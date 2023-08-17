«Эзләдем, бәгърем, сине!»: инвалидные кресла на сцене
Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 50-я
Смотрим спектакль 2001 года «Ненаглядная моя» по пьесе Туфана Миннуллина, который поставил оренбургский режиссер Рифкат Исрафилов. Это история двух людей на колясках, которые познакомились по телефону — и смогли встретиться. Потому что человеку достаточно теплого слова.
Уфа — Оренбург — Казань
Исрафилов — из Мечетлинского района БАССР. В Уфе окончил училище искусств, а в 1973 году — ГИТИС. Учился у Андрея Попова, который, вероятно, массовому зрителю знаком по роли Захара в фильме «Несколько дней из жизни И.И. Обломова». В 1981-м Рифкат Исрафилов стал главным режиссером и художественным руководителем Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури, а в 1997-м перешел в Оренбургский драматический театр имени Горького. В этом году ему вручили «Золотую маску» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».
Оформлением спектакля занимался Тан Еникеев. Вместе с Исрафиловым он перебрался из татарского уфимского в русский оренбургский театр. Его сцена с одной стороны заполнена проводами, куклами, боксерской грушей, кольцами. С другой стороны она достаточно пустынна. Работают видеоэкраны — за их наполнение отвечает Альфред Камелевский, к слову, один из вокалистов ВИА «Сайяр», позже занявшийся видео.
Кроме двух основных героев, есть и четыре танцора: это Радик Бариев, Рамиль Вазиев и главная танцевальная пара театра Ильдус Габдрахманов и Салима Аминова. При этом ставил хореографию Олег Николаев (мюзикл «Норд-Ост»). Их экспрессивная пластика служит контрапунктом одинокой статике героев, для эмоций которых и сцены мало. Разнообразную музыку, вплоть до аллюзий на цирк, написала Масгуда Шамсутдинова. Активно занимающаяся осмыслением дореволюционной, средневековой музыки, суфизма, она в 2002-м уедет в Сиэтл. Впрочем, ее громкие премьеры все равно проходят и в Казани.
Спектакль назван по песне «Эзләдем, бәгърем, сине». Написал ее композитор Сайяр Хабибуллин, нижегородский татарин из деревни Суыксу Краснооктябрьского района, выросший в Москве. После армии он начал общаться с земляками и решил написать песню на татарском, для начала выбрав переводные стихи с французского. После чего маститый поэт Ахмед Ерикей написал новые. Это должна была быть женская песня: автор вез ее на встречу с певицей в московскую гостиницу «Россия», но встретил Ильгама Шакирова, который тут же взял композицию себе. Впрочем, сейчас ее исполняют независимо от гендера, особенно популярна она на свадьбах.
Ищу сильных
В 2001 году автор пьесы Туфан Миннуллин не только самый востребованный драматург Татарстана, но и депутат Госсовета РТ второго созыва (если считать с Верховного совета ТАССР, то в парламенте он проработал с 1984 по 2012 год, до самой смерти). Критики отмечают, что на рубеже веков он пишет произведения, героями которых становятся люди, ищущие смысл жизни: «Шулай булды шул» («Так уж случилось»), «Алты кызга бер кияү» («Шесть невест на одного жениха») и далее. Его интересуют сильные герои. Автор одновременно и стабилен, и в поиске.
В это же время в Тинчуринском начинает идти его новая «Саташу» («Заблуждение»), где дочь подает в суд на родителей за то, что они не обеспечили ее достойную жизнь. В то же время в Стерлитамаке ставится проверенная комедия «Диләфрүзгә дүрт кияү» («Четыре жениха для Диляфруз»). Новые тексты уже в следующем году появляются в издаваемом «Татгизом» десятитомнике.
Герои пьесы — Рахимзян и Нурсина
Включая и выключая арию горбуна из «Нотр-Дам-де-Пари» (в России мюзикл пройдет только через год), Рахимзян, пытаясь хоть как-то преодолеть жизненный кризис, обзванивая мечеть, службу доверия и другие адреса, начинает говорить по телефону со случайной девушкой.
Героев играют муж и жена. Рамиль Тухватуллин — актер, кинорежиссер, бизнесмен, бывший глава управления культуры, спорта и развития языков народов Татарстана при Кабинете министров РТ, а сейчас и депутат Госсовета. В Камаловском театре он играл, еще обучаясь в училище, с 1986-го — и по 2007-й, после чего взял паузу в десять лет. Амплуа Тухватуллина, с одной стороны, герои лирические (Булат в «Голубой шали»). А с другой — авантюристы и балагуры (как Рашит из возрожденной относительно недавно «Килә ява, килә ява», где он продолжал играть успешную роль героя-любовника). Впрочем, сейчас Тухватуллин явно вновь отдалился от родного театра, публично и жестко раскритиковав самую масштабную премьеру — «Муть. Мухаджиры».
Его супруга Ильсия Тухватуллина пришла в театр в 1988-м, но после татарской студии училища имени Щепкина. Супруги регулярно составляли пару и на сцене, но этот спектакль, пожалуй, самый сложный и многогранный.
Поначалу их диалог напоминает истории «заочниц», которые общаются с заключенными, влюбляются и ждут их из тюрьмы. Парень напорист, многословен, сыплет комплиментами, поет песни. Девушка холодна, впрочем, пение и внимание ей, кажется, нравятся, и она спрашивает, почему Рахимзян не зовет ее на свидание. Оба сидят в инвалидных креслах. Рахимзян потерял обе ноги на войне, но рассказ об этом заменит пластика. Их диалог — это вопросы о доверии.
То есть в пьесе мало действия, но много чувств, это долгие разговоры по телефону, в которых Исрафилов вывел на первый план человеческие отношения, зацепив этим зрителя.
Главный режиссер Камаловского Марсель Салимжанов так описывал спектакль: «О любви и дефиците человеческой доброты». Сам он в том же сезоне тоже ставил Миннуллина — жесткую отповедь реальности, «Баскетболиста». Это была его последняя работа.
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