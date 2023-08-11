Татарские легенды о Биляре

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru/ с выставки «Биляр. Осень 1236 года»

Средневековый город в Волжской Булгарии и ее вторая столица до монгольского нашествия — Биляр — привлекает к себе особое внимание исследователей. Народная память также хранит массу удивительных легенд — к примеру, о билярских воительницах, защищавших родной край, или о Девичьей горе, которая существует и сейчас. Подробнее об этом рассказывает в своем блоге доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Лилия Габдрафикова.



О притягательной силе Биляра, жемчужины Волжской Булгарии, знают многие. В татарском фольклоре сохранилось множество легенд об этом месте, давнем центре мусульманского паломничества. Народная память из поколения в поколение передавала самое дорогое — воспоминания о далеких предках.

Одна из самых распространенных татарских легенд о Биляре — это рассказ о прекрасных девушках-воительницах, защищавших родной край. Также встречается легенда о правителе Тырышмале, о городе Марджане, о медресе загадочной абыстай, умудрявшейся перемещаться между Булгаром и Биляром по каким-то подземным ходам. По одной из версий, руководительницу медресе звали Туйбикэ, по другой — Рабига-абыстай.

Помимо этих, очень известных рассказов, в народных преданиях есть сюжеты о том, как благодаря стараниям хрупких девушек возникла гора рядом с родником, которая и поныне носит название Девичьей горы. Будто 12 дочерей Тырышмала, так и не сдавшись врагам, превратились в россыпь звезд на небосклоне, а слезы опечаленного отца льются в виде ключевой воды и речки у подножья горы...

Памятный знак на Девичьей горе. предоставлено realnoevremya.ru Л.Габдрафиковой

Есть версии, в которых говорится, что храбрые девушки были похоронены в той самой Девичьей горе. Да и сам Тырышмал хужа, он же хажи (ходжи), мог найти последний приют на этом же месте. Ведь не случайно гора рядом называется Хужалар тавы.



Предания не создаются на пустом месте. Исторические события, описываемые в этих легендах, относятся к 1236 году, когда в результате Западного похода Бату-хана город Биляр и другие города Волжской Булгарии были захвачены и разгромлены. Имеет определенные исторические параллели и сюжет о девушке Наркас сылу и ее возлюбленном Иштиряк-батыре. По легенде, прекрасная Наркас устраивала напавшим западни и ловушки. Интересно, что во время своего первого похода на земли Волжской Булгарии в 1223—1224 гг. кочевые войска действительно попали в искусно устроенные местными жителями засады и были разгромлены.

Оценки дореволюционных ученых

Дореволюционные исследователи тоже отмечали непростое прошлое края, искусственный характер рвов и валов Биляра. Например, Н.П. Рычков писал, что «позади священных развалин находятся глубокие рвы с возвышенными на них валами, кои тем больше достойны удивления, что, несмотря на многовременную древность, поныне так еще круты, что в некоторых местах с превеликою трудностью взойти на них возможно».

Древний Биляр окружали три огромных вала. «...Первый — около реки Билярки, около второго — развалины древних зданий, посреди третьего — высокая кирпичная башня. В буграх и ямах находятся монеты с надписью «Биляр». Валы, действительно, когда-то были сооружены защитниками древнего города.

«…На одной из гор похоронен какой-то великий мугамеданский хаджи, к которому поклонники стекаются даже из отдаленных стран, из Персии, например, как я слышал», — свидетельствовал помещик П.В. Анненков.

По одной из татарских легенд, на этой горе погибли Иштиряк-батыр и три его товарища — храбрые защитники древнего города. Неслучайно некоторые исследователи XIX века писали о том, что мусульманских захоронений на самом деле было несколько, около семи-девяти.

Остатки мечети в Биляре. предоставлено realnoevremya.ru Л.Габдрафиковой

«Отсюда открывается очень далекий вид — верст за 25, так что это место могло служить и прекрасным наблюдательным пунктом. Сюда татары также ходят на моление», — отмечал В.А. Казаринов в 1880-х гг.



Уже в наше время археологи на этом месте обнаружили следы дозорной башни. Вплоть до конца XVIII века над мусульманскими захоронениями еще сохранялись каменные строения, «палаты».

Мусульманское паломничество

Каждый год в начале лета к Билярску приходили паломники-мусульмане не только из окрестностей, но и из самых дальних мест. Здесь их ждал «Изгеләр чишмәсе» («Родник святых»). Но сначала они шли к старинному кладбищу Балангуз, названному по имени одного из правителей, останавливались у места захоронения «святых».

Здесь же текла речка, которую в XIX веке русские авторы называли Торецкая, вода из нее использовалась мусульманами для омовения. Вероятно, происхождение именно этой реки связывали с опечаленным Тырышмалом.

Поклонение могилам («зиярəт иту/кылу») издревле считалось обязанностью богобоязненных верующих людей. Поэтому и родник, и другие водоемы на такой земле воспринимались как дар Всевышнего. Вода нужна была не только для питья, но и для омовения перед совершением намаза.

Родник «Изгеләр чишмәсе». предоставлено realnoevremya.ru Л.Габдрафиковой

Читали молитвы не только у могил «святых», но и на поляне, недалеко от родника. Ведь на этом месте паломники проводили почти целый день, поэтому, очевидно, не пропускали они и время намаза. Сегодня рядом с родником «Изгеләр чишмәсе» есть специальная площадка для коллективного намаза.



У родника проводятся не только коллективные моления, но и практикуют другие обряды. Например, традиционно здесь проводят жертвоприношения, готовят из жертвенных животных пищу. Этой традиции тоже насчитывается уже много столетий. Например, исследователь С.М. Шпилевский писал в 1877 г., что недалеко от родника «множество ям» — следов приготовления пищи татарами-паломниками. Сегодня на этой поляне выстроено несколько десятков беседок.

В советское время власти всячески пытались искоренить народные традиции. В атеистическом государстве было не принято оглядываться на веру предков, населению навязывались иные формы духовной культуры. Тем не менее народная память сохранила старинные верования, легенды и обряды. Как и в царские времена, сюда всегда тянулись паломники из дальних мест, чтобы припасть к целебному роднику, подняться на Девичью гору, прочитать дога (мусульманскую молитву) для успокоения душ дальних предков.