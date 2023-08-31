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«Нам казначейский кредит не нужен»: перевозчики Казани боятся обновить автобусы

00:00, 31.08.2023 5

Разрекламированный «подарок» федералов региональным перевозчикам в Татарстане пришелся не ко двору

«Нам казначейский кредит не нужен»: перевозчики Казани боятся обновить автобусы
Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Казанские перевозчики заранее отказываются от специального казначейского кредита на обновление автобусного парка, о котором в июле сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По их словам, он им не по карману. Осуществлять перевозки пассажиров в Казани скоро будет некому, уверяют транспортники, — во всяком случае, на тех условиях, на которых работали раньше, возить пассажиров они не смогут. «Реальное время» — о патовой ситуации в сфере городских пассажирских перевозок, временных мерах, которые не решают проблему, и запоздалой и слишком дорогой помощи от российского правительства, которая оказалась не нужна перевозчикам.

«Мы просим дотации, а нам предлагают кредиты и лизинг»

«Реальное время» выяснило, что специальный казначейский кредит на обновление автобусного парка, о выделении которого Татарстану в числе 32 российских регионов сообщил полтора месяца назад вице-премьер России Марат Хуснуллин, может остаться невостребованным. Кредиты по ставке 3% годовых предоставляются Федеральным казначейством на срок до 15 лет. Однако даже на таких щедрых условиях наши перевозчики оказались не готовы ими пользоваться.

Замдиректора казанского ООО «Байлык №3» Руслан Юсупов рассказал «Реальному времени», что только в этом году казанским перевозчикам потребуется в общей сложности 5 млрд рублей на замену устаревших машин — если в условиях конкурса на право заключения муниципальных контрактов укажут, что автобусы должны быть не старше 10 лет. В 2024 году устареет еще часть машин, и вновь потребуются деньги. Правда, добавил, что если условия контракта изменят, работать на линии смогут и 12-летние машины. А еще подчеркнул, что, называя суммы, говорит лишь о текущем моменте, так как с каждым днем растут как потребности перевозчиков в замене «автохлама», так и цены на автобусы, запчасти, горючее.

Только в этом году казанским перевозчикам потребуется в общей сложности 5 млрд рублей на замену устаревших машин. Владимир Васильев/realnoevremya.ru

— Чтобы обеспечить перевозки, мы просим у города и республики дотации на покупку автобусов, но нам предлагают кредит и лизинг. Нам это не по карману, — сообщил Руслан Юсупов.

— А если это будут специальные казначейские кредиты под 3 процента? — уточнило «Реальное время».

— Перевозчикам их никто не предлагал. Но даже если бы льготные кредиты предложили, в сегодняшних обстоятельствах в такую кабалу ввязываться нельзя, — возразил собеседник издания, — Когда мы покупали автобусы в лизинг, один автобус стоил 5,5 млн рублей, а сейчас — около 17 млн. Тогда надо было выплачивать по лизингу за каждую машину 100—120 тысяч рублей, а сейчас придется платить 400—450 тысяч. Даже если проценты невелики — само тело кредита огромное, 283 тысячи рублей на сегодня. Откуда такие деньги взять? Ведь доходы у нас практически прежние, зато цены на запчасти, водители, ремонтники и кондукторы просят поднять зарплату — у них семьи, дети, надо их кормить, платить квартплату, оплачивать детсад, а скоро еще пересчитают налог на землю.

«Реальное время» направило в Минтранс Татарстана запрос о перспективах получения казанскими перевозчиками специального казначейского кредита — ответ будет опубликован по получении.

«Мы ремонтируем — они ломаются, и так каждый день»

— На сегодня в Казани эксплуатируется 263 автобуса старше 10 лет, это примерно 35% городского автобусного парка, — сообщил Руслан Юсупов. — Примерно такое же соотношение в каждом из автопредприятий, осуществляющих пассажирские перевозки по городу. Но на следующий год старых автобусов будет еще больше, потребность в обновлении парка будет расти. И по существующим условиям контрактов их использовать для пассажирских перевозок нельзя.

«На сегодня в Казани эксплуатируется 263 автобуса старше 10 лет, это примерно 35% городского автобусного парка». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

По словам Юсупова, с утра на маршруты, которые обслуживает его предприятие, выходят практически 100% автобусов, но в течение дня машины сходят с линии из-за поломок, и к вечеру 30% уже стоят на ремонте в гараже.

— Мы их ремонтируем, на следующее утро они выходят на линию, но в течение дня ломаются уже другие машины. И так каждый день, причем картина схожая у всех автотранспортных предприятий, правда у многих АТП выход с утра на линию — 50—60%, так как не все автобусы они могут восстановить, да еще не хватает водителей и кондукторов. И у них машины также сходят с линии из-за поломок.

«Мы и исполком Казани давно готовы перейти на брутто-контракты»

Возможным выходом из тупика могло бы стать увеличение размера компенсаций за перевозку льготников, говорит Юсупов — тогда бы доходы перевозчиков выросли. Однако разговоры об этом ведутся много лет, а компенсации по-прежнему платят ниже реальной стоимости — на сегодня она составляет 21 рубль при стоимости перевозки 35 рублей.

— Причем эту неполную компенсацию наших расходов на выполняемую нами работу почему-то именуют дотацией, — рассуждает Руслан Юсупов. — А у горожан складывается ложное впечатление, дескать, вон нам сколько денег дают дополнительно, а мы все чем-то недовольны. Хотя мы даже не получаем полновесной оплаты нашей работы.

Не первый год обсуждается и возможность принципиального изменения системы пассажирских перевозок. Изначально в Татарстане была принята система нетто-контракта перевозок, когда договор заключается между пассажиром и перевозчиком, и пассажир платит владельцу автобуса, а власти республики регулируют тарифы на пассажирские перевозки. При этом перевозчик вынужден «гнаться» за количеством пассажиров, рискуя их безопасностью.

Сегодня перевозчик вынужден «гнаться» за количеством пассажиров, рискуя их безопасностью. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Совсем другое дело — брутто-контракт, когда муниципалитет собирает с пассажиров плату за проезд, она поступает в бюджет города, а из бюджета перевозчику гарантированно оплачивается работа — оплачивается количество «кругов» без учета количества перевезенных пассажиров, но с учетом соблюдения расписания, безопасности и качества услуги. Это выгодно и пассажирам, и перевозчикам.

— Так работают в Москве, и городской транспорт там работает отлично. Мы давно к этому готовы, исполком Казани готов перейти на брутто-контракты, но республика никак не может найти на это деньги, а городской бюджет не потянет такие расходы, — говорит Руслан Юсупов, — Нам остается надеяться, что такое решение будет принято в ближайшее время при содействии раиса Татарстана.

Временные меры

В ноябре 2019 года — задолго до «часа икс» для автобусов, которые перешагнули 10-летний возрастной рубеж, часть казанских перевозчиков выставила на продажу свои автобусы, а некоторые — и бизнес целиком, так как он стал приносить лишь убытки. Тогда транспортники в очередной раз потребовали полной выплаты компенсации за льготников либо увеличения стоимости проезда до 40 рублей. В итоге стоимость проезда на сегодня составляет 35 рублей, и казанцам, если перехода на брутто-контракты так и не случится, а компенсация за перевозку льготников останется ниже полной стоимости билета, следует ожидать очередного повышения цены билета, считают в отрасли. Только спасет ли это ситуацию?

Если перехода на брутто-контракты не будет, казанцам следует ожидать очередного повышения цены проезда. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Как сообщили «Реальному времени» в исполкоме Казани, срок действия пятилетних контрактов городских транспортных предприятий истек еще 30 апреля 2023 года, и конкурсы на право заключения новых длительных контрактов не проводились:

— Были проведены конкурсы на существующую маршрутную сеть с заключением временных муниципальных контрактов со сроком действия до 31 сентября 2023 года.

В мэрии города заявили, что «в настоящее время проводятся конкурсы на выполнение регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам с заключением контрактов, которые начнут действовать с 1 октября 2023 года», однако на страничке городского комитета по транспорту официального сайта исполкома Казани на момент подготовки этой статьи объявлений о конкурсах обнаружить не удалось.

«Автохлам» рулит

В исполкоме Казани нашему изданию подтвердили, что 263 автобуса, работающих сейчас на муниципальных маршрутах, выпущены в 2012 году и требуют замены. Эти машины выпустили из «резерва» на линии в прошлом году. Перевозчики тогда отказались объяснять, почему используют «автохлам», а чиновники сообщили, что ситуация не носит массового характера — якобы так закрыли брешь только на одном-единственном маршруте.

В исполкоме Казани нашему изданию подтвердили, что 263 автобуса требуют замены. Максим Кокунин/realnoevremya.ru

Сейчас, по данным исполкома, на муниципальных маршрутах эксплуатируются 732 автобуса, то есть «автохлам» составляет больше трети автобусного парка Казани — почти 36%.

— В текущем году бюджетное финансирование обновления подвижного состава общественного транспорта Казани не осуществлялось, и перевозчики Казани специального казначейского кредита не получали, — сообщили в пресс-службе мэрии города. — Комитетом по транспорту Казани брутто-контракты как модель организации пассажирских перевозок рассматриваются, однако в настоящее время решение о переходе на них не принято.

«Автохлам» составляет больше трети автобусного парка Казани — почти 36%. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

При этом разваливающийся на глазах парк городских автобусов, на которые мэрия стремится пересадить все больше автомобилистов, «зажимая» их платными парковками, умудряется наращивать объемы перевозок.

— За 7 месяцев 2023 года общественный транспорт Казани перевез 130,6 млн пассажиров, — сообщили в горисполкоме. — Это на 6,7% больше по сравнению с этим же периодом 2022 года. Наибольшее количество пассажиров — 67,4 млн — обслужили автобусы.

Инна Серова
БизнесТранспортОбществоВластьЭкономика Татарстан Город КазаньЮсупов Руслан РафаилевичКомитет по транспорту ИКМО г.КазаньХуснуллин Марат ШакирзяновичБайлык 3

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 комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 31 авг
    Конечно не ко двору. Кредит-то возвращать надо, да и денег не отобьёшь.
    То ли дело дотация - халява беспроигрышная. Закупил хлам, на котором даже в захолустье Азии никто не ездит, получил дотации, т.е. безвозвратные деньги, и алга. )))
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  • Анонимно 31 авг
    Руководство республики необходимо вмешаться в ситуацию с пассажирскими перевозками в Казани. Иначе получим прецедент который случился в других городах республики. Необходимо реформировать сферу общественного транспорта по всей республике. Создать единых операторов перевозчиков. Перейти на брутто контракты. Вести жёсткий контроль по тратам данных организаций. Организовать массовый закуп автобусов для всей республики с выбиванием скидки у производителей.
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  • Анонимно 31 авг
    Халява нужна, вот и все. Можно было бы лизинг на спец условиях, например без %, только выплата самого транспорта, но именно при условии закупок автобусов на предприятиях, расположенных в Татарстане.
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  • Анонимно 31 авг
    А как же они техосмотр проходят то, там же и ГАИ участвует?
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    Анонимно 31 авг
    всё верно - участвует.)))
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