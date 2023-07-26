Средневековый крымскотатарский город и его инфраструктура

Из истории крымских татар, династии Гераев и потомков Джучидов

Фото: использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

11.3. Средневековый крымскотатарский город и его инфраструктура.Кадылык, город, махалле.

Э.Э. Абибуллаева

Границы Крымского ханства охватывали территории на Крымском полуострове, а также земли между Дунаем и Днепром, Приазовье и большую часть современного Краснодарского края. Владения крымских ханов прежде всего включали степную часть Крыма с северными склонами Крымских гор. Южное побережье Крымского полуострова не принадлежало Крымскому ханству — оно находилось в руках городов генуэзцев, а с 1475 г. отошло под власть турецкого султана.

С момента завоевания османами количество городов Крыма осталось прежним, изменились только их названия: Каффа превратилась в Кефе, Солдайя — в Судак, Чембало — в Балаклаву, Воспоро в Керчь, Феодоро — в Мангуп, Каламита — в Инкерман. Позже, в период османского господства (ХVIII в.), появился седьмой город — Ени-Кале. В итоге османского завоевания Крымское ханство частично утратило свою независимость, в то время как владения и города генуэзцев и феодоритов на полуострове были включены в новую провинцию (санджак; лива) империи — Кефе. В это же время (конец ХV — первая половина ХVI вв.) к двум золотоордынским городам — Солхату и Кырк-Йеру добавились пять новых городов: Бахчисарай, Карасубазар, Ак-Мечеть, Гезлев и Ор-Капу.

В период правления Хаджи Герая (1441—1466 гг.) столица из Солхата была переведена в город Кырк-Йер, что способствовало утрате административного влияния Солхата. Важнейшим подтверждением переноса столичного центра из Солхата (Крыма) в Кырк-Йер являются монетные эмиссии. С 1454 г. по 1462/63 г. хан чеканит монеты параллельно в двух городах: Солхате и Кырк-Йере, что позволяет сделать вывод о переносе столицы не позднее весны 1453 г. Причины, заставившие Хаджи Герая перенести свою столицу из г. Солхат, имели политико-экономический характер. По мнению И. Зайцева, — это желание Хаджи Герая избавиться от некой зависимости от беев Ширинских, древнего и знатного рода, игравшего значительную роль во внутренней и внешней политике Крымского ханства. Немаловажным основанием выбора этого места, для строительства первого дворцового комплекса ханов Крымского ханства, была замена генуэзской Каффы как торгового порта Солхата на дружественный порт Каламита князей Феодоро. Таким образом, не позднее 1453 г. (это следует из письма консула Каффы Борруэля Гримальди дожу Пьетро Кампофрегозо от 31 января 1453 г., где тот жалуется на строительство «в Кырк-Оре» Хаджи Гераем дворца и таможни) берет свое начало формирование дворцового комплекса в Салачике.

Сегодня от строений места Салачик, описанных средневековыми путешественниками, сохранились дюрбе Хаджи Герая, Зынджирлы-медресе, стены древней мечети, которая, по мнению Э.И. Сейдалиева, могла быть построена в 671 сх. (1274 г.), а при правлении Менгли Герая I (1478—1515 гг.) отремонтирована или перестроена заново.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Город Бахчисарай. Третий крымский хан Менгли Герай I (1478—1515 гг.), утвердившись на престоле, перенес столицу государства с укрепленного горного плато в близлежащую долину, где вокруг ханского дворца вырастет город Бахчисарай. Кырк-Ер, первая ханская столица, потеряет свой городской статус, но не исчезнет, а станет еврейским, позднее караимским районом Бахчисарая (Чуфут-Кале). Относительно даты основания города Бахчисарая существует несколько мнений, которые подробно рассмотрены в трудах А.Г. Герцена, О.Е. Гайваронского, Э.Э. Османова и др. К примеру, исследователь тюрко-татарских государств Д.М. Исхаков считает, что город основан Сахибом Гераем I (1532—1551), И. Тунманн считал, что город был построен в ХVI в., А.Л. Якобсон пришел к выводу, что отсчет возраста Бахчисарая стоит вести с момента возникновения золотоордынского поселения на Чуфут-Кале. Как отмечает Э.Э. Османов, к настоящему времени единой концепции по данному вопросу еще нет.

Город Ак-Мечеть. Если Бахчисарай стал столичным городом с резиденцией правителя, то вторым городом с административным статусом и дворцом второго лица государства — калга-султана, был город Ак-Мечеть. Точная дата основания города неизвестна. По мнению С.Г. Бочарова, Ак-Мечеть, выросла из золотоордынского селения, располагавшегося на оживленном торговом пути, связывавшем в ХIV в. два золотоордынских города — Солхат в Юго-Восточном Крыму и агломерацию Кырк-Ер — Азизлер. Вероятно, своим возникновением и быстрым ростом Ак-Мечеть обязана хану Менгли Гераю I. Именно этот хан учреждает должность калга-султана, и он определяет ему резиденцию в этой местности. Кроме того, мечеть дворца калга-султанов связана с именем Менгли Герая I, мечеть Абд арРахман-бея 914 г. х. (1508/09 г.) в пригороде, также построена при его правлении.

Ор-Капы. Для защиты от ордынских ударов в конце ХV начале ХVI вв. Менгли Герай I на подступах к полуострову возвел целую цепь крепостей: на днепровских берегах поднялись Тавань, Джан-Кермен и Ислям-Кермен, а на перекопском перешейке было возведено укрепление, которое по-арабски называлось Феррах-Кермен, а по-крымскотатарски — Ор-Капы. После очередного нашествия заволжских орд Сахиб Герай I в 1548 г. основательно перестроил укрепления, возведенные его отцом Менгли Гераем I. В пригороде крепости Ор было двенадцать мечетей, тысяча пятьсот домов, по большей части одноэтажных, крытых дерном. Дворец, расположенный здесь, был крытый тростником. У подножия крепости стоял постоялый двор, а справа располагался базар с пятьюстами лавками. Город-крепость Ор выполнял функцию форпоста Крымского ханства.

Город Карасубазар. Следующий город Крымского ханства — Карасубазар — достаточно подробно описан в мемуарах турецкого путешественника ХVII в. Эвлии Челеби. Краткое описание этого города в своем труде дает шведский историк И.Э. Тунманн и отмечает, что это один из самых больших городов Крыма. С.Г. Бочаров, сделавший реконструкцию генерального плана средневекового города, пришел к выводу, что Карасубазар был вторым по величине городом и экономическим центром Крымского ханства. Средневековый город располагался на перекрестке двух основных магистралей от участков с оседлым населением Юго-Восточного Крыма до Юго-Западного Крыма и от Центрального Крыма до черноморской степи.

Город Гезлев. Единственным портовым городом Крымского ханства был Гезлев. Этот город расположен в северной стороне морского залива, несмотря на мелкую гавань, город вел оживленную торговлю. Торговые суда заходили в Гезлев, так как качество гезлевской и керченской соли были одинаковыми, а кроме того, в этом портовом городе шла торговля и другими товарами. Город вокруг был обнесен каменной стеной и сторожевыми башнями и имел приблизительно 2 500 каменных домов, 24 мечети. По описанию Эвлии Челеби, город был основан последним ханом единой Золотой Орды — Тохтамышем, правившим в 1377—1395 гг.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Город Кефе. Для представления общей картины того периода рассмотрим город Кефе. Кефинский вилайет представлял административную территориальную единицу Османской империи, имел точные временные рамки существования и границы. В 1475 г. на завоеванных территориях Крыма, ранее подконтрольных генуэзцам (Кафа, Судак и Балаклава с округами, Капитанство Готия) и княжеству Мангупскому, был образован санджак, а с 1568 г. в бейлербейлик. Административные названия и сформированный уровень чиновничьего аппарата соответствовали общему термину «вилайет» (провинция). Кефинский вилайет стал 32-й провинцией Османской империи, созданной в ХV в. и просуществовавшей до Кючук-Кайнарджийского мира 1774 г. Территория вилайета административно была не связана с Крымским ханством, управлялась только лицами, назначенными на должность бейлербеев из числа придворных чиновников высокого ранга непосредственно турецким султаном.

Таким образом, города, основанные генуэзцами и византийцами, которые на тот момент приобрели некоторые восточные черты, продолжали существовать в подчинении Османской империи до 1774 г., а вместе с ними начали активно благоустраиваться новые города, которые находились под управлением Крымского ханства.

К особенностям новых городов в Крымском ханстве следует отнести то, что они создавались по инициативе и поддержке правителя и администрации ханства, как это практиковалось еще в золотоордынский период. Правящая династия строила комплекс общественных учреждений: мечети, мектебы, медресе, караван-сараи, хамамы, чешме, больницы, дворцы и др., вокруг которого постепенно начинал разрастаться город.



Вышеописанные города легли в основу административно-территориального деления Крымского ханства по османскому типу, которое к ХVIII в. состояло из шести каймаканств (Бахчисарайское, Акмечетское, Карасубазарское, Кезлевское, Перекопское, Кефинское), 42 кадылыков, в том числе и семь кадылыков Кефинского каймаканства. Число административных единиц могло увеличиваться как по количеству, так и по площади. В 1666—1667 г. Эвлия Челеби писал о 24 кадылыках и четырех, относящихся к Кефинскому эялету. Также путешественник отмечает сорок бейликов и перечисляет представителей наиболее известных бейских родов: Ор-бей, Ширин-бей, Шейхун-бей, Даир-беи, Мансурлу, Манкат-беи, Сарухан-беи, Шуджун-беи и все остальные.

По переписи, произведенной по приказу хана Менгли Герая II около 1740 г., в Крыму было 48 кадылыков, 9 городов и 1 399 деревень. Число увеличения кадылыков за период с 1667 по 1740 гг., вероятно, связано с освоением новых сельскохозяйственных территорий, которые становились деревнями и селениями и образовывали кадылык — территориальный и судебный округ. Впоследствии на этот территориальный округ назначался судья.

По Камеральному описанию Крыма, к 1784 г. насчитывается 42 кадылыка и 7 кадылыков Кефинского каймаканства и 1 411 деревень. Общее число кадылыков 49. Сверка данных двух периодов привела к выводу, что с 1740 г. до 1784 г., т. е. по истечении 44 лет, количество деревень с 1399 выросло до 1411 — на 12 деревень стало больше. Причины изменения общего числа кадылыков в последние годы существования Крымского ханства, вероятно, связаны со стремлениями централизации власти, предпринятыми Шагин Гераем (1777—1783), и реформами основу которых составили введение откупной системы, а также попытки изменения административного устройства — перенос столицы из Бахчисарая в Кефе. Вторая причина — это условия Кючук-Кайнарджийского договора, после подписания которого владения султана перешли под юрисдикцию хана. В итоге с учетом вошедших в состав ханства турецких владений (Кефинское каймаканство) общее число кадылыков к 1784 г. составляло 49.

Относительно бейликов следует отметить, что все административные полномочия в бейликах находились в руках светских властей, а духовная юрисдикция осуществлялась кадиями по территориальным судебным округам. По материалам Ф.Ф. Лашкова, ханский домен носил характер государственного права собственности, а бейлики и ходжалыки представляли собой суюргалы — смешение государственного и частного землевладения. При каждом новом хане земля и связанные с ней привилегии по-новому закреплялись за прежними владельцами в качестве суюргала.

Основной и крупной административно-территориальной единицей в Крымском ханстве были каймаканства, а земельные территории, относящиеся к каймаканствам, назывались кадылыками, которые представляли собой судебные округа.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

По Камеральному описанию Крыма 1784 г., в шести кадылыках Бахчисарайского каймаканства насчитывалось 293 деревни; в девяти кадылыках Акмечетского каймаканства — 242 деревни; в девяти кадылыках Карасубазарского каймаканства — 312 деревень; в пяти кадылыках Гезлевского каймаканства 195 деревень; в шести кадылыках Перекопского (Ор) каймаканства — 169 деревень; в семи кадылыках Кефинского каймаканства — примерно 200 деревень.



Особенностью являлось и то, что крупные города — шехир — являлись административными центрами каймаканств. В городах управляли назначенные ханом должностные лица — эмины. К примеру, Гезлевом в ХVII в. управлял эмин имущества Ахмед-Ага, в городе Карасу это был эмин таможни Шейтан Бакы Эвлия, в городе-крепости Ор управителем был Орбей — Каракаш-бей. Наряду с этими должностями в каждом городе Крымского ханства, кроме Кефинского эялета, были назначенные ханом кадии, мухтесибы, начальники сипахиев, наибы в нахие, шерифы, субаши, янычар агасы. В кадиаскерской тетради за 1683 г. сохранился ферман Хаджи Герая II о назначении представителя матараджи баши янычара Хасана Беше сердаром янычарского корпуса, в подчинение которого входили: капы-кулы, янычары, топчу, джебеджи, аджеми-огланы, кул-огуллары. При нарушении установленного порядка членами янычарского корпуса сердар обязан был передать провинившегося кадию Карасу (Карасубазар), а после вынесения меры наказания, получив разрешение кадия, проследить за исполнением.

Кадылыки делились на более мелкие административно-территориальные единицы. В большинстве своем это были карие и нахие — деревни и селения. Самыми маленькими административными единицами как в городах, так и в деревнях были махалле — кварталы, в которых и протекала повседневная жизнь.

Вышеописанное нашло четкое подтверждение в материалах сохранившихся Кадиаскерских тетрадей. Поскольку в большинстве своем прежде всего это судебные решения, то сразу обращает на себя внимание место проживания истца, например: «Эль-Хадж Бекир бин Пиреш, проживающий в деревне (карие) Актачи [провинции] Нехри Качи, продал за 440 курушей Илье, сыну Давида, еврею из Кале, сад. Упоминаемый сад расположен вблизи деревни и граничит с одной стороны с широкой дорогой, с другой стороны часть его примыкает к собственности Алиша и Майыса Софу, третья сторона сада выходит к реке Качи, четвертая сторона сада также граничит с широкой дорогой. Акт купли-продажи был запротоколирован судом и с этого дня Илья, сын Давида, являлся владельцем сада. Присутствующие свидетели: Мисризаде Ахмед Эфенди, Шахбаз Эфенди имам высокопочтенного Хана,

Шахбаз Эфенди — мудеррис из Альмы, Арслан Эфенди — мудеррис из Салачика, Мевлюд Али Эфенди — зять Дервиша Мехмеда, Кенан ибн Абдуллах — судебный пристав и другие». «Деревня (карие) Улаклы, относящаяся к Бахчисараю, и деревня (кой) Калпак — провинция судебного округа (каза) Нехри Качи, снабжали дровами гарем хана. Из этих сел каждый месяц в определенном количестве поступали дрова во дворец. Жители указанных сел, думая, что они освобождены от этого обязательства, вероятно, перестали выполнять это поручение. По этой причине в 1735 г. был написан ханский указ (ферман), в котором речь шла о выполнении обязанностей, а также оповещение, что при возникновении необходимости жителей будут привлекать к доставке камня и извести». В примерах четко показан административный центр (каймаканство) Бахчисарай и его судебные округи (када, каза), а также раскрываются взаимоотношения государства с административными округами, регулирование, возложение обязательств и требование исполнения.

В следующих судебных решениях указываются названия кварталов, к примеру, города Бахчисарая: «Хайнебанам-хатун из махалле Шехер-Кустю ...», «Батыр Джелил из махалле АсмаКую...», «Эль-хадж Сеитбекир из махалле Хаджи-Коки...». В дословном переводе с арабского языка «махалле» означает «территориальные части», т. е. кварталы, из которых состояли города и деревни (ар. «махал», от корня «лах» — «занимать место, селиться»).

Кварталы столичного города Бахчисарая и других новых городов Крымского ханства имели иррегулярную планировку. Халил Иналджик дает этому следующее объяснение: «<...> любой восточный город построен в традициях ислама, и поэтому будет верно рассматривать его в контексте мусульманской культуры и архитектуры».



Главными зданиями в структуре городской застройки городов Крымского ханства выступали мечети, медресе, мектебы, хамамы, базары, ханы, дворец (дворцы) правителя и др. общественные учреждения. Соборная мечеть, которая имелась практически во всех городах Крымского ханства, была не только средоточием идеологической концепции ислама, но и важнейшим индикатором процветания государства. Облик этого сооружения представлял первостепенный интерес и всегда выделялся из общего фона городской застройки.

С ростом городов появлялись малые мечети для пятикратной молитвы, которые становились центром отдельных кварталов. Все мечети по традиции украшались минаретами, основной функцией которых был призыв на молитву — азан. В немусульманских махалле центром являлся храм церковь. По сути, каждое махалле представляло собой микрорайон и обладало определенным комплексом общественных учреждений, составлявших как бы неотъемлемую черту облика жилого квартала средневекового города. Связь между махалле и центральным местом осуществлялась сетью бесчисленных узких извилистых улиц и улочек. Явных границ между махалле не было, но почти в каждом из них была мечеть. Ответственными в махалле были все жители, а имам или муэдзин выступали связующим звеном между государством и жителями того или иного квартала. Кроме духовных обязанностей имамы следили за внутренней атмосферой квартала, вели статистику умерших и родившихся, знали количество домовладений и каждого жителя, доносили до жителей правительственные указы. Для подтверждения официальных документов имамы пользовались личными печатями. В кадровой системе государства, как духовные служители, имамы занимали самое широкое место. Отсюда вырисовывается первая ступень в иерархии структуры управления государством. Таким образом, махалле являлось низшей и наименьшей единицей в административно-территориальной системе Крымского ханства.



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Количество кварталов в столичном городе Бахчисарае, согласно письменным источникам разных периодов, колеблется: Фырат Яша из данных Кадиаскерских тетрадей за период с 1650 по 1675 гг. выделил 44 квартала г. Бахчисарая. Второй турецкий исследователь — Мехмед Йылмаз, работавший с этими же источниками, но за 1784 г. пишет о наличии 34 кварталов в Бахчисарае: Хан Джами, Савускан (Сагускан), Кайтаз Ага, Шехер кустю, Сары Хусеин, Кади, Абид Эфенди, Омершах Эфенди, Асма кую, Арслан Ага, Молла Мустафа, Деббагхане, Мектум, Сувлу Коба, Малиш Ага, Шехрин устю, Шах Болат Ага, Буюк Акташ, Салачик, Шабан Молла, Орта Джами, Хаджи Гок, Осман Ага, Синджан, Козоглу Кызы (?), Эски Юрт, Махзар Эфенди, Акчокрак, Юкары медресе, Юкары Месджид, Ешиль Джами, Орта Медресе, Баба Курт, Эль-Хадж Али Ага. Э.Э. Абибуллаева, опираясь на исследования Омера Быйыка, описания путешественников, этнографические данные (опрос местных жителей), выделила 98 названий кварталов города Бахчисарая. Ф. Домбровский, исследовавший метрические книги Бахчисарая, в историко-статистическом очерке за 1848 г. перечисляет названия 32 кварталов: «Акъ-Чокъракъ, Эски-Юрт, Азиз, Ени-Магалэ, Мулла-Мустафа, Уму-ль-Сум, Абит-Эфенди, Кади-Магалэ, Кайтаз-Ага, Табана-Магалэ, Арслан-Ага, Сирли-Чешмэ, Шегер-Усту, КадырЭфенди, Малич-Ага, Салачик-Медресэ, АсмаКую, Сулу-Коба, Шегер-Кусту, Умер-ша-Эфенди, Баба-Курт, Аджи-Кокий, Ак-Каш, Хан-Джами, Шабан-Мулла, Орта-Джами, Эсмэ-Хани, Саус-Кан, Осман-Ага, Эски-Юрт-Ашага, Бурма-Чешмэ и Шах-Булат». Сверка и анализ данных за три периода — 1650 — 1675 гг., 1784 г. и 1848 г., показали, что в количественном отношении в Бахчисарае было от 32 до 34 кварталов.

Приблизительно такое же количество кварталов было и в других городах Крымского ханства. Например, в Карасубазаре насчитывалось 32 квартала, названия которых были выделены из Кадиаскерских тетрадей Зенеб Оздем: Джами-Кебир, Хаджи Шабан, Кыбтиан махаллеси (квартал, где проживали копты), Шейх Реджеп Эфенди, Шор джами, Али Эфенди, Садык Эфенди, Хаджи Буньяд, Аджем махаллеси (квартал, где проживали иранцы), Чорум махаллеси, Хаджи Ашир, Хаджи Бари (?), Хаджи Салих, Сейид Хасан, Тахта Месджит махаллеси, Кара Чора, Хаджи Исмаил, Накиб Эфенди, Хаджи Шахмурад, Синан Герай, Карагач махаллеси, Хаджи Кудреш Эфенди, Хаджи Хасангельди, Чингене махаллеси (цыганский квартал), Чешме махаллеси, Кенисе махаллеси (христианский квартал), Хаджи Арслан, Хаджи Эсенгельди, Хаджи Кара Али, Тарханлы махаллеси (квартал Тарханлы), Ак топрак, Рум махаллеси (греческий квартал), Аджем махаллеси (квартал, где проживали иранцы).

В портовом городе Крымского ханства Гезлеве насчитывалось 43 квартала, названия которых были следующие: Эльхадж Хызыр, Молла Али, Танлы Кую, Эмирлер махаллеси, Шейх Мустафа Эфенди, Сефер Эфенди, Абдушакир Эфенди, Бакырджилар махаллеси (квартал медников), Капыджи махаллеси, Акынджи олан махаллеси, Ак Монла Капысы махаллеси (за крепостью), Мусли Эфенди, Деде Ага махаллеси, Кавруш махаллеси, Деббагзаде махаллеси, Татлы кул махаллеси, Хафыз Эфенди, Одун Базары, Шейх махаллеси, Али Эфенди, Ислам Эфенди (за крепостью у Акмолла капысы), Ренджберли Кой махаллеси, Кумлук махаллеси, Ана Бием махаллеси (квартал Ана Бием), Хызыр Бей, Сейфи махаллеси, Эрмени махаллеси (Армянский квартал), Шор Базары махаллеси, Шукруллах Эфенди (за кпепостью), Кумак махаллеси, Шейх Эфенди, Хызыр Бей, Бурсалы махаллеси, квартал Мечети Хамида Эфенди, Хызыр Гази, Хаджи Герай хан махаллеси (квартал Хаджи Герая), квартал Ашлык Базар, Джами Кебир, Бабеш / Бееш ма халлеси, Ак Топрак, Копрюбаши махаллеси, Зынджирлыкую махаллеси, Табакзаде махаллеси.

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В городе калги-султана — Ак-Мечети, по данным Эвлии Челеби, было восемь кварталов: «пять михрабов <...>, и еще три квартальные мечети». По данным Кадиаскерских тетрадей за 1767, 1700, 1726 гг., Омер Быйыком были выявлены пяти названий кварталов Ак-Мечети: Мехмед Деде махаллеси, Чингене махаллеси, Буюк Джами махаллеси, Каяасты махаллеси, Баки Болюкбаши махаллеси.



Ор-Капы или Ферах-Кермен, представлял собой город-крепость, но, по сведениям Эвлии Челеби, в пригороде было двенадцать михрабов. Если мечеть является центром квартала, то можно сделать предположение, что пригород Ор-Капы состоял из 12 кварталов.

В провинции османской империи — городе Кефе, согласно описанию Эвлии Челеби, в 1666—1667 гг. было 80 мусульманских кварталов, а с кварталами армян, греков, иудеев и цыган всего насчитывалось 120 кварталов разных общин. Юджель Озтюрк из Кадастровых книг за 1542 г., хранящихся в Османском архиве, выделил 36 названий кварталов: махалле Мечети Насух-эфенди, махалле мечети Ходжа Джафер, махалле Ходжа Шабан, махалле Мечети Мусалла, махалле мечети Атчи Махмут, махалле Мечети Хаджи Кишвер, махалле мечети Балат, махалле мечети Ченелю, махалле Мечети Мерджан Ага, махалле Мечети Хаджи Неби (эти кварталы располагались во внутренней части крепости у Френк хисары/Франкская крепость); махалле мечети Еничери Халил, махалле мечети Дагдасъян, махалле Мечети Ходжа Джафер, махалле мечети Синан Ага, махалле Джами Кебир, махалле Джами Джедид, махалле Месджид-и Хатун, махалле мечети Сейит Балак, махалле мечети Ходжа Вели, махалле мечети Сербазар, махалле мечети Мерджан Ага, махалле мечети Акташ, махалле Мечети Ширвани, махалле мечети Джанджан, махалле мечети Ходжа Хасан, махалле Мечети Хайреддин, махалле мечети Хасан Рубан, Джами Касым Паша, махалле Мечети Урьяндеде (эти кварталы располагались у крепости Кала-и Бирун); махалле мечети Ахмед Хаят, махалле мечети Синан Ага, махалле мечети Бейли Хафиз, махалле мечети Эюуль Кемал, махалле мечети Катип Синан Факих, Джами Хамза-и Босна, махалле мечети Хусамеддин (в крепости Бирун). Также исследователь выявил 14 немусульманских кварталов: армянских, греческих и еврейских. Названия некоторых квартальных мечетей: Джами Джедид — Ени-Джами, мечеть Ченелю, мечеть Хаджи Неби — мечеть Таджира Хаджи Неби, махалле Месджид-и Хатун — Хатуние-Джами и наличие немусульманских кварталов совпадают и в описаниях Эвлии Челеби, который посетил этот город спустя 125 лет — в 1666—1667 гг.

Анализ названий кварталов Бахчисарая, Гезлева, Карасу, Ак-Мечети помог выяснить, в целом, процесс формирования городского населения и раскрыл прослойку, из которой выходили строители общественных зданий. Титулы и звания, сопутствующие многим именам, показали, что больше всего в названиях кварталов присутствуют должностные лица из государственного аппарата. Например, кварталы Бахчисарая. «Шах Болат», «Сефер-Гази Ага», «Кайтаз Ага», «Ахмед Ага» названы в честь везирей Мухаммеда Герая ТУ (ХVII в.), а квартал «Ислам Ага» носит имя дефтердара (заведующий финансовой частью вилайета). Особое внимание в Гезлеве привлекают такие названия кварталов, как «Ана Бием» (квартал Ана Бием) и «Хаджи Герай» (квартал Хаджи Герая), еще раз подтверждая факт непосредственного участия представителей ханской фамилии в благоустройстве городов.

