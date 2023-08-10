Зульфия Мухамедьянова: «Скульптура — это застывший танец»

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Казанский скульптор и педагог Зульфия Мухамедьянова, чьи работы недавно украсили Адмиралтейскую слободу и стали подарком городу, мечтает завершить проект благоустройства территории Козьей слободы и открыть профессиональную галерею. О своих планах художник рассказала «Реальному времени».

«В художественную школу пошла после 11-го класса»

Скульптор, автор мемориальной композиции в честь оперного певца Федора Шаляпина и русского писателя Максима Горького, памятника «Бишбалта» в Кировском районе Казани, многих мемориальных досок, преподаватель художественного училища имени Фешина Зульфия Мухамедьянова родом из Казахстана. Во время перестройки семье пришлось переехать, выбор пал на Татарстан, так как родители были родом отсюда.

— Мы жили в селе Новотроицкое Альметьевского района. До этого в Казахстане посещала художественную школу, а в деревне ее не было. Я очень переживала по этому поводу. Но, несмотря на это, все равно тянулась к творчеству. Школа мне давалась очень легко, все предметы, и точные в том числе, но тянуло меня рисовать. Я помню, у нас был клуб, где лежали целые переплеты журнала «Крестьянка», на развороте были вкладыши про художников. Я все эти вкладыши оттуда перетаскивала себе. Видимо, был какой-то голод. Помню обязательно ездила в Челны и Казань, чтобы посетить галереи. С другой стороны, деревня очень позитивно на меня повлияла, было очень много общения с природой. Думаю, это тоже дало задаток для художественного восприятия, — признается скульптор.

После 11-го класса переехала в Казань и поступила в художественную школу имени Альменова в Кировском районе, параллельно начала учиться заочно на психологическом факультете.

С экспозицией можно ознакомиться в Национальной художественной галерее «Хазинэ» Максим Платонов/realnoevremya.ru

— Для родителей я училась на психолога. Они даже не знали, что я решила поступать в художественное училище. Узнали, только когда я уже стала студенткой. После художественной школы меня порекомендовали для поступления в училище имени Фешина. Как раз тогда открывалось отделение скульптуры. Это был 2001 год и первый набор. Открыла это направление впервые в Казани Асия Минвалиевна Миннуллина, — рассказала Зульфия.

После 5 лет обучения в училище был перерыв. Потом в Казани открыли филиал МГАХИ имени Сурикова, где девушка получила диплом по специальности «Скульптура».

«Мы создали скульптурное товарищество»

В учебном заведении было два набора на скульптуру, два выпуска. В первом — было шесть человек, из них четверо остались в Казани. Во втором — произошло то же самое, рассказала Зульфия:

— Выпускники тех двух наборов сейчас и составляют нашу группу молодых скульпторов, которую мы не так давно организовали. У нас получилось творческое объединение, можно сказать, скульптурное товарищество. Мы работаем вместе. Нас шестеро — я, Артур Давыдов, Ксения Зубкова, Динар Салимов, Дамир Закиров и Тимофей Тюрин. Сейчас к нам присоединяются новые выпускники училища. Мы организуем выставки, фестивали. В этом году второй раз был воплощен в жизнь проект «АрхПикник» в Атабаево. Здесь мы создаем арт-объекты из природных материалов. В этом году я сделала динозавра из веток и яйцо из керамики, обжигали мы его там же.

В планах творческого сообщества скульпторов в ближайшем будущем организовать в Казани симпозиум. Еще один проект, который уже удалось воплотить, — это выставка «Чувствовать сквозь». С экспозицией можно ознакомиться в Национальной художественной галерее «Хазинэ». Особенность выставки — к скульптурам, вопреки музейным правилам, можно прикасаться. Проект инклюзивный: он организован для людей с ограниченными возможностями здоровья — плохо видящих и слепых. Но прикоснуться к музейным экспонатам смогут все желающие.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Я и сама, когда хожу по выставкам, всегда очень хочу дотронуться до работ — и делаю это, хотя на классических выставках этого делать нельзя

— Сначала у нас была выставка в галерее «Окно» в Казанской ратуше. Там тоже можно было трогать скульптуры. Она называлась «Точка соприкосновения». У нас «трогательные» работы, материал позволяет. Я и сама, когда хожу по выставкам, всегда очень хочу дотронуться до работ — и делаю это, хотя на классических выставках этого делать нельзя. На нашей же выставке — можно, — говорит собеседница издания.

Как рассказала Зульфия Мухамедьянова, группы слабовидящих были на открытии выставки и в последующем с удовольствием приходили.

— Я до последнего не могла понять, как они смогут все это увидеть. У нас крупные работы, не мелкая пластика. Работы объемные. Но они, ощущая по частям, видят всю картину целиком. Они сами об этом рассказывали. Мы получили от них обратную связь. Например, композиция «Берег», где задумавшись сидит мужчина. Наши слабовидящие гости начали трогать фигуру человека и поняли, что он сидит нога на ногу, тут же они сделали вывод: «Значит, он задумался». Пошли дальше, дошли до спины, поняли по прикосновениям, что он ссутулился, и заявили: «Сутулый, значит, крепко задумался». Как они это чувствуют, просто удивительно!

По словам скульптора, через пластику тела они смогли понять настроение и даже мысли человека: «Это то, о чем мы как раз хотим сказать: главное — это не выражение лица, не глазки и носики, а пластика и движение тела, как в танце. Скульптура — это застывший танец. Мы пытаемся передать язык тела, а получается иногда, что передаем философию».

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Пошли дальше, дошли до спины, поняли по прикосновениям, что он ссутулился, и заявили: «Сутулый, значит, крепко задумался». Как они это чувствуют, просто удивительно!

«Хочу, чтобы в Козьей слободе появились козочки»

Зульфия Мухамедьянова на встрече с мэром Казани Ильсуром Метшиным в 2021 году предложила ему готовый проект обустройства территории рядом со станцией метро «Козья слобода». Она отметила, что в Казани недостаточно арт-объектов и парковых скульптур. Сделать их хотят из натуральных материалов: камня, бронзы или дерева. Работать над такими проектами могут и молодые скульпторы. Тогда Метшин предложил встретиться еще раз и выслушать предложения по месторасположению.

— В Козьей слободе стояли когда-то домики. Я и сама их помню. Потом все это снесли. Мы через свой проект хотели вернуть ту атмосферу. Поставить фигурки козочек, сделать мостик, колонку для воды, как в советское время, колесо, заборчик. Мы все продумали, посоветовались с архитекторами, высчитали смету. На тот момент проект выходил примерно на 5 млн рублей. Мы даже обсудили все с «Метроэлектротрансом», так как эта территория относится к этому предприятию. Но пока проект остается на словах. Теперь надо снова попасть к мэру. Но как это сделать, я пока не знаю, — признается автор.

Зульфия Мухамедьянова — автор многих мемориальных досок известным личностям. Сейчас, по ее словам, в работе мемориальные доски певице Зифе Басыровой и балерине Нинель Юлтыевой.



Максим Платонов/realnoevremya.ru

У Союза художников Татарстана нет своего помещения для выставления работ, нет своей галереи. Это тоже большая проблема

«Скульпторы — это штучный товар»

Собеседница издания поделилась мечтой — создать галерею для скульпторов. Сейчас в Казани нет ни одного такого пространства, посетовала она:

— У нас в Казани сейчас нет таких галерей. Можно сначала хотя бы небольшое помещение. Какие есть в Москве и Санкт-Петербурге. Хотелось бы открыть такое пространство и в нашем городе. Еще одна наша боль — у Союза художников Татарстана нет своего помещения для выставления работ, нет своей галереи. Это тоже большая проблема.

По мнению преподавателя художественного училища, отсутствие таких творческих пространств влияет еще и на то, что молодые скульпторы не задерживаются в Казани, они уезжают в Москву и Санкт-Петербург.

— Скульпторы — это штучный товар. Раньше молодых скульпторов вообще не было. Если бы Асия Минвалиевна не открыла первый набор, то эта тенденция сохранилась бы. Я решила продолжить ее дело и осталась преподавать в училище. В этом году у меня был третий выпуск. С прошлого выпуска в Казани осталось несколько девушек, все они сейчас больше занимаются лепниной, то есть это все реставрационные работы. Но сейчас и они уехали в Москву. Остается надеяться, что они вернутся. Выпускники, которые раньше окончили наше отделение скульптуры в Казани, тоже не вернулись. Последний выпуск 2023 года разлетелся. Причина в первую очередь в том, что в Казани по нашему профилю не дают высшего образования. Это большой минус. Ребята уезжают учиться, потом там же находят работу и остаются.

Пока вопрос о предоставлении высшего образования по скульптуре в Казани остается открытым, все ограничивается только разговорами, рассказала педагог.

В художественном училище имени Фешина всего одна группа скульпторов, набор происходит раз в четыре года. В этом году выпустились восемь человек. Сейчас идут вступительные экзамены. На отделение скульптуры заявились 35 человек. Бюджетных мест — семь, на платной основе есть возможность взять еще пять-шесть человек.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Очень много сейчас всего происходит в жизни. За суетой, за мелочью, за бытовыми делами мы забываем об основных ценностях

«Я леплю сына»

«Сейчас мне интересно все, что связано с моим сыном», — призналась Зульфия. Мальчику 8 лет. По словам матери, это возраст, когда ты еще и в детстве, и в то же время начинаешь что-то осознавать.

— Я смотрю, как для него открывается мир, вижу его глазами. Это мне сейчас очень интересно. Кроме того, мне сейчас интересны темы из своего детства, давно забытые сюжеты. Очень много сейчас всего происходит в жизни. За суетой, за мелочью, за бытовыми делами мы забываем об основных ценностях. А когда приезжаешь в деревню, ты понимаешь, что у этих людей нет всей этой мишуры. У них есть четкий жизненный план, который они воплощают в жизнь. Сегодня я леплю сына. Он мне позирует.

1 / 19 Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru



