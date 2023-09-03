День в истории: крупный пожар в Казани, электрический трамвай и Первый интернационал

Чем примечательна дата 3 сентября

Сегодня, 3 сентября, в мире празднуют День нефтяника, в России — День солидарности в борьбе с терроризмом. В разные годы и столетия в этот день в Казани вспыхнул восьмой крупный пожар — полностью выгорела одна из слобод, началось строительство канала имени Москвы, в Петербурге презентовали первый в мире электрический трамвай, возобновили строительство ленинградского метрополитена, приняли первую Конституцию Франции, открылся I конгресс Первого интернационала. Родились художник Константин Васильев, химик Фриц Прегль, писатель и журналист Сергей Довлатов. Умерли писатели Иван Тургенев и Виктор Некрасов, один из первых офицеров-подводников Сергей Власьев, советский музыкант Евгений Мартынов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Пожар в Ямской слободе Казани



3 сентября 1815 года в Казани выгорела Ямская слобода. Этот пожар, восьмой по счету, стал серьезным испытанием для города. После длительной засухи огонь быстро охватил большие площади и уничтожил множество домов. Выгорели 66 улиц с переулками, 810 надворных строений, 1 179 домов, 158 из которых были построены из камня. Большой утратой стали сгоревшие документы из архива губернского правления, которые содержали ценные сведения о городе и губернии. Информация о том, что пожар продолжался более суток и охватил обширную территорию, подчеркивает масштаб бедствия и усилия, которые пришлось приложить для ликвидации огня и восстановления Казани после этой катастрофы.

3 сентября 1942 года в Майкопе родился известный русский художник Константин Васильев. Его семья переехала в поселок Васильево под Казанью в 1949 году, где он проживал и работал до своей смерти в 1976 году. Васильев успешно окончил Казанское художественное училище, представив в качестве дипломной работы эскизы к пьесе-сказке Александра Островского «Снегурочка». Его художественное наследие охватывает более 400 произведений живописи и графики различных жанров, включая портреты, пейзажи, сюрреалистические композиции, картины былинного, мифологического и батального жанров. Его творчество было признано и в Татарстане, и за его пределами. Васильев проводил персональные выставки своих работ даже за границей, в Болгарии и Испании. Васильево, место его долгого проживания, стало центром его творческой активности. В доме, где он жил, открыли музей его творчества, чтобы сохранить наследие художника.



realnoevremya.ru

3 сентября 2016 года в Казани открыли арт-объект, посвященный Василию Аксенову. Объект находится в саду имени писателя и представляет собой интересную композицию. На вешалке висит пальто, рядом венский стул, на котором сидит собака по кличке Пушкин. Эта сцена символизирует легкость и радость жизни, которые Аксенов пропагандировал в своих работах. Пушкин, обнюхивая пальто, создает иллюзию присутствия писателя, который, как сказано, ушел «свинговать», то есть жить ярко и весело. Этот арт-объект создан архитектором Ириной Аксеновой, которая пояснила, что идея заключается в воплощении философии легкости и радости, которую Аксенов вдохновенно разделял.

Канал имени Москвы

3 сентября 1880 года в Санкт-Петербурге русский инженер и изобретатель Федор Пироцкий представил первый трамвай с электрической тягой. Он модифицировал обыкновенный вагон, установив на него электродвигатель и устройство для управления скоростью и направлением движения. К сожалению, несмотря на технический успех и потенциальные перспективы нового транспортного средства, трамвай так и не начал курсировать по маршрутам. Петербургские предприниматели, которые инвестировали значительные средства в конку (конные трамваи), еще не окупили свои вложения и не допустили электрические трамваи на маршруты.

3 сентября 1932 года было начато строительство Канала имени Москвы — судоходного канала, который соединил реку Москву с Волгой. Канал стал важным звеном обширной судоходной системы Европейской части России, обеспечивая связь Москвы с различными морями: Балтийским, Белым, Каспийским, Азовским и Черным. Примерно 60% воды, потребляемой Москвой, подается через этот канал. Общая длина сооружения — 128 км. На стройке использовали труд заключенных, и 14 сентября 1932 года была создана организация под названием «Дмитлаг», которая занималась строительством и просуществовала более пяти лет. В пиковый период количество заключенных, работавших на строительстве канала, достигало 196 тысяч человек.

realnoevremya.ru

Первая Французская конституция

3 сентября 1914 года американка Мэри Фелпс Джекобс представила миру одно из самых значимых изобретений в женской моде — бюстгальтер. Служанка помогла смастерить «опытный» образец из носовых платков. Этот новый элемент женского туалета был запатентован изобретательницей в 1915 году. Но в эпоху, когда женщины носили корсеты, вначале он не получил большой популярности.

3 сентября 1791 года была принята первая Конституция Франции — важный этап в истории страны. Она установила конституционную монархию, признавая принципы разделения властей и ограничения монархии. Однако первая французская Конституция действовала недолго. Впоследствии Франция пережила множество политических и социальных изменений, включая Французскую революцию, что привело к принятию новых законов и конституций.

В этот день 1866 года в Женеве начал работу I конгресс Первого интернационала, собравший 60 делегатов от 25 секций и 11 обществ Великобритании, Франции, Швейцарии и Германии. Главной темой повестки стали профсоюзы. В решении конгресса указали, что эти организации должны вести экономическую и политическую борьбу пролетариата против наемного труда и власти капитала. Среди прочего участники требовали установления 8-часового рабочего дня, запрета детского труда и охраны женского, бесплатного политехнического образования и так далее.