Татарстанский предприниматель претендует на раскрученный бренд рухнувшей «ЦентрОбуви»

Казанский предприниматель регистрирует торговый знак рухнувшей российской обувной империи

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Казанский предприниматель Тариел Мансимов, владелец трех микропредприятий с общим оборотом более 200 млн рублей, хочет стать правообладателем товарного знака разорившейся московской обувной компании, работавшей под брендами «ЦентрОбувь» и «ЦентрО» (CentrO). Подробнее о татарстанском ретейлере, его попытках «присвоить» раскрученный бренд компании с уходящими в оффшор корнями и перспективах возрождения рухнувшей «обувной империи» — в материале «Реального времени».

Третья попытка

Заявку на регистрацию некогда широко известного «обувного» товарного знака «ЦентрОбувь» подало на днях казанское ООО «Туркан», принадлежащее предпринимателю Тариелу Мансимову. Это не первая попытка успешного торговца одеждой, обувью и изделиями из кожи «застолбить» за собой раскрученный бренд почившей обувной сети.

В конце декабря 2020 года заявку на торговый знак с таким наименованием подало принадлежащее Мансимову ООО «Торговый дом «Бэст прайс», однако спустя 10 месяцев она была отозвана. А в январе 2021 года эта же компания попыталась зарегистрировать новый красно-белый торговый знак все того же наименования — и получила отказ в регистрации.

Это не первая попытка застолбить бренд московского обувного ретейлера. скриншот realnoevremya.ru с сайта new.fips.ru



«Реальное время направило Тариелу Мансимову запрос о том, какие планы он связывает с регистрацией нового-«старого» товарного знака, чем он его привлекает, а также о том, намерен ли он, возродив товарный знак «ЦентрОбуви», возродить также и сеть магазинов — в Татарстане или за пределами региона. По получении ответ будет опубликован.

Банкротство оффшорной обувной империи

Правообладателем приглянувшегося Тариэлу Мансимову наименования товарного знака являлось зарегистрированное в 2005 году в Москве АО «Торговый дом «ЦентрОбувь», учредителем которого, по данным сервиса «Спарк», на 2012 год числилась кипрская компания «Плация консалтинг ЛТД».

Первая попытка обанкротить «ЦентрОбувь» была предпринята в октябре 2015 года, но заявления двух омских индивидуальных предпринимателей по фамилии Оганян Арбитражный суд Москвы оставил без движения из-за недостатков в приложенных к иску документах. А в марте 2016 года после ряда замен истца процедура наблюдения в отношении компании была, наконец, введена.

скрин realnoevremya.ru с сайта shoes-report.ru

В марте 2017 года АО «ТД «ЦентрОбувь» признали банкротом, после чего арбитражный управляющий обратился в суд с заявлением о признании недействительными сделок компании, в результате которых ООО «Рекорд» получило от должника стеллажное оборудование на московских складах, питающие эти склады трансформаторные станции, а также кабельную сеть и линию электропередачи. В мае 2017-го договор об отступном между ООО «ТД «ЦентрОбувь» и ООО «Рекорд» был признан недействительным, и суд обязал ООО «Рекорд» вернуть активы.

По инициативе арбитражного управляющего были признаны недействительными ряд сделок должника и возвращены «золотые парашюты», выплаченные некоторым сотрудникам. В июне 2020 года было удовлетворено заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц — Евгения Пешкуна, Леонида Венжика и Ваграма Погосяна. Определение размера ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами. По завершении инвентаризации у должника было выявлено имущество на 1,146 млрд рублей. В декабре 2022 года производство по делу о банкротстве было завершено.

Все для шопоголиков

Что же касается Тариэла Мансимова, то зарегистрированное им в апреле 2020 года ООО «Туркан», специализирующееся на производстве верхней одежды, на декабрь 2022 года имело в штате всего одного сотрудника (директора Екатерину Шевелеву) и завершило его с выручкой в 71,85 млн рублей и чистой прибылью 3,14 млн.

Зарегистрированное на Мансимова ООО «Туркан, специализирующееся на производстве верхней одежды. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Кроме этой компании, Тариэл Мансимов уже 7 лет владеет сетью магазинов «Шопоголик.ру» (ООО «Шопоголик.ру.Фэшн») в Казани и Зеленодольске. Она активно рекламирует себя в соцсетях и обещает доставку одежды и обуви «по всей России». По итогам 2022 года этот бизнес принес ему выручку в 84,2 млн рублей и чистую прибыль в 2,7 млн.

Еще один его бизнес, также связанный с розничной торговлей одеждой, — ООО «Торговый дом «Бэст прайс». Компания зарегистрирована в 2013 году, и при среднесписочной численности два человека она завершила 2022 год с выручкой от продажи в 42 млн рублей и чистой прибылью 1,86 млн.