Продолжение следует...