«Стрела» в финале Кубка России

И упрямо мы поедем на «Динамо»!

Фото: представлено realnoevremya.ru РК «Стрела»

Непростая победа над московским «Динамо» вывела «Стрелу» в финал Кубка России. Впервые в истории казанского клуба «стрелки» сыграют за главный трофей в конце сезона. Спортивная редакция «Реального времени» радуется победе земляков и рассчитывает на успех в финале.



Как связаны Александр Македонский и «Спартак»?

За день до полуфинала «Стрелы» с «Динамо» на одном из спортивных сайтов обнаружилась вывеска то ли рекламного, то ли информационного характера: «Главное спортивное шоу осени — финал Кубка России по регби». Претенциозно, но по сути близко к истине, если уточнять, что речь идет о российском спортивном сегменте. Да, во время мужского чемпионата мира по баскетболу, мужского и женского чемпионатов по волейболу и надвигающегося Кубка мира по регби (на самом деле, этот тоже чемпионат мира) противостояние российских клубов ощутимо теряет в весомости, но на внутреннем рынке это один из немногих стартов, где будут разыгрываться трофеи. Хоть и «Матч ТВ», отдадим должное российскому спортивному каналу, поставил в сетку основного канала матч из Казани с международного турнира, игру сборных России и Китая, но это редкое событие, а регби идет на основном канале на постоянной основе, не стал исключением и полуфинал Кубка России между «Стрелой» и «Динамо», дав возможность передвижной студии спортивного канала задержаться в столице Татарстана на два дня.

Тем не менее казанцам нельзя было относиться к сопернику несерьезно, поскольку еще двух лет не прошло с того времени, как «Стрела» уступила дома динамовцам — 21:48. С тех пор Казань покинули Гихард Визаж, Дерек Преториус, Дамайн Стивенс, Андрес Фильюн, и из того легионерского состава снова на поле вышли только Эдди Людик и Йохан Тромп. Зато российский легион выглядел солиднее: Магомед Давудов (его брат Шамиль и тогда не выходил на поле, и сейчас травмирован), Николоз Казаликашвили, Иван Нежданов, Арсений Петрушинин и выступавший в том сезоне за динамовцев Максим Шевцов (тогда она занес три попытки в зачетку «Стрелы»). Динамовцы обновились гораздо капитальнее, и только капитан Богдан Виноградов, Максим Берцов и легионер Гюнтер ван Вуурен плюс нынешний администратор команды Артур Неду и тренер по ОФП Георгий Колосов были причастны к той неожиданной победе. На тренерском мостике — Риаан ван Стратен, бывший тренер «Стрелы» по ОФП, пришедший вместо Лоди ван Стадена. До середины лета в составе динамовцев был Александр Македонский, который тот победный матч в Казани смотрел со скамейки запасных, а сейчас перешел в основу московского «Спартака».

Тот матч остался занозой в сердце «Стрелы», но любопытно, что его участников осталось не так и много, в том числе потому, что обе команды обновили свои составы игроками распавшегося РК ЦСКА: Антон Дроздов и Егор Зыков стали игроками «Стрелы», а Иван Кириллов, Александру Колев, Кирилл Кузнецов, Сархан Марданов, Даниил Семенов, Алишан Умаров, Иван Чепрага и Даниил Шарабуркин — «Динамо».

realnoevremya.ru

Не забиваешь ты...

Первая четверть матча завершилась вничью со счетом 3:3, но это было ложное равенство. «Стрела» давила «бело-голубых», занесла две попытки, которые не засчитали, отказалась от пробития штрафного и поначалу отставала, поскольку динамовцы грамотно отзащищались, после чего реализовала штрафной. Более того, был шанс увеличить счет — до 6:0, но динамовец Даниил Семенов промахнулся со штрафного. В ответ казанцы сравняли счет с помощью Кобуса Мараиса, реализовавшего штрафной «Стрелы». После этого казанцы занесли еще одну попытку, но главный судья увидел на мониторе, что перед этим был пас вперед. Опять не засчитали.

Игра выглядела крайне нервной, то и дело вспыхивали стычки между игроками, капитан «Стрелы» Герман Давыдов успел посетить штрафной бокс на 10 минут, одного из динамовцев успели поменять из-за травмы. Все это никак не напоминало встречу лидера чемпионата с командой, которая находится внизу таблицы. И тут динамовцы допустили ошибку, которая едва не разрушила их яростное сопротивление. Перепас динамовцев прервал капитан «Стрелы» Герман Давыдов, уже успевший разогнаться и на полной скорости ворвавшийся в зачетку «Динамо» — 10:3.

Стоит напомнить, что Давыдов отсидел на скамейке запасных, но «замрите, ангелы, смотрите — я играю. Разбор грехов моих оставьте до поры, вы оцените красоту игры». В этих куплетах из песни Остапа Бендера есть еще строки: «О, наслажденье — скользить по краю...». И начав некое скольжение со старта игры, «стрелки» решили продолжить этот путь. Выйдя вперед, казанцы практически тут же дали легкую возможность отличиться Максиму Берцову. Он, как и Давыдов, чуть ранее проштрафился, правда, обойдясь без удаления, но тут же реабилитировался занеся попытку, после реализации счет сравнялся — 10:10. Тот самый Берцов, один из трех динамовцев, участвовавших два года назад в сенсационной победе в Казани.

представлено realnoevremya.ru РК «Стрела»

Суперкрасота от Кобуса и Омари

И только по окончании основного времени, когда пошла игра до «мертвого мяча», казанцы снова вышли вперед, наконец-то оправдав свои многочисленные отказы от пробития штрафного. «Динамо» наиграло на штрафной, от пробития которого отказались игроки хозяев, и Дамиан Вентер занес попытку, увы, не реализованную Мараисом, — 15:10 по окончании первого тайма, и численное преимущество в одного игрока на десять минут, поскольку один из динамовцев был удален.

Комментарии к матчам «Стрелы» обычно сводятся к тому, что в команде нет своих воспитанников. Как бы ни активничал Герман Давыдов, сколько бы ни выходил со скамейки Арсений Петрушинин, кстати, сын другого регбиста, Игоря Петрушинина, не забываем еще и Дамира Байбурина в нынешнем составе, а также Рамиля Юсупова, совсем недавно перешедшего в тренерский штаб. Но, позвольте, а свои воспитанники обязательно должны быть в своей команде. И обязательно в регби? Но если казанское регби воспитывает не только спортсменов, но и чиновников, как премьер-министр Алексей Шевцов, юристов, как председатель Кировского райсуда Олег Соколов, тренеров, как Павел Калашкин или работающий в Перми Ислам Гарифуллин, экс-игрок юношеской сборной страны, который недавно выиграл в Китае турнир по пляжному регби, руководя женской командой страны. Тем временем в мужском турнире он работает в Перми. Кстати, в том составе «Динамо», который два года назад обыграл «Стрелу» в родных стенах, тоже был казанец Айрат Гарифуллин. Плюс Айдар Гафаров, Максим Аскаров, Артем Карамышев, Георгий Кузин, Александр Тихонов, Никита Шипулин... Мы же не предъявляем Москве то, что ее команды играют воспитанниками Долгопрудного или Зеленограда.

Начало второго тайма порадовало Казань очередной попыткой Германа Давыдова и отмененной попыткой Андрея Карзанова, поскольку ранее он нарушил правила, наиграв на удаление, — 22:10. На исходе часа игры стрелки провели длительную атаку, завершившуюся пасом ногой от Кобуса Мараиса и заносом в зачетное поле от Омари Гриняева — 27:10, поскольку сам автор голевого паса Мараис промахнулся при реализации. Что-то не пошло в этот день у Кобуса, которому, кстати, перед матчем с монинским ВВА вдова Владимира Боброва вручила приз лучшего бомбардира прошлого чемпионата страны. Приз носит имя ее супруга, с которым автору репортажа посчастливилось сделать эксклюзивное интервью в Москве, лет так 15—20 назад...

После удаления Эдди Людика, когда судья отработал «на тоненького», поскольку в том столкновении с капитаном динамовцев Богданом Виноградовым было очень сложно разобраться в том, кто виноват, без видеоповтора, и то в замедленной съемке. Динамовцы успели забить попытку без реализации — 27:15, на что казанцы ответили под самый занавес игры очередной нереализованной попыткой Йохана Тромпа — 32:15. «Стрела» в финале Кубка России, «Динамо» тоже будет в финале, поскольку он пройдет 17 сентября на московском стадионе с этим названием.