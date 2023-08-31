Без деклараций и страховых отчислений: что такое «автоупрощенка» и как по ней работать

Эксперт Ак Барс Банка — о системе налогообложения, при которой страховые взносы за клиента платит государство, а налог считает сама ФНС

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Автоупрощенка», или АУСН — относительно новая система налогообложения, которая начала работать в четырех регионах России в пилотном режиме с 1 июля 2022 года. В число этих регионов входит и Татарстан. Как оказалось, татарстанские компании активно переходят на новый режим налогообложения, несмотря на то, что налоговая ставка по нему выше, чем, к примеру, на простой «упрощенке». Дело в том, что АУСН практически полностью освобождает бизнес от отчетности — все учитывается автоматически на стороне ФНС, а страховые взносы в социальные фонды платит за клиента государство. О том, кому выгоден такой режим и как на него перейти, рассказала «Реальному времени» эксперт Ак Барс Банка Зарина Гадельшина.

«Этот спецрежим особенно интересен для начинающего бизнеса»



— В чем состоят особенности АУСН и чем этот режим отличается от обычной «упрощенки»?

— АУСН — специальный налоговый режим, введенный с 1 июля 2022 года. Он будет действовать до 31 декабря 2027 года. Период для эксперимента выбран довольно длительный. Это будет полезно налогоплательщикам — поработать и понять, насколько это удобно. Потом ФНС примет решение — завершить эксперимент или распространить его на всю территорию России.

Система уникальна. Впервые за существование налоговой службы налог за клиента будет начислять сама ФНС. Такого еще никогда не было. Исключаются декларации: налогоплательщику не нужно будет их составлять, формировать и тем более предоставлять в ФНС.

Кроме того, отменяется отчетность по страховым взносам и их оплата. Раньше налогоплательщики делали отчисления из фонда оплаты труда в Пенсионный фонд, в Фонд соцстрахования и Фонд медицинского страхования. Теперь все эти выплаты отменены. Оплачивать взносы в фонды будет федеральный бюджет. Это позволит налогоплательщику существенно снизить свои расходы. Особенно этот спецрежим интересен для начинающего бизнеса, у которого в период становления каждый свободный рубль на счету.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Система уникальна. Впервые за существование налоговой службы налог за клиента будет начислять сама ФНС. Такого еще никогда не было



— Налоговые ставки как-то отличаются в этом режиме от УСН?

— Они чуть выше, буквально на 2—3%, в зависимости от объекта налогообложения. Но это компенсируется отсутствием оплаты взносов (а это весьма существенные отчисления). Исключаются расходы, связанные с формированием, отправкой декларации и бухгалтерской отчетности.

— Итак, получается, что у предпринимателя совсем не болит голова ни о декларациях, ни об отчислениях в Соцфонд? Все происходит автоматически, и ему остается только оплачивать сформированные ФНС счета?

— Да, налогоплательщик будет оплачивать начисленный ФНС налог АУСН, информацию о котором он увидит в своем интернет-банке. Если у него есть сотрудники, то по ним нужно будет сделать только отчисления от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (суммы там небольшие — 184,75 рубля ежемесячно). Индивидуальный предприниматель на АУСН также освобождается от уплаты фиксированных взносов за себя.

Налогоплательщику не нужно будет искать реквизиты для оплаты налога АУСН — платежные документы с готовыми реквизитами уже будут сформированы в личном кабинете интернет-банка. Как это работает в Ак Барс Банке: клиент на АУСН получает полностью сформированное платежное поручение. Ему нужно только подписать его и отправить документ на исполнение.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Удобно будет работать на этом режиме клиентам из сферы торговли, услуг, небольшим ИТ-компаниям»

— Итак, резюмируем. Мы видим, что ставка по АУСН выше, чем в других налоговых режимах. Но клиенты ее, тем не менее, выбирают и предпочитают по ней работать. Это связано с тем, что они экономят на бухгалтере, который разбирается в налоговой системе (ведь в таком режиме он им не нужен), и на социальных взносах?

— Выбирая оптимальный для себя режим налогообложения, предприниматель рассматривает различные варианты и рассчитывает свои возможности. Ключевое преимущество — при УСН ему нужно будет платить страховые взносы в Соцфонд, суммы там немалые. Например, у ИП — более 40 тысяч в год. А вот при АУСН такая оплата не нужна. Это существенная экономия.

Конечно, скорее всего, сотрудники налогоплательщика будут задавать вопрос: «А как же нам будет начисляться пенсия?» Законодательно закреплено, что все эти расходы берет на себя федеральный бюджет, они будут компенсироваться.

Единственная отчетность, которая остается на налогоплательщике — это предоставление сведений в Социальный фонд России при приеме, увольнении сотрудника либо при отпуске по уходу за ребенком.

— Вы говорите, что режим относительно новый, введен недавно. Как он работает, встала ли уже «на рельсы» эта система, все ли уже налажено?

— В первые полгода были небольшие неувязки отладочного характера, проводилось тестирование. Мы тесно сотрудничали с разработчиками ФНС, предоставляли им свои предложения по улучшению клиентского пути. В результате на сегодняшний день мы не получали от клиентов никаких серьезных замечаний.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

По условиям, перейти на АУСН могут не все.



— Поговорим теперь о том, кому подходит эта система налогообложения.

— По условиям, перейти на АУСН могут не все. Во-первых, у налогоплательщика должно быть не более 5 сотрудников. Во-вторых, заработная плата должна выплачиваться только в безналичной форме. В-третьих, годовой доход должен быть не более 60 млн рублей. И, наконец, остаточная стоимость основных средств должна составлять не более 150 млн рублей. То есть это малый бизнес. На этом режиме удобно будет работать представителям розничной торговли, сферы услуг или небольшим ИТ-компаниям.

Что касается правоустанавливающей формы организации, это может быть и общество с ограниченной ответственностью, и индивидуальный предприниматель.

«Не каждый банк в России пока имеет право работать с АУСН»

— А есть иные ограничения? Кто не сможет перейти на АУСН, даже если будут выполнены вышеперечисленные требования?

— Определен и законодательный перечень компаний, которые не могут переходить на АУСН. Например, это фермерские хозяйства, нотариусы, адвокаты, страховые компании, организации, у которых есть филиалы и представительства. Не сможем перевести на АУСН и организации, которые являются чьими-то дочерними компаниями, или если компания зарегистрирована в Татарстане, но ведет деятельность где-нибудь в Липецке. Пока эксперимент с АУСН проводится только в четырех субъектах РФ: Татарстан, Москва, Московская и Калужская области.

— Что будет, если налогоплательщик перестанет удовлетворять условиям работы по АУСН? Он будет как-то об этом предупрежден, ему порекомендуют перейти на другой режим налогообложения?

— Да, конечно. К примеру, если доход превысит 60 млн рублей, клиент получит сообщение в интернет-банке о необходимости оформить заявление о снятии с АУСН и выбрать другую систему налогообложения.

Кроме того, клиент должен открыть личный кабинет на сайте ФНС, в котором будет вся информация об операциях.

— Перейти на АУСН можно в любой момент времени?

— Если налогоплательщик до сих пор работал, к примеру, на упрощенной системе налогообложения, то перейти на «автоупрощенку» он может только со следующего года. Для этого ему нужно уведомить о своем желании или банк, или ФНС. Если перед нами новый, только что образованный бизнес, то он вправе выбрать для себя АУСН с самого начала ведения бизнеса. В течение 30 дней с даты регистрации он должен уведомить банк или ФНС, что он хочет подключить АУСН.

— С этой системой налогообложения можно работать, обслуживаясь в любом банке России? Или есть определенный список банков, которые обслуживают клиентов, работающих по АУСН?

— Нет, не все банки в РФ имеют право работать с АУСН. На сайте ФНС есть перечень уполномоченных партнеров. В реестр вошли 10 банков. Ак Барс Банк тоже получил право подключать АУСН. Для этого бизнес должен обслуживаться в нашем банке: иметь расчетный счет и интернет-банк.

Для подключения «автоупрощенки» не нужно приходить в отделение банка лично: в интернет-банке есть раздел АУСН, в котором прописаны все возможности и особенности этой системы и опубликована форма заявления для перехода на этот режим налогообложения. Заполнив заявление, вы подписываете его, и оно автоматически будет направлено в ФНС.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Не все банки в РФ имеют право работать с АУСН. На сайте ФНС есть перечень уполномоченных партнеров. В реестр вошли 10 банков. Ак Барс Банк тоже получил право подключать АУСН

«Мы даже не ожидали, что «упрощенцы» будут так активно переходить на «автоупрощенку»

— Помогают ли сотрудники банка при переходе на АУСН? Проконсультируют ли они его, дадут ли информационную и организационную поддержку?

— Конечно. Каждый наш сотрудник трепетно относится к клиенту. При необходимости все покажет и расскажет. Есть инструкция. Сотрудник покажет, какие поля уже будут предзаполнены в заявлении, а какие потребуется заполнить самому. Клиенту не нужно вводить свои реквизиты и контактные данные. Необходимо только выбрать объект налогообложения (доходы или «доходы минус расходы»). Если клиент действующий, то система сама подставит дату перехода на АУСН (1 января следующего года), а если же клиент только что зарегистрировался, то система запросит, с какого периода подключить АУСН.

Плюс на сайте нашего банка есть отдельный раздел, посвященный АУСН, там собраны часто задаваемые вопросы и подробные ответы на них. Есть подробная инструкция, как подключиться к АУСН и как с ней работать. Если у клиента останутся вопросы — мы всегда готовы дать ему подробную консультацию.

— Что нужно, чтобы перейти на АУСН? Только заявление в онлайн-банке?

— Да, больше ничего не нужно. Расчетный счет в нашем банке и желание подключить этот режим налогообложения.

— Сколько времени длится переход?

— ФНС берет срок на рассмотрение такого заявления 5 дней. Но как показывает практика, они отвечают практически мгновенно. Уже через 3—5 минут после отправки заявления приходит ответ о том, что заявление рассмотрено, режим подключен.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Если посмотреть на тематику бизнеса, то в основном наши клиенты на АУСН делятся на две больших группы: торговля и сфера услуг. IT-шников пока не так много



— Эксперимент длится с 2022 года. Какова ваша статистика по Татарстану — активно ли наши компании переходят на АУСН и что это за компании?

— Да, интерес к этой системе налогообложения есть, и мы его видим. 75% от перешедших на АУСН компаний — это ИП, 25% — небольшие ООО. Плюс мы заметили, что порядка 85% подключенных перешли с УСН на АУСН. Большое количество подключений было в декабре, и мы даже не ожидали, что «упрощенцы» так массово будут переходить на «автоупрощенку». Плюс примерно 3% — это бывшие самозанятые, которые уже «подрастили» свой бизнес, получили статус ИП и тоже перешли на АУСН.

Что касается географической принадлежности, то это все-таки в большей степени города. Бизнес в районах переходит на АУСН не так активно — там инерция пока еще сильнее, чем в городе.

А если посмотреть на тематику бизнеса, то в основном наши клиенты на АУСН делятся на две больших группы: торговля и сфера услуг. IT-шников пока не так много.

— А назад на привычные схемы налогообложения с АУСН возвращаются? Бывают такие прецеденты?

— Пока таких заявлений у нас не было.

«У нас широкий спектр небанковских сервисов»

— Мы видим, что Ак Барс Банк уже не просто оказывает предпринимателю услуги банковского обслуживания, но и становится неким помощником в деловых вопросах, оказывает консультационные услуги. А какую еще помощь бизнесу, особенно малому, начинающему, у вас можно получить?

— У нас широкий спектр небанковских сервисов. Для начала мы поможем зарегистрировать бизнес. Если вы хотите открыть дело, зарегистрировать ООО с одним учредителем или стать индивидуальным предпринимателем — мы поможем сформировать полный пакет документов на регистрацию бизнеса. Для этого вам нужно обратиться к нашему сотруднику, который в течение 20 минут сформирует пакет документов бесплатно, а от вас потребуется только паспорт и СНИЛС. Кроме того, в банке для вас выпустят электронную подпись, которая нужна для того, чтобы отправить пакет документов на регистрацию в ФНС. Эта подпись действует 10 рабочих дней и выпускается бесплатно. Через несколько дней после отправки документов в ФНС вам придет уведомление с выпиской из Госреестра о том, что вы теперь предприниматель или учредитель общества.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

У нас широкий спектр небанковских сервисов. Для начала мы поможем зарегистрировать бизнес. Если вы хотите открыть дело, зарегистрировать ООО с одним учредителем или стать индивидуальным предпринимателем — мы поможем сформировать полный пакет документов на регистрацию бизнеса



— Соответственно, начинающий бизнесмен может сразу же открыть в банке расчетный счет?

— Да, конечно, если вы решите обслуживаться в нашем банке, вам откроют расчетный счет и помогут выбрать необходимые для вас продукты, сервисы и услуги.

Например, вам будет предложено подключить систему онлайн-бухгалтерии — рекомендуем рассмотреть этот сервис: на первых порах ведения бизнеса вам может хватить и ее, ведь первые несколько месяцев у вас будут всего несколько «платежек», а нанимать ради этого бухгалтера будет накладно.

— А проконсультировать начинающего бизнесмена в части выбора услуги или сервиса могут ваши сотрудники?

— Да, конечно. Вам будут заданы наводящие вопросы, получив ответы на которые, сотрудник банка может предложить подходящий сервис. Покажет, на чем сможете сэкономить и как сократить расходы. Однако принимать решение предстоит владельцу бизнеса.

— Юридические консультации для бизнеса в банке можно получить?

— Да, мы предлагаем предпринимателям услугу «Юрист онлайн». Это возможность пользоваться услугами юриста 24/7. Услуга позволит отказаться от штатного юриста, если в вашей компании его услуги нужны не постоянно, а точечно.

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