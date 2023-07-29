Алим Бишенов: «Скоро в нашей библиотеке появятся книги, написанные искусственным интеллектом»

Как избежать интеллектуальной войны с машинами и какие проблемы могут появиться у бизнеса в будущем

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Алимом Бишеновым

В финал японской литературной премии имени известного фантаста Хоси Синъити попал роман с не менее фантастическим названием «День, когда компьютер написал роман». Уже сегодня 70% юристов полагают, что вскоре самой популярной проблемой могут стать споры из-за нарушений авторских прав с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Согласно исследованию образовательной платформы Moscow Digital School, более 60% юристов также считают необходимым начать законодательно регулировать сферу искусственного интеллекта (ИИ) в России. Как избежать интеллектуальной войны с машинами и какие проблемы могут появиться у бизнеса в будущем, рассуждает в колонке для «Реального времени» Алим Бишенов, партнер-учредитель юридической фирмы Bishenov&Partners.

Слабая база

Если сфера ИИ не будет законодательно урегулирована, то вполне очевидно, что в ближайшее время возникнут проблемы в области нарушения прав на авторство произведений, созданных с помощью ИИ, а также утечка информации и совершение вредоносных действий с использованием ИИ в отсутствие соответствующих санкций и контроля. Но нельзя взять и просто придумать регламент, ограничивающий деятельность людей, использующих ИИ, из головы.

Говоря о правовой основе будущего законотворческого процесса или схожих кейсах, необходимо отметить, что конкретно в России история юридической практики в отношении предметов интеллектуального права существует очень непродолжительное время, даже по сравнению с другими европейскими странами. Первое положение об авторском праве датировалось 1828 годом. Тем не менее по итогам 2021 года количество судебных споров по авторскому праву на одни только фотопроизведения и только в России выросло более чем на 40%, превысив 400 актов, а общая сумма заявленных требований составила более 100 млн руб. (это чуть меньше 2 млн долларов США по курсу 2021 года). При этом необходимо отметить спорадический и специфический характер кейсов по охране интеллектуальной собственности. Так, одними из самых заметных в последние годы стали судебные разбирательства, инициированные «Союзмультфильмом» в отношении как других компаний, так и частных лиц за незаконное использование торговых знаков и персонажей.

Темпы роста числа дел в связи с нарушением авторского права показывают рост числа спорных ситуаций — с одной стороны, с другой — сфера споров, характер конкретных претензий, а также величина претензий показывают, что это направление в России скорее только формируется — у нас в стране в принципе слабо разработанная база и практика таких дел. Что уж говорить о таких сложных и спорных вопросах, как регулирование использования ИИ.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Для сравнения: в США количество дел о нарушении авторского права за тот же 2021 год достигло 57,287. Из них 36 получили обвинительное заключение, средняя сумма штрафа составила 230 тыс. долларов, при этом более 30% штрафов превышали сумму в 1,5 млн долларов. И это только дела, касающиеся копирайта и торговых марок. Важно подчеркнуть, что значительное количество дел в США, связанных с нарушением интеллектуальной собственности, касается изобретений, патентов и бизнес-моделей. Патентный троллинг (бизнес, направленный на регистрацию очень общих патентных заявок с целью шантажа реального производителя) — это отдельный многомиллиардный вид бизнеса в США. Появление ИИ в этом сегменте в США грозит действительно масштабными проблемами и бизнесу, и судебной системе. России по причине неразвитости рынка авторского права и в отсутствие таких значимых объектов интеллектуальной собственности ИИ не так страшен.

Неоднозначное зло

Но даже с угрозами со стороны ИИ не все так однозначно. Ситуация сложная. В среде непрофессионалов широко распространено мнение о том, что ИИ — однозначное зло, использование которого ассоциируется исключительно с рисками и издержками для креаторов, обладателей авторских прав. Тут есть два момента: технический и экономический. ИИ может рассматриваться как программа для ЭВМ — то есть представленная в объективной форме совокупность данных и команд, нацеленная на достижение определенного результата (включая как подготовительные материалы, так и вызываемые аудиовизуальные отображения). Исходя из описания в статье 1261 ГК РФ, искусственный интеллект в отечественном законодательстве представляется инструментом человека.

Именно как инструмент ИИ в ближайшем будущем — один из важнейших факторов обеспечения роста производительности труда. В настоящее время ИИ в большей степени развит в банковском секторе, кол-центрах, торговле и E-commerce. Но уже сейчас появляются примеры использования ИИ в области фундаментальных научных исследований — новых материалов, фармакологии. В этом смысле и как технологическое новшество, и как инструмент для создания экономической ценности ИИ — это благо. Вопрос в том, как, с какими целями его используют конкретные индивиды и компании.

Сегодня и завтра

Юристы даже в России сегодня уже довольно часто обсуждают правовые вопросы, связанные с искусственным интеллектом и реализацией продукции, произведенной с его помощью. Пока при составлении договоров мы используем аналогичные тем, что используются в реализации других электронных продуктов, например таких, как приложения для смартфонов. Но мир не стоит на месте, экономика большинства государств зависит от современных цифровых технологий. Так что хотим мы этого или нет, общие тренды развития движутся к применению ИИ во всех сферах.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В этом контексте необходимо озаботиться разработкой действительно рабочих и релевантных законодательных норм, которые не только обезопасят обладателей авторских прав от возможных нарушений с использованием ИИ, но и позволят технологии не лечь на полку под давлением юридических ограничений, стать инструментом, который позволит экономике развиваться.

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Алим Бишенов