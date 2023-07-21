Как выбрать надежную российскую операционную систему: ключевые критерии

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ООО «Базальт СПО»

По состоянию на июнь 2023 года в Единый реестр российского программного обеспечения включена 31 операционная система (ОС) общего назначения! Как выбрать санкционно независимую защищенную российскую ОС?

Проблематика

Практически все, кто использует иностранное программное обеспечение, столкнулись с проблемами. Среди основных — трудности с обновлением, отказ зарубежных фирм обслуживать используемое ПО, блокировка некоторых функций, утечка данных с зарубежных облачных хранилищ.

Цифровая инфраструктура российских государственных и коммерческих организаций должна строиться преимущественно на программных продуктах, на развитие которых не могут повлиять зарубежные производители.

В корпоративных программах импортозамещения рекомендуется использовать только операционные системы, включенные в Единый реестр российского ПО . Для госсектора обязательные требования закреплены в Постановлении Правительства Российской Федерации №1236 от 16 ноября 2015 г. «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Построение ИТ-инфраструктуры предприятий КИИ с госучастием и бизнеса регулирует Указ Президента Российской Федерации №166 от 30 марта 2022 г. «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Он предписывает согласовывать закупки иностранного ПО по 223-ФЗ для использования на значимых объектах КИИ, а также вводит полный запрет на использование таких продуктов с 2025 года.

Требованиям регуляторов полностью удовлетворяют российские операционные системы семейства «Альт». Все ОС, за исключением легкой «домашней» версии, включены в Единый реестр. ОС Simply Linux не включена в реестр, чтобы ее бесплатно могли использовать все, кто не обязан сдавать отчетность по импортозамещению.

Фото предоставлено realnoevremya.ru ООО «Базальт СПО»

Ключевые характеристики операционной системы

1. Самостоятельная безопасная разработка

Операционная система — фундамент ИТ-инфраструктуры. Он закладывается надолго, поэтому ОС должна быть самостоятельной российской разработкой и развиваться с учетом потребностей отечественных пользователей. Обеспечить это может только вендор, который создает продукт на основе собственной открытой инфраструктуры разработки, не подконтрольной зарубежным компаниям, и сам выбирает направления развития продукта, включает в новые версии российскую криптографию, обеспечивает совместимость с отечественными процессорами и ПО.

Важная часть открытой инфраструктуры разработки — репозиторий (хранилище) программных пакетов. Из них, как из деталей конструктора, собираются операционные системы. Перед включением в репозиторий каждый программный пакет проходит тщательную проверку. Поскольку код открыт, ошибки, уязвимости и «закладки» в нем находят все заинтересованные разработчики. Но внесение исправлений строго контролируют разработчики ОС «Альт».

Открытую инфраструктуру более 20 лет развивает сообщество разработчиков свободного ПО ALT Linux Team, в которое входят все разработчики «Базальт СПО». Материальная часть инфраструктуры локализована на территории России и находится под российской юрисдикцией, принадлежит компании «Базальт СПО» и поддерживается ею, а также соответствует требованиям ГОСТ Р 54593-2011 «Информационные технологии. Свободное программное обеспечение».

На открытой инфраструктуре разработки «Базальт СПО» создает семейство ОС «Альт», покрывающее потребности корпоративных заказчиков и частных пользователей. Оно объединяет операционные системы: сертифицированную ФСТЭК России «Альт СП», «Альт Рабочая станция», «Альт Сервер», «Альт Сервер Виртуализации», «Альт Образование» и Simply Linux. Все ОС спроектированы с учетом возможности интеграции между собой. Это дает возможность строить информационные системы любого масштаба.

2. Надежная защита

Защищенность — важнейшее свойство операционной системы. Разработчики ОС «Альт» развивают модель создания программного продукта, в которую заложено обнаружение уязвимостей на всех этапах. Это относится и к защищенной ОС «Альт СП», сертифицированной ФСТЭК России, ФСБ Российской Федерации и Минобороны России.

«Альт СП» — единственная в России сертифицированная ОС, работающая на семи российских и зарубежных аппаратных платформах.

На разных стадиях разработки ОС «Альт» программисты буквально «препарируют» код. Для каждой операционной системы составляют индивидуальную карту атак, отмечают на ней потенциально опасные области. Каждую из областей всесторонне исследуют с помощью целого комплекса инструментов, новейших методик, созданных российским и международным ИТ-сообществом, а также собственных наработок.

«Базальт СПО» постоянно повышает уровень защищенности отечественных Linux-систем, в том числе благодаря сотрудничеству с Технологическим центром исследования безопасности ядра Linux, созданным на базе ИСП РАН под эгидой ФСТЭК России.

3. Интеграция в международные проекты

За несколько последних десятилетий мировое сообщество программистов выпустило множество продуктов под свободными лицензиями — операционные системы, базы данных, библиотеки, инструментарий для создания ПО.

Разработчики ОС «Альт» участвуют в ключевых международных проектах свободного ПО. Тысячи строк их кода включены в ядро Linux, в том числе и криптокомпоненты, соответствующие российским стандартам. Компания «Базальт СПО» входит в тройку лидеров по обнаружению и исправлению ошибок в офисном пакете LibreOffice; сотрудники участвуют в международных проектах в роли ответственных за выпуск версий. В результате потребители получают операционные системы «Альт», созданные на основе лучших мировых достижений.

4. Способность одинаково устойчиво работать на российской и импортной технике

При построении ИТ-инфраструктуры организаций обязательным требованием к ОС является способность одинаково устойчиво и производительно работать на российской и импортной технике. Семейство ОС «Альт» — лидер российского рынка по количеству поддерживаемых отечественных и зарубежных процессоров. ОС одинаково успешно можно установить на компьютеры «Эльбрус» (интеллектуальные права на процессорную архитектуру находятся в российской юрисдикции), Intel и AMD; на оборудование с процессорами ARM, в том числе — компьютеры «Байкал»; на RISC-V. С ОС «Альт» заказчики получили возможность приобретать компьютеры, которые точнее всего соответствуют их потребностям.

5. Интеграция в программно-аппаратные комплексы (ПАК)

В каждой компании используется множество прикладных программ, которые необходимы сотрудникам для повседневной работы.

Экосистема ОС «Альт» насчитывает более тысячи таких решений и постоянно пополняется. Среди совместимых с ОС «Альт» программных продуктов — отечественные системы документооборота («Электронные офисные системы»/Дело, «ИнтерТраст»/CompanyMedia, «DocsVision», Directum), офисное и коммуникационное ПО (Communigate Systems, «Новые облачные технологии»/МойОфис, Р7 Офис), ВКС (TrueConf), системы криптозащиты (КриптоПро, ИнфоТеКС, «Криптоком», «Код Безопасности», «Аладдин Р.Д.», «Актив», «Киберпротект») и другое прикладное ПО разного назначения («1С», Postgres Professional, «Корпорация Галактика», Visiology, «Росплатформа», «Атом Безопасность»).

На основе ОС «Альт» создана большая линейка полностью российских программных и программно-аппаратных комплексов:

«Патриот», развернут в Минцифры Новосибирской области;

«Горыныч» и «МФЦ Плюс », успешно работают в МФЦ города Орла;

», успешно работают в МФЦ города Орла; «ЗАСТАВА-ТК», на котором работают все ЗАГСы страны;

«Российская ВКС»;

«Система бесперебойного электропитания на объектах КИИ»;

и многие другие.

6. Бесшовная миграция с Windows на российскую ОС

В состав операционной системы должен быть включен набор программ для миграции с Windows. Полный набор таких инструментов есть в ОС «Альт». Это программы для интеграции с Active Directory и управления групповыми политиками. Инструментарий позволяет управлять группами пользователей и компьютеров с ОС «Альт» и Windows по единым правилам из единого центра. Это крайне важно в «переходный» период, так как существенно экономит время ИТ-специалистов. Корректно выполнить переход сможет даже сотрудник, не обладающий высокой квалификацией.

7. Возможность построить виртуальную и облачную инфраструктуру

Большое преимущество ОС — наличие встроенных инструментов для построения виртуальной и облачной инфраструктуры. С их помощью можно развернуть на сервере виртуальные (терминальные) рабочие места (АРМ), чтобы сотрудники подключались из любой географической точки.

В серверные ОС «Альт» такие инструменты включены.

Средства контейнеризации, встроенные в ОС «Альт», позволяют запускать приложения изолированно от основной операционной системы. Например, Linux-версию программного продукта, совместимого с ОС «Альт», можно развернуть в среде любой ОС на ядре Linux. Это очень удобно и для потребителей, и для разработчиков: так они могут сократить сроки вывода продукта на рынок, не тратя ресурсы на обеспечение совместимости с каждой из операционных систем. «Базальт СПО» предоставляет сторонним разработчикам доступ к собственной инфраструктуре разработки для создания контейнеров.

8. Бесплатное тестирование ОС

Чтобы принять взвешенное решение о приобретении ОС, заказчику необходимо увидеть ее в деле, протестировать в разных сценариях. Разработчики ОС «Альт» предоставляют такую возможность: компания может заключить договор на бесплатное тестирование ОС и техподдержку на весь тестовый период.

Для частных пользователей операционные системы «Альт» бесплатны, это незыблемый принцип «Базальт СПО». В линейке «Альт» также есть операционная система Simply Linux, которую могут бесплатно использовать все корпоративные заказчики — от ИП и самозанятых до крупного бизнеса. ОС можно свободно скачать с сайта basealt.ru и установить на неограниченное число компьютеров.

В комплекте поставки — набор прикладных программ для повседневных нужд, поэтому рабочее место можно полностью укомплектовать буквально за несколько часов. Simply Linux не включена в Единый реестр российского ПО, поэтому не подходит для программ импортозамещения госсектора и КИИ. Но она отличная бесплатная альтернатива Windows для малого бизнеса, а также для знакомства с ОС «Альт». Техподдержку Simply Linux можно приобрести отдельно.

Фото предоставлено realnoevremya.ru ООО «Базальт СПО»

9. Техподдержка на всей территории Российской Федерации

В ходе эксплуатации любой операционной системы у пользователей и ИТ-специалистов возникают вопросы и затруднения. Проблемы решает техподдержка ОС «Альт»: ее осуществляют сертифицированные партнеры «Базальт СПО» на всей территории Российской Федерации.

Как правило, поддержку первого и второго уровней берут на себя партнеры, а самые сложные вопросы, связанные с внесением изменений в код (техподдержка третьего уровня), решает вендор. Еще одно весомое преимущество для заказчика — ряд партнеров «Базальт СПО» предоставляют поддержку не только самой ОС, но и совместимого с ней ПО.

10. Обучение ИТ-специалистов и пользователей

«Базальт СПО» развивает сеть авторизованных учебных центров по всей стране. Обучение могут пройти ИТ-специалисты и пользователи разных уровней подготовки: от нулевого до продвинутого.

На образовательном портале «Альт Академия» размещено много документации и бесплатных курсов по ОС «Альт» для педагогов и студентов, а также для всех желающих учиться новому.

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