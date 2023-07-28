Средневековый крымскотатарский город. Городская инфраструктура

Из истории крымских татар, династии Гераев и потомков Джучидов

Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

Учитывая особое положение женщины в исламе и, соответственно, в Крымском ханстве, которое выражалось не только в почтении и уважении к матери, жене, сестре, дочери, а также к ее материальной самостоятельности, хотелось бы уделить внимание кварталам, названным в честь некогда влиятельных и знатных особ.

Женщины, именами которых названы кварталы, занимаясь благотворительной и богоугодной миссией, выделяли средства на строительство общественных сооружений. К большому сожалению, не все постройки той эпохи дошли до наших дней. Например, от достопримечательностей Бахчисарайского квартала Исмихан Кадын (она же Исмихан Бием) сегодня сохранилась мечеть, отмеченная в судебном реестре за 1701 г., а в реестре за 1675 г. упомянут мектеб, построенный ею же. Следующие кварталы Бахчисарая — Кериме Бике махаллеси и Умму-Гульсумм (Умм-Гульсум) махаллеси, в котором также был мектеб, отмеченный в документе ГАРК за 1865 г. Вероятно, мектеб был построен на средства Умму-Гульсум, так как в документе из ГАРК охарактеризован как «Мектеб в приходе Умум-Гульсум. Когда построен неизвестно». Интересно, что приставка «ум» в переводе с арабского языка означает — «мать, мама». Можно предположить, что Умму-Гульсум была высокопоставленной особой, возможно, матерью одного из ханов. К наследию дочери Эль-Хадж Селим Герая — Бекхан Султан-ханым — относится мечеть, построенная в 1712 г. Сегодня эта компактная квартальная мечеть известна под названием Тахталы-Джами. Фактом является то, что мечетей с таким названием в ранних источниках нет, соответственно название «Тахталы» было дано гораздо позже. Также в судебном реестре за 1656 г. и 1718 г. указаны квартал и мечеть Бахчисарая под одноименным названием Джами-Шериф. Мечеть была построена и передана в вакуфное пользование Улу Бием Султан. Приставка «улу» означает «великая, выдающаяся», вторая приставка «султан» — дочь хана (принцесса), имя, соответственно это тоже была влиятельная женщина. В дефтере хана Инает Герая за 1635 г. среди знати, удостоенной подарками, присылаемыми из Москвы, после хана стоят «ана бийим» — мать, «улу бийим» — первая жена, «икинджи бийим» — вторая жена и т.д. Из этого можно сделать выводы, что Улу Бием Султан и Исмихан Бийем — это супруги ханов.

Многие кварталы в городах названы в честь людей, совершивших паломничество — «хадж». Однозначно, что все эти люди принадлежали к состоятельным горожанам, т. к. совершить такое путешествие и построить затем мечеть человеку из простого народа было не под силу.

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Для понимания состава городского населения имеют значение названия кварталов, обозначающие профессии. Среди них много названий ремесел и ремесленников. Как известно, слово обозначающее профессию, сопутствовало имени человека, к примеру: «терзи», «саатчи», «кятип», «ханбарджи», «деббаг», «хафыз», «табанджаджи», «кушчи», «кады / кади».



В социальном отношении население кварталов было неоднородным: в одном квартале проживали богатые, средние и бедные слои. В отдельных кварталах, а иногда в нескольких соседних, наблюдалась тенденция к образованию компактных однородных групп соплеменников или земляков, как переселившихся в Бахчисарай, Гезлев, Ак-Мечеть, Карасубазар. Об этом свидетельствуют названия кварталов перечисленных городов, например: Черкезский квартал (в Бахчисарае), Цыганский квартал (был в Бахчисарае, Карасубазаре, Гезлеве, Ак-Мечети), Армянский квартал (был в Бахчисарае, Карасубазаре, Кефе), Еврейский квартал (в Бахчисарае, Кефе), Греческий квартал (был в Бахчисарае, Карасубазаре, Кефе), Аджем махаллеси (квартал, где проживали иранцы, был в Карасубазаре) и др.

К большому сожалению, сегодня определить границы кварталов в целом, в городах Крымского ханства и городах Кефинского эялета, является затруднительной задачей вследствие того, что не все мечети, фонтаны, медресе, мектебы и другие архитектурные сооружения, которые являются ориентиром, сохранились.

С учетом того, что наиболее большое количество архитектурных памятников ханского периода сохранилось в Бахчисарае, локализация некоторых кварталов этого города была установлена на сопоставлении данных из судебных реестров и сохранившихся памятников архитектуры. По сведениям Эвлии Челеби, после Ханского квартала самым большим и красивым был квартал визиря Сефер-Гази Ага, где им были построены мечеть, фонтан, его дворец, окруженный грушевым садом с разнообразными цветами. Из Кадиаскерских тетрадей 1701 г. выявлено, что мечеть в квартале Шехер Кустю также является богоугодной деятельностью этого визиря. К сооружениям Сефер Гази Ага следует отнести и большой каменный в два этажа (120 комнат) с фонтаном во дворе постоялый двор для купцов в городе Карасубазаре, построенный в 1654 г. Далее следовал квартал Ислам-Аги с его дворцом. К числу крупных кварталов Бахчисарая можно отнести и квартал Куба, окруженный прекрасным садом, описанный в 1666 г. Эвлиёй Челеби. Квартальная мечеть Куба входила в число самых красивых и старых мечетей города, ее название получил и сам квартал. Мечеть была покрыта черепицей и имела каменный минарет. Кварталы Ашагы Куба и Татлы Куба являлись территориальными частями большого квартала Куба. Учитывая местоположение Ханского дворца, перечисленные кварталы соседствовали с центральным кварталом.

К большим кварталам относился и т. н. район Салачик. В состав этого квартала входили: Баба Курт махаллеси, Асма Кую махаллеси, Джума месджит махаллеси, Хаджи Ага махаллеси, Муртаза Ага махаллеси, Ариф-Мехмет эфенди махаллеси, Буюк медресе махаллеси, Менгли Герай Хан медресеси махаллеси, Кериме бике махаллеси, Секбанлар махалеси. Сам район Салачик в судебных реестрах указан как «Салачик махаллеси». Составной частью большого и старого квартала Салачик являлся и квартал Малиш Ага. От былых строений квартала Маалиш Ага до наших дней дошли только несколько надгробий квартального кладбища, которые сегодня можно увидеть напротив Мемориального музея И. Гаспринского в Бахчисарае. Эти данные свидетельствуют, что происходило деление кварталов, которое было непрерывным, закономерным, хотя и медленно протекавшим процессом, в котором выражались развитие и рост города.

Обзор данных по кварталам за XVII—XIX вв. показал, что их названия, как правило, были долговременными, хотя и не оставались неизменными. Возможность проследить век за веком изменения в составе и названиях городских кварталов, благодаря использованию сопоставляемых письменных и этнографических (опросных) данных, а также наблюдению над исторически сложившимся обликом городов, приводит к выводу, что образование жилых кварталов являлось одним из проявлений процесса развития города. Медленно, но непрестанно изменялась территория кварталов, сменялись их названия, отражая иногда смену состава населения или его занятий, иногда появление какого-либо нового элемента городской топографии, иногда перестройку квартальной мечети, завещание в ее пользу нового крупного пожертвования или деление квартала при появлении там второй мечети.

Появлению новых кварталов в городах Крымского ханства также способствовали и увеличение плотности населения в старых кварталах, строительство новых торговых мест и освоение сельскохозяйственных поселений. Другими словами, главными факторами появления новых кварталов были растущее население и освоение экономически привлекательных мест. Формирование махалле обычно происходило вокруг религиозной структуры (мечетей, церквей и т. д.), в результате компактного поселения представителей одной религии, этнического происхождения или профессиональных групп. В этом процессе языковой и этнические факторы не играли такой большой роли, как конфессиональный.

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Учитывая, что основные данные по кварталам и городам были взяты из Кадиаскерских тетрадей, сообщений Эвлии Челеби, статистических данных XVIII в., следует отметить, что определить четкое количество и полные названия кварталов в городах Ак-Мечеть, Ор-Капы сложно, так как основной источник, Кадиаскерские тетради, где указаны кварталы и их названия, сохранился частично. Несмотря на это, принимая во внимание изложенную выше информацию о Бахчисарае, Ак-Мечети, Карасубазаре, Гезлеве и Ор-Капу, можно сделать предположение и общие выводы: согласно количеству кварталов, к густонаселенным городам Крымского ханства относятся Бахчисарай, Гезлев, Карасубазар. Также перечисленные города представляли собой крупные торгово-ремесленные центры.



Если сравнивать города Крымского ханства и Кефенский виляет — это две разные зоны управления. Количество кварталов показало, что такие города Крымского ханства, как столичный Бахчисарай, Ак-Мечеть и Карасубазар, уступали территориально Кефе. Торговый порт Кефе намного превосходил порт Гезлева и являлся важным портом Османской империи. Посещавшие город османы недаром называли его «маленьким Стамбулом», который занимал доминирующее положение среди городов Черноморского бассейна. Между населением двух административно-территориальных регионов (Крымское ханство и Кефинский эялет) были тесные культурные, социально-экономические связи. Например, большое количество судебных дел над жителями Кефе, которые передавались на рассмотрение в кадылыки Крымского ханства и наоборот — из кадылыков Крымского ханства в Кефинский эялет. Исходя из этого, Омер Быйык считает, что данные примеры служат подтверждением целостности полуострова в социально-экономическом плане.

Городская инфраструктура. Многие города Крымского ханства, как и европейские, имели свои традиционные черты: рыночные площади (базары), мечети, церкви, парки, караван-сараи. В своей планировке города следовали четырем главными критериями: религиозным и культурным представлениям, мусульманскому законодательству, климату и ландшафту.

Достижениями городской архитектуры стали мечети, медресе, дворцы правящей фамилии, дворцы влиятельных особ, фонтаны, хамамы, постоялые дворы, караван-сараи, сады, мосты (каменные и деревянные) и другие общественные учреждения. Каменные мосты и сегодня можно увидеть в Бахчисарае над рекой Чурук-Су, в частности, расположенные близ Ханского дворца.

На процессы формирования городской инфраструктуры большое влияние оказал ислам. С исламизацией Крымского улуса тесно связано строительство мечетей, а затем медресе и мектебов. Хан Берке, одним из первых в Орде принявший ислам, получив от Чингисхана ярлык на правление в Крымском улусе, строит города Эски-Сала и Эски-Юрт (в предместье Бахчисарая), где сохранились многие мусульманские святыни. Наиболее ранняя из квартальных мечетей — Бей Хаджи Умара эль-Бухари — была построена в 1263 г. в ставке Берке-хана, городе Солхат (Старый Крым). Ко второй половине 80-х гг. XIII в. мусульманской общине Солхата понадобилась новая пятничная мечеть, возведение которой состоялось в 1287—1288 гг.

Окончательное утверждение и институциализация ислама в Золотой Орде произошли в правление хана Узбека (1312—1342). О государственной поддержке мусульманских учреждений в этот период свидетельствуют масштабы культового строительства. Ибн Баттута сообщает, что видел в столице Узбека — Сарае — 13 соборных и много более мелких мечетей.

С образованием в 1443 г. самостоятельного Крымского ханства с династией Гераев из рода Чингизидов основным методом распространения ислама в Крымском ханстве оставалось создание имаретов — мусульманских духовных центров в главных административных, торговых, а также стратегически важных населенных пунктах. Имареты включали в себя не только мечети, мектебы, медресе, но и постоялые дворы, караван-сараи, водопроводы и т. д. Финасовая независимость таких центров обеспечивалась вакуфами — особым видом собственности, право на которую по закону шариата принадлежало Богу, а человек мог пользоваться только доходами от данных владений.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Мечети. Религия составляла необходимую часть культурной жизни, поэтому центральное положение занимала мечеть, вокруг которой располагались кварталы. Если это был христианский квартал, соответственно центральное место занимала церковь, как, например, в Карасубазаре, где было две церкви — греческая (Рум килисеси) и армянская (Эрмени килисеси). Согласно описанию Эвлии Челеби, в 1666—1667 гг. в городе Бахчисарае было 24 мечети и 5 мечетей в квартале Салачик. Сообщая о соборных мечетях, путешественник ограничился упоминанием названий трех — мечети Сахиб Герай-хана, мечети Куба, мечети Сефер Гази. Согласно материалам Кадиаскерских тетрадей за XVII—XVIII вв., упоминается 39 мечетей Бахчисарая. В городе Карасубазаре в XVII в. было 28 мечетей, из которых 5 соборных, в Ак-Мечети — 8 мечетей из которых 5 соборных, в городе Гезлеве — 24 мечети, из которых 12 соборных, в городе Кефе, находящемся в подчинении султана, было 60 мечетей, из которых 10 были соборными.

До 1920 г. в Бахчисарайском районе действовало 108 мечетей, из них 32 мечети городские. В 1920—1935 гг. в Бахчисарае была ликвидирована 31 мечеть, одна оставалась функционирующей. По архивным данным, по состоянию на 1 июля 1924 г. в Крыму насчитывалось 433 мечети. Соответственно, количественные данные по мечетям, указанные Эвлией Челеби в 1666—1667 гг. и отмеченные в Кадиаскерских тетрадях XVIIXVIII вв. как по городу Бахчисараю, так и в целом по остальным городам Крымского ханства практически не изменились и сохранились вплоть до 30-х годов ХХ в.

Медресе и мектебы. Возникновение первых медресе в Крыму относится, как выше упоминалось, к золотоордынскому периоду. Практически сразу после принятия ислама в качестве государственной религии в подвластных Сараю регионах началось распространение мусульманской культуры и образования. Именно тогда в столице Крымского улуса, в городе Кырым (Старый Крым), была построена знаменитая мечеть Узбек-хана. Медресе при этой мечети было построено на средства Инджи-бек (или Ильчи) Хатун в 1332/33 г. Заинтересованными в возведении учебных заведений являлись правящая и придворная знать, а также прослойка состоятельных людей.

К заведениям высшей ступени следует отнести медресе, к низшей ступени относились школы — мектебы. По сведениям Эвлии Челеби, всего в городах Крымского ханства было 9 медресе и 33 мектеба: в Бахчисарае — 2 медресе и 17 мектебов, Карасубазаре — 5 медресе и 8 мектебов, Гезлеве — 2 медресе и 5 школ.

Все образовательные учреждения располагались в различных кварталах городов. Самыми известными высшими учебными заведениями считались Зынджирлы-медресе, расположенное в Саладжике около дворца Менгли Герая, а также медресе Сахиб Герай-хана. В Саладжике было еще одно медресе, некого Муртазы Али Эфенди, которое упоминается в кадиаскерской тетради за 1713 г. В квартале Малиш Ага располагалось Орта-медресе. В квартале Хан-Джами (Ханский квартал), располагалось Медресе Арслан Герая. В квартале Ахмед Ага располагалось одноименное медресе Ахмед Ага. О Юкары-медресе речь идет в деле за 1679 г., медресе Мубарек Султан Бике зафиксировано в документе за 1722 г. Очевидно, Мубарек Султан Бике была из знатного рода, возможно — женой одного из ханов.



Согласно данным Эвлии Челеби, в столичном городе насчитывалось17 мектебов (школ). К благоустроенным учебным заведениям относились школа Бахадыр Герай-хана, школа Ислам Герай хана, школа Мухаммед Герай-хана. В ходе исследования нам стали известны названия и места расположения некоторых школ. К примеру, школа, расположенная в квартале Арслан Ага, в квартале Хаджи Гази, в квартале Исмихан бием, в квартале Сохраба-эфенди, школа в квартале Кале (еврейская школа), школа в Армянском квартале (армянская школа), школа Эльхадж Махмуд-бея, школа Деббага эльхадж Шах Гази Ага, школа Эльхадж Сулеймана. Мектеб Мехмеда Герая бин Селямет Герай хана в квартале Хан-Джами (Ханский квартал), школа Арслана Герая и школа Мехмеда Герая в квартале Джами Кебир.

Из Кадиаскерских тетрадей 1733 г. были выявлены пять названий медресе и два названия мектебов города Карасубазар: Реджеп Эфенди медресеси (Медресе Реджепа Эфенди), Кучук Мехмед Эфенди медресеси (Медресе Кучук Мехмеда Эфенди), Хаджи Яхъя медресеси (Медресе Хаджи Яхъи), Джами Шериф медресеси (Медресе Джами Шериф), Эль-Хадж Субхан Кулу Гази Ага медресеси (Медресе Эль-Хадж Субхан Кулу Гази Аги); Хани Султан мектеби (мектеб Хани Султан), Яхудилер мектеб вакфы (Вакуф еврейского мектеба). Еврейский мектеб, раполагался в квартале Кебир-Джами.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

В городе Гезлеве по материалам Кадиаскерских тетрадей XVII—XVIII вв. выявлены следующие названия медресе и мектебов: ЭльХадж Абдуллах эфенди медресеси (медресе Эль-Хадж Абдуллаха эфенди; дата документа: 1741 г.), Ислам Герай хан медресеси (медресе Ислама Герая; дата документа: 1700 г.), Менгли Герай хан медресеси (медресе хана Менгли Герая; дата документа: 1662 г.). Всего 3 медресе. По описаниям Эвлии Челеби, в XVII в. Гезлеве было 2 медресе и 5 школ (мектебов). В Ак-Мечети из образовательных учреждений были 3 школы, а в Кефе было 5 медресе, из которых особо выделялось медресе Хаджи Фархада и 45 школ. Таким образом, почти во всех городах Крымского ханства были образовательные учреждения низшей и высшей ступени, которые в основной своей массе строились представителями правящей фамилии или состоятельными людьми.

Система водоснабжения. Важную роль в жизнеобеспечении городов Крымского ханства играло водоснабжение. Этому важному фактору в Крымском ханстве уделялось большое внимание, которое отметили в свое время путешественники. Достаточно подробные описания источников воды в городах ханства оставил Эвлия Челеби: из семи источников в Гезлеве лучшим был источник — Ислам Герай-хана. Это был большой источник под куполом, расположенный в самом центре города, с датой постройки 1650 г. Воды этих источников лошади вытягивали из колодцев, которые находились за четыре часа езды от ворот Ат-капу. Прекрасные мастера провели воду в город, и эта вода из вышеуказанных источников снабжала постоялые дворы, мечети и бани. Благодаря крупным пожертвованиям все городские источники находятся под бдительным надзором, и нет возможности их порчи и ущерба. Также путешественник отмечает 20 придорожных источников, которые были устроены благодетелями в разных местах Гезлева. В городе Карасубазаре Эвлия Челеби отметил более ста водяных мельниц и журчащую по всему городу воду, которая питает сады. Самое большое количество источников путешественник насчитал в столице Крымского ханства: источников с проточной водой — семьдесят, среди них ханский и источник Ахмет Аги 1591 г. постройки, источник Абу Ахмет Аги, источник Сефер Гази Аги, источник Мухаммед Герая. В сорока семи местах были устроены придорожные источники. Самыми лучшими являлись источник Ислам Герай-хана, Сефер Гази Аги, Татского Аги, Танбури Рамазан Аги и Алемшаха. «Нельзя в достаточной мере не похвалить в Бахчисарае так же, как и во многих татарских городах, старательного ухода за водопроводами, проведенными с далеких высот подземными глиняными трубами в общественные фонтаны, а также для непрерывного пропуска воды во дворы знатных или богатых лиц. Здесь так умело распоряжаются этими водами, что те, вытекая из каменных водоемов, поступают на поливку маленьких городских садов, а частью особыми каналами проведены в выгребы, устроенные для общественного удобства вблизи фонтанов; таким образом, эти водные струи уносят не только эти нечистоты, но и уличные в ручей Джурюк-Су». Такое описание о водоснабжении оставил П.-С. Паллас. Следует отметить, что центральная водопроводная система, устроенная в период Крымского ханства в Бахчисарае, к 1848 г. еще сохранялась и функционировала: «Всех фонтанов в нем [Бахчисарае] — 110: в том числе 12 фонтанов в Хансарае, 37 вакуфных и 61 частный. Замечательнейшее между этими фонтанами суть: Баш-Таксиль, вода которого, проведенная через весь почти город, снабжает, в свою очередь, водою 17 вакуфных фонтанов и 22 частных; Баш-Таксиль-Азиз, снабжающий водою 10 вакуфных фонтанов и 8 частных; Хан-Муслук, снабжающий водою 5 вакуфных фонтанов и 2 частных. Прочие источники носят названия: Эрметлык-Магалеси, Хаджи-Эбетла и т. д., смотря по приходам или участкам города, на которые этот последний разделяется. Вакуфные и частные фонтаны исправляются и поддерживаются с особенным старанием: первые на счет добровольных пожертвований, как на дело богоугодное, или исправляются кем-либо по объекту, а последние на счет тех лиц, коим принадлежат фонтаны. Как из вакуфных, так и из частных фонтанов пользуются водою все без исключения». Примечательным является то, что благодаря сохранившейся и основанной еще 500 лет назад системе водоснабжения некоторые фонтаны до сих пор являются действующими, к примеру — Бурма Чешме (1748 г.)

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Общественные бани. Баня, или хамам, была общественным местом и занимала одну из важных строк в списке самых посещаемых горожанами мест. В Бахчисарае функционировала большая баня Мухаммед Герай-хана, крытая рубиново-красной черепицей; далее баня Сахиб Герай-хана, расположенная рядом с Ханским дворцом; маленькая баня, покрытая низким сводом; старая, темная баня Табе-хане, прекрасная светлая баня с отличной водой, воздухом и зданием, расположенная в квартале Салачик, Кучюк хамам, Буюк хамам (Хамам-и Кебир), Эски хамам расположенные в квартале Джами Кебир, баня Хаджи Дервиш Мехмеда Аги, баня Яхья-эфенди в квартале Ашагы Куба, баня Эйваз Герая бин Мехмед Герай-хана, Чифте хамам и баня в Чаршибаши.

Как и все общественные заведения, бани ремонтировались и поддерживались. Старый хамам, расположенный в квартале Медресе Менгли Гераяв Салачике, из-за ветхого состояния в 1637 г. был отстроен заново. А в 1648 г. на ремонт котла было выделено 124 куруша. В двух других городах: Гезлеве было 5 бань и Карасубазаре 4 бани.

Дороги и почтовые службы. Большое внимание было уделено городским дорогам: еще при правлении ханов главная улица Бахчисарая была вымощена булыжником. Дорожная сеть, которая соединяла все города Крымского ханства, была снабжена почтовыми службами, которые были свободными, т. е. имели вольный проезд. Все расходы по содержанию почтовой службы оплачивал хан, жертвуя на это доход с десятины, получаемой от ногайцев Янболука. Почтовые станции ханства заканчивались в Очакове, исключительно они размещались в различных местах: в Улуклукараме, Оркъапы, Каджанбак, Гёзлеве, Бахчисарае, Акмесчите, Карасу (Карасубазаре), Кефе, где правитель половину расходов принимал на себя. А также в Кершени-Кале, Тамани и Каплу. На каждой станции имелось около шестидесяти лошадей, и в целом они были гораздо лучше снаряжены, чем в османской Турции. Учредителем почтовых служб был Менгли Герай II.

Сады. Для мусульман сады всегда были предметом удивления и восхищения, поскольку травы, деревья, животные, насекомые и все, что есть в природе, — это благословенный дар Всевышнего. Райские сады, неоднократно описываемые в Коране как места красоты, безмятежности, подходящие для созерцания и размышления, воспроизводились по всему мусульманскому миру. В Бахчисарае тоже были прекрасные сады, разбитые в 26 местах. Лучшим считался ханский сад Ашлама, далее сад Качи, сады Сюрен, луг и место прогулок во дворце Сефер Гази Аги с грушевыми деревьями и множеством цветов, сады Куба, сады Эски-Юрта, место прогулок и площадь для общественной молитвы Мухаммед Герай-хана, место прогулок с садами и виноградниками — Дворец Юсуфа, построенный Мухаммед Герай-ханом. Сады служили не только местами отдыха, но и многие правители коллекционировали там растения, что подтверждается наличием штата садовников в ханском саду Ашлама. Сады были и в городе Карасубазаре, через них протекали ручьи и реки. Красивый сад в городе Ак-Мечети располагался у дворца Сефер Гази Аги.



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Имареты или ашэви. В трех местах столичного города Бахчисарая были специальные места для пропитания немощных, где все могли утолить голод. Один из имаретов располагался в ханском дворце. Вероятно, такие места были и в других городах, так как этот вид благотворительности также был продиктован исламом.

Больницы и медицина. Около мечети Сахиб Герай-хана располагалась больница в пару комнат, где присматривали за больными. Эта больница располагалась в Бахчисарае. Из описаний Эвлии Челеби следует, что во многих городах Крымского ханства были медики, специализирующиеся в определенных областях медицины. Врачебным делом в Крымском ханстве занимались и иностранцы: лейб-медиком Гази Герая III в 1706 году был француз Ферран; Крым Герай-хана лечил грек Сирополо. У сестры Хаджи Селим Герая — Улу-хани — лечащим врачом был местный еврей, который излечил ее от смертельно опасной болезни. За это, принцесса в вознаграждение освободила проживающих на территории крепости (Чуфут-Кале) евреев от некоторых обязанностей, в частности от подушной подати.

В числе лечебных средств состояли и места, славящиеся благотворным климатом, водами и грязями. Лечебные грязи, расположенные в селении Сахъ, или Сакъ (ныне Саки), были известны еще в период Крымского ханства. Лекари хорошо владели искусством лечения грязью: выкапывали глубокую яму, клали в нее больного, зарывали в грязь таким образом, что он мог только свободно двигать головою, но туловище его было зарыто полностью. Полежав в таком положении часа полтора, больной переходил в другую яму, расположенную недалеко и полную теплой воды, где и умывался. После такой процедуры больной избавлялся от боли в суставах и мышцах.

Город Крым (Солхат) славился своими термальными источниками. Как сообщает д'Асколи в 1634 г.: «В окрестностях этого города произрастают душистые цветы и целебные травы. Ежегодно, от весны и до июля, бывает большой съезд со всех концов Татарии для пользования ваннами из горячей воды с цветами и травами, исцеляющими человека от многих недугов».

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Система канализации. На сегодняшний день вопрос детального изучения устройства канализационной системы в городах Крымского ханства остается открытым, так как для этого необходимы археологические исследования. В сохранившихся письменных источниках информации практически нет, описываются дворцы, фонтаны, бани, медресе, караван-сараи и др., но нет описания устройства системы очистки города или канализации, также нет информации о специальных служащих, проводящих очистку выгребных ям и уборных — кенеф. Вероятно, такие мероприятия жители кварталов проводили сообща, и нечистоты из уборных вывозились в специально отведенное и отдаленное от города место. Вывоз нечистот могли выполнять отдельные люди за определенную плату, как это практиковалось в Османской империи и других мусульманских странах. На наличие системы стока в городах Крымского ханства наталкивает небольшое описание:

«<…> вытекая из каменных водоемов, поступают на поливку маленьких городских садов, а частью особыми каналами проведены в выгребы, устроенные для общественного удобства вблизи фонтанов; таким образом, эти водные струи уносят не только эти нечистоты, но и уличные в ручей Джурюк-Су».

Таким образом, можно предположить, что в Бахчисарае и в остальных городах Крымского ханства была устроена система подземного стока посредством подземных каналов — лагым, как это было устроено в Османской империи. Соответственно были и люди, которые чистили эту сточную систему. Следует отметить наличие специально отведенных мест для омовения — абдестхане во дворах мечетей, так как наличие этих помещений диктовалось канонами ислама. Возможно, такие помещения были устроены при крупных соборных мечетях.

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: под влиянием исторических событий в Крымском ханстве складываются структуры административно-территориального управления, расселения и коммуникаций региона, обладавшие преемственностью с подобными структурами предыдущего периода в определенной степени.

С 1475 г. произошли изменения в административно-территориальной структуре Крымского ханства, в которой уже не было улусной системы, а наряду с делением на бейлики и ходжалыки была внедрена система каймаканств и кадылыков. Изменения произошли и в пространственно-территориальной организации региона, ставшего составной частью Османской империи: вместо Кырк-Ера центром и столичным городом становится Бахчисарай.

Новые города были образованы на месте старых поселений или предместий, которые были расположены на сухопутных торговых путях золотоордынского периода. Тип укрепленных городов-крепостей сохранялся для размещения военных гарнизонов Крымского ханства и Османской империи. Наименьшей административной единицей стали махалле — кварталы.

В архитектуре городов и селений, под влиянием ислама на все сферы жизни, получает распространение заимствованная у стран мусульманского Востока имаретная система — строительство мечетей, медресе, мавзолеев, хамамов, караван-сараев и других общественных строений. Общим в городах можно считать присутствие социально-этнического характера расселения в кварталах и существование иноэтнических кварталов со своими культовыми и образовательными учреждениями.

Процесс образования городов рассматриваемого периода происходил циклично под влиянием разных факторов и включал два периода — золотоордынский и османский. Подтверждением этому служат памятники архитектуры: мечети, мавзолеи, фонтаны, хамамы, дворец и другие объекты культурно-исторического наследия, расположенные в разных частях Крыма.