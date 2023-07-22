День в истории: печатаем книги, считаем трудодни и выдаем валюту
Чем примечательна дата 22 июля?
Сегодня, 22 июля, отмечается Всемирный день мозга. 22 июля — день рождения Татарского книжного издательства, начала работы Петра Капицы в Великобритании, введения в колхозах системы трудодней, первого одиночного кругосветного перелета на самолете и появления Хартии Всемирного валютного фонда. В этот день родились ученый Александр Казем-Бек, математик Хамид Муштари, певица Мирей Матье. Умерли писатель Гаяз Исхаки, мультипликатор Александр Татарский, писатель Михаил Зощенко, гимнастка Мария Гороховская. Подробности — в обзоре «Реального времени».
По пути в Омск
22 июля 1802 года родился Александр Казем-Бек. Сын духовного главы Дербента, он в 1823 году принял христианство и получил имя Александр. Подписывался «Мирза Александр Казем-Бек». По пути в Омск задержался в Казани, познакомился с ректором университета Карлом Фуксом, в результате остался, начал преподавать в 1-й Казанской гимназии арабский и персидский языки. В Казани он также стал лектором университета, в частности составил методическое пособие и программу для преподавателей арабского, персидского и турецко-татарского языков гимназии, возглавил кафедру турецко-татарского языка… В итоге в 1837-м стал ординарным профессором, в 1845-м — деканом первого отделения философского факультета, после перешел на кафедру арабского и персидского языков. Лишь в 1848-м Казем-Бек перевелся в Санкт-Петербургский университет на место заведующего кафедрой персидской словесности.
22 июля 1900 года родился ученый математик, первый татарский доктор физикоматематических наук, профессор Хамид Муштари. Он стал основоположником Казанской школы нелинейной механики оболочек. Именно им выведены уравнения упругой устойчивости оболочек, впоследствии названные уравнениями Муштари — Донелла — Власова.
22 июля 1919 года Казанский губком РКП(б) подписал постановление о создании в Казани отделения Государственного издательства РСФСР. Этот день считается днем рождения Татарского книжного издательства. В декабре 1921-го его преобразовали в Татгосиздат — позже, после череды переименований и реорганизаций, было наконец создано Татарское книжное издательство. Больше 10 лет его сотрудники трудились в Пассаже на улице Кремлевской, а несколько его отделений были разбросаны по центру города. Новое здание для книгоиздательства было построено в 1935 году на улице Баумана на месте Хлебного базара, так появился Дом печати.
22 июля 1954 года в Анкаре скончался писатель, публицист, общественный и политический деятель Гаяз Исхаки. Похоронен был на стамбульском кладбище Эдирнекапы. За рубежом он жил после революции, здесь написал драмы «Между двух огней» и «На волнах», романы и рассказы «По дороге домой», «Осень», «Великий праздник» и комедию «Жан Баевич». Издавал в Берлине журнал «Милли юл», жил в Турции и Польше, посещал Маньчжурию, Корею, Японию, Финляндию. В 1939-м вернулся в Турцию.
22 июля 2022 года «Реальное время» рассказало, что Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий (он же РЦИ «Химтех») вынужден паковать чемоданы. Организацию, арендовавшую здание в селе Столбище Лаишевского района, попросили покинуть его в десятидневный срок. РЦИ утверждал, что в столь короткий срок вывезти оборудование нереально, но Арбитражный суд республики на днях отказал ему в приостановлении решения о выселении. Все дело в банкротстве компании — хозяйки недвижимости, имущество которой в рамках конкурсного производства выставляют на торги.
Не деньги, а трудодни!
22 июля 1921 года Петр Капица начал работу в Кавендишской лаборатории под началом Эрнеста Резерфорда. Устроиться в Великобритании ему удалось благодаря рекомендации «отца советской физики» Абрама Иоффе. В 1925-м Капица стал заместителем директора лаборатории по магнитным исследованиям, а в 1929-м был избран действительным членом Лондонского Королевского общества, для него выделили 15 000 фунтов стерлингов на строительство специальной лаборатории, которая открылась 3 февраля 1933 года. В августе 1934 года он приехал в Ленинград навестить мать и принять участие в международном конгрессе, его вызвали в Москву, к заместителю наркома тяжелой промышленности Совета народных комиссаров Георгию Пятакову, который предложил ему остаться в Союзе, Капица отказался, после чего уже Валерий Межлаук, председатель Государственного планирования, сообщил, что его виза аннулирована.
22 июля 1930 года Колхозцентр СССР решил оплачивать труд в колхозах не в деньгах, а в трудоднях. Цель, которую преследовала отмена денежной зарплаты, — воплощение в жизнь социалистического принципа распределения доходов по труду, избежав уравниловки. За один день колхозник мог «заработать» от 0,5 до 4 трудодней. Наиболее выгодными оказались административные должности. Такая система оплаты действовала аж три десятка лет, до середины шестидесятых годов, когда колхозникам вернули оплату в дензнаках.
Валюта — в фонде
22 июля 1933 года американский пилот Уайли Пост завершил первый одиночный кругосветный перелет. Вылетев из Нью-Йорка на своем маленьком самолете «Винни Мэй», названном в честь дочери, он приземлился там же через 7 дней, 18 часов и 45 минут, сделав за время полета лишь 11 остановок. При этом у него не было профессионального летного образования, к тому же он был одноглазым — второй глаз Пост потерял, работая горняком.
22 июля 1944 года на Бреттон-Вудской конференции Объединенных Наций по валютно-финансовым вопросам была разработана Хартия Международного валютного фонда, крупнейшей финансовой организации мира. МВФ начала работу 1 марта 1947 года, в том же году был выдан первый кредит — Франции. Отметим, что если Всемирный банк дает кредиты только бедным странам, то МВФ — любой из своих стран-членов, которая испытывает нехватку иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств. Россия в их числе — с 1992 года.
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