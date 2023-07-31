СИБУР стал экологическим партнером Нижнекамского полумарафона — 2023

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Утилизируй правильно вместе с Vivilen от СИБУР». Именно так предложила сделать компания СИБУР — российский лидер по производству полимеров и каучуков. На Нижнекамском полумарафоне СИБУР представил свой инновационный бренд полимеров с вовлечением вторичного сырья — Vivilen.

Новая пищевая упаковка из вторсырья

— Неотъемлемым атрибутом бегуна является вода в пластиковых бутылках. Помимо удобства для участников забега, пластиковая бутылка еще и отлично перерабатывается. Мы рады выступить экологическим партнером Нижнекамского полумарафона и предлагаем всем участникам дать пластику вторую жизнь: все собранные раздельно бутылки будут отправлены на переработку, из них сделают гранулу Vivilen с вовлечением вторичного сырья, — отметил директор по организационному развитию ПАО «Нижнекамскнефтехим» Юрий Хомич.

Все участники забега могли выбросить использованную пластиковую бутылку в специальные длинные сетки-контейнеры, которые были установлены вдоль всей дистанции и в стартово-финишном городке.

Собранные бутылки от воды будут направлены на сортировку и переработку. Переработанный в хлопья (флексу) пластик будет использован для производства гранул Vivilen rPET на предприятии СИБУРа «ПОЛИЭФ» в Башкирии. Из этого материала будут сделаны новые бутылки для воды.

Все участники забега могли выбросить использованную пластиковую бутылку в специальные длинные сетки-контейнеры. Фото предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Нижнекамскнефтехим»

К слову, все больше производителей воды и товаров народного спроса выбирают экологичную упаковку Vivilen для своей продукции. Так, в июне в Перми стартовала продажа воды «Родник Прикамья», а в Уфе «Красный Ключ» выпустил линейку воды в экологичной упаковке с вовлечением вторичного пластика до 30%.

— Если честно, я дома не сортирую мусор по разным контейнерам. Но, увидев в Казани на марафоне такую идею — отправлять бутылки от воды в специальные контейнеры, решил поддержать. И вот сегодня во время бега тоже выбросил пару пластиковых тар, — рассказал участник полумарафона Аркадий Гребенюк.

СИБУР стал экологическим партнером Нижнекамского полумарафона — 2023. Фото предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Чтобы пластик был не мусором»

А для болельщиков и гостей мероприятия открыла свои двери мастерская ресайклинга. С помощью велошредера все желающие могли, покрутив педали велосипеда, измельчить имеющиеся пластиковые крышечки, чтобы изготовить ПЭТ-флексу. Затем отправить получившуюся стружку в специальный станок и получить сувенирный брелок в виде бутылочки с нанесением маркировки Vivilen.

Такая же, но стационарная мастерская ресайклинга — первая в Татарстане — функционирует в Детском эколого-биологическом центре города Нижнекамска. Дети в школах, садах собирают пластиковые крышки, приносят в центр, принимают участие в мастер-классах и изготавливают себе брелоки. Согласитесь, объяснить ребенку, как происходит переработка и ее важность в жизни, сложно, но в игровой форме это возможно. С этим утверждением согласен и участник полумарафона Марат Юнусов.

С помощью велошредера все желающие могли, покрутив педали велосипеда, измельчить имеющиеся пластиковые крышечки, чтобы изготовить ПЭТ-флексу. Фото предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Нижнекамскнефтехим». Реклама ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Не так давно с супругой дома организовали раздельный сбор мусора, ребенка приучаем, говорим о важности переработки. И вот пока я тут бегал, сын крутил педали на велосипеде. Всего раза четыре, наверное. Заработал брелок, а потом ради спортивного интереса — уже больше. Интересная идея, — считает Марат Юнусов.

— Смысл этого проекта — использовать вторичный пластик, развивать переработку в стране для того, чтобы пластик был не мусором, а полезным сырьем для производства новых вещей. Чтобы был нескончаемый цикл переработки, — отметил директор по организационному развитию ПАО «Нижнекамскнефтехим» Юрий Хомич.