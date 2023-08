День в истории: Челны станут автоградом и все будут учиться

Чем примечательна дата 14 августа?

Сегодня, 14 августа, было решено построить «КамАЗ» в Набережных Челнах, в СССР ввели всеобщее обучение, Майкл Джексон купил права на песни The Beatles, в Казани появилась лаборатория Курчатова, а в ПНР — профсоюз «Солидарность». Родились художник Байназар Альменов, композитор Луиза Батыр-Булгари, писатель Денис Осокин. Умерли писатель Эдуард Успенский, композитор Тихон Хренников, скульптор Лев Кербель. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



«КамАЗу» — быть

14 августа 1909 года в селе Кзыл-Мечеть (Тоцкий район Оренбургской области) родился Байназар Альменов. Учился в Самарском татаро-башкирском техникуме и Пензенском художественно-педагогическом техникуме, два года был художником в газете «Красноармеец» в Куйбышеве, с 1935-го — художественный редактор в Татарском книжном издательстве, а с 1947-го — заведующий художественной редакцией. Среди татарских художников автор первых антифашистских плакатов. Также оформлял татарскую азбуку, дастан «Идегей», стихи Габдуллы Тукая и прозу Шарифа Камала. Автор портретов многих республиканских писателей.

14 августа 1953 года родилась композитор Луиза Батыр-Булгари. После окончания консерватории она работала музыкальным редактором в Татарском книжном издательстве. Автор таких популярных песен, как «Кайту» (Хайдар Бигичев), «Мин сине шундый сагындым», «Су буеннан әнкәй кайтып килә» (Айдар Файзрахманов), «Зәңгәр томан», «Яратыгыз» (Венера Ганиева), также пишет музыку к мюзиклам и комедиям.

14 августа 1969 года в Набережных Челнах было решено строить «КамАЗ». ЦК КПСС и Совет министров СССР отказались от таких вариантов, как поселок Камень-на-Оби, город Белая Церковь на Украине и Красноярск, последний вариант уже был в постановлении, но в последний момент решение переиграли.

14 августа 1977 года родился писатель и сценарист Денис Осокин. Выпускник факультета психологии Варшавского университета и филфака КГУ, он снимал для телевидения фильмы о традиционной культуре народов Поволжья и руководил казанским Центром русского фольклора. Известность ему принесла повесть «Овсянки», ставшая основой для одноименного фильма, после появилась картина «Небесные жены луговых мари». В 2020-м Осокин стал лауреатом премии имени Габдуллы Тукая.

14 августа 2022 года «Реальное время» рассказывало, как работает Государственный архив Татарстана после переезда в село Столбище. Председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова сообщила, что приезжать в него работающим с архивными документами не надо: по регламенту, в город в читальный зал на улице 8 Марта их привезут за два дня, а если документ небольшой, то отсканируют за четыре часа. Пользователи отметили, что эти сроки пока что далеки от реальности.

Ушел автор Чебурашки

14 августа 1930 года было принято постановление ЦИК и СНК СССР «О всеобщем обязательном начальном обучении»: «Ввести с 1930—1931 гг. повсеместно в Союзе ССP всеобщее обязательное обучение детей (мальчиков и девочек) в возрасте 8, 9 и 10 лет в объеме не менее четырехлетнего курса начальной школы. В соответствии с этим принять осенью 1930 г. в трудовую школу всех детей этих возрастов, которые до настоящего времени не обучаются в школе». Для детей постарше появились ускоренные курсы, также развертывались сети фабрично-заводских школ-семилеток.

14 августа 1943 года было решено создать в Казани научную лабораторию Академии наук СССР во главе с профессором Игорем Курчатовым, который в это время работал в ТАССР. Исследования ядерной реакции стали частью цепочки событий, которые привели к созданию Института атомной энергии.

14 августа 2018 года скончался писатель Эдуард Успенский. Начинавший как эстрадный автор, он перенес юмористические приемы и в прозу. Почти до самой смерти продолжал писать книги и сценарии для детей. К примеру, в 2011 году вышла его книга «Привидение из Простоквашино», а в 2013-м — созданные силами японских аниматоров новые серии о Чебурашке.

Джексон все купил

14 августа 1980 года на Гданьской судоверфи началась забастовка: рабочие требовали отмены повышения цен, гарантий продовольственного обеспечения, восстановления на работе уволенных за участие в нелегальной организации «Свободные профсоюзы Побережья» Леха Валенсы и Анны Валентынович, а также поставить памятник погибшим в декабре 1970 года во время беспорядков коллегам, снять запрет на деятельность свободных профсоюзов, освободить политических заключенных. В результате появился первый в Восточной Европе независимый профсоюз «Солидарность».

14 августа 1985 года Майкл Джексон купил за 47,5 миллиона долларов у компании ATV Music Publishing права на песни The Beatles. Причем посоветовал ему вложиться в издательский бизнес в 1981-м Пол Маккартни, который сам не сумел договориться с ATV. После права купила компания Sony. Джексон из этих песен исполнял только одну — Come Together.