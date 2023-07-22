День в истории: печатаем книги, считаем трудодни и выдаем валюту

Чем примечательна дата 22 июля?

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Сегодня, 22 июля, отмечается Всемирный день мозга. 22 июля — день рождения Татарского книжного издательства, начала работы Петра Капицы в Великобритании, введения в колхозах системы трудодней, первого одиночного кругосветного перелета на самолете и появления Хартии Всемирного валютного фонда. В этот день родились ученый Александр Казем-Бек, математик Хамид Муштари, певица Мирей Матье. Умерли писатель Гаяз Исхаки, мультипликатор Александр Татарский, писатель Михаил Зощенко, гимнастка Мария Гороховская. Подробности — в обзоре «Реального времени».

По пути в Омск

22 июля 1802 года родился Александр Казем-Бек. Сын духовного главы Дербента, он в 1823 году принял христианство и получил имя Александр. Подписывался «Мирза Александр Казем-Бек». По пути в Омск задержался в Казани, познакомился с ректором университета Карлом Фуксом, в результате остался, начал преподавать в 1-й Казанской гимназии арабский и персидский языки. В Казани он также стал лектором университета, в частности составил методическое пособие и программу для преподавателей арабского, персидского и турецко-татарского языков гимназии, возглавил кафедру турецко-татарского языка… В итоге в 1837-м стал ординарным профессором, в 1845-м — деканом первого отделения философского факультета, после перешел на кафедру арабского и персидского языков. Лишь в 1848-м Казем-Бек перевелся в Санкт-Петербургский университет на место заведующего кафедрой персидской словесности.

22 июля 1900 года родился ученый­ математик, первый татарский доктор физико­математических наук, профессор Хамид Муштари. Он стал основоположником Казанской школы нелинейной механики оболочек. Именно им выведены уравнения упругой устойчивости оболочек, впоследствии названные уравнениями Муштари — Донелла — Власова.

22 июля 1919 года Казанский губком РКП(б) подписал постановление о создании в Казани отделения Государственного издательства РСФСР. Этот день считается днем рождения Татарского книжного издательства. В декабре 1921-го его преобразовали в Татгосиздат — позже, после череды переименований и реорганизаций, было наконец создано Татарское книжное издательство. Больше 10 лет его сотрудники трудились в Пассаже на улице Кремлевской, а несколько его отделений были разбросаны по центру города. Новое здание для книгоиздательства было построено в 1935 году на улице Баумана на месте Хлебного базара, так появился Дом печати.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

22 июля 1954 года в Анкаре скончался писатель, публицист, общественный и политический деятель Гаяз Исхаки. Похоронен был на стамбульском кладбище Эдирнекапы. За рубежом он жил после революции, здесь написал драмы «Между двух огней» и «На волнах», романы и рассказы «По дороге домой», «Осень», «Великий праздник» и комедию «Жан Баевич». Издавал в Берлине журнал «Милли юл», жил в Турции и Польше, посещал Маньчжурию, Корею, Японию, Финляндию. В 1939-м вернулся в Турцию.

22 июля 2022 года «Реальное время» рассказало, что Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий (он же РЦИ «Химтех») вынужден паковать чемоданы. Организацию, арендовавшую здание в селе Столбище Лаишевского района, попросили покинуть его в десятидневный срок. РЦИ утверждал, что в столь короткий срок вывезти оборудование нереально, но Арбитражный суд республики на днях отказал ему в приостановлении решения о выселении. Все дело в банкротстве компании — хозяйки недвижимости, имущество которой в рамках конкурсного производства выставляют на торги.

Не деньги, а трудодни!



22 июля 1921 года Петр Капица начал работу в Кавендишской лаборатории под началом Эрнеста Резерфорда. Устроиться в Великобритании ему удалось благодаря рекомендации «отца советской физики» Абрама Иоффе. В 1925-м Капица стал заместителем директора лаборатории по магнитным исследованиям, а в 1929-м был избран действительным членом Лондонского Королевского общества, для него выделили 15 000 фунтов стерлингов на строительство специальной лаборатории, которая открылась 3 февраля 1933 года. В августе 1934 года он приехал в Ленинград навестить мать и принять участие в международном конгрессе, его вызвали в Москву, к заместителю наркома тяжелой промышленности Совета народных комиссаров Георгию Пятакову, который предложил ему остаться в Союзе, Капица отказался, после чего уже Валерий Межлаук, председатель Государственного планирования, сообщил, что его виза аннулирована.

22 июля 1930 года Колхозцентр СССР решил оплачивать труд в колхозах не в деньгах, а в трудоднях. Цель, которую преследовала отмена денежной зарплаты, — воплощение в жизнь социалистического принципа распределения доходов по труду, избежав уравниловки. За один день колхозник мог «заработать» от 0,5 до 4 трудодней. Наиболее выгодными оказались административные должности. Такая система оплаты действовала аж три десятка лет, до середины шестидесятых годов, когда колхозникам вернули оплату в дензнаках.

Татьяна Демина/realnoevremya.ru

Валюта — в фонде

22 июля 1933 года американский пилот Уайли Пост завершил первый одиночный кругосветный перелет. Вылетев из Нью-Йорка на своем маленьком самолете «Винни Мэй», названном в честь дочери, он приземлился там же через 7 дней, 18 часов и 45 минут, сделав за время полета лишь 11 остановок. При этом у него не было профессионального летного образования, к тому же он был одноглазым — второй глаз Пост потерял, работая горняком.



22 июля 1944 года на Бреттон-Вудской конференции Объединенных Наций по валютно-финансовым вопросам была разработана Хартия Международного валютного фонда, крупнейшей финансовой организации мира. МВФ начала работу 1 марта 1947 года, в том же году был выдан первый кредит — Франции. Отметим, что если Всемирный банк дает кредиты только бедным странам, то МВФ — любой из своих стран-членов, которая испытывает нехватку иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств. Россия в их числе — с 1992 года.