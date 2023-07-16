Пугачев в Казани в июле 1774 года

Фото: «Пугачев в Казани творит суд», почтовая карточка 1931 года, скриншот realnoevremya.ru

Следующим летом исполнится 250 лет со дня сражений за Казань в ходе восстания Пугачева. «Влияние Крестьянской войны 1773—1775 годов на всю последующую историю России, без сомнения, было огромным», — отмечает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории им. Марджани Ильшат Файзрахманов. Ученый рассказывает об этом, указывая, что высказывание Пугачева о том, что «царь Иван Васильевич под Казанью семь лет стоял, а у меня в три часа она пеплом покрылась», казалось бы, раскрывает влияние этих событий в первую очередь на региональную историю.

Начало Крестьянской войны 1773—1775 гг.



Недовольство широких слоев населения крепостническими порядками, как правило, в определенный момент достигает кульминации и выливается в крайние формы борьбы с угнетателями. Необходима была лишь искорка, и она нашлась среди уральских казаков. Предводителя восставших Е. Пугачева приметили во время его участия в Прусском походе 1756 г. — он был похож на императора Петра III, который, как известно, умер при загадочных обстоятельствах. Эти обстоятельства и позволили Е. Пугачеву выдавать себя за императора, который якобы чудом остался в живых.

Пугачевцы в Казани

Согласно историческим сведениям, при наступлении на Казань по Арской дороге 11 июля 1774 г. Е. Пугачев с повстанцами остановился лагерем в семи верстах от Казани — на значительно растянутой местности между д. Ноксой и с. Царицыно. Ныне это территория между ул. Журналистов и р. Ноксой, а также улицами Торфяной и 1-я Вольской, т. е. на участке по левобережью р. Ноксы (с правой стороны — Царицынский лес).

О численности пугачевского войска в лагере приводятся разные цифры — от 20 до 25 тыс. человек. В Казани Е. Пугачев издал три манифеста: 1) «казанскому губернатору указ», чтобы тот сдался без сражения; 2) «на имя всего народа»; 3) обращение к татарам на татарском языке.



Карта мест сражений 12, 13 и 15 июля 1774 г. Фото: предоставлено realnoevremya.ru Ильшатом Файзрахмановым

События 12 июля

12 июля произошли главные события. Пугачевские войска захватили город, кроме кремля. Двигавшийся по Зюрейской дороге корпус правительственных войск подполковника И.И. Михельсона достиг места дислокации пугачевского лагеря вечером 12 июля. Таким образом, правительственные войска оказались в тылу пугачевцев, основные силы которых находились в городе. Михельсон называет число пугачевцев в лагере 12 тыс. человек, в действительности — 1 200 человек. Остальные повстанцы находились в городе.

Михельсону доложили, что город взят, и он решил атаковать с ходу. Вечером 12 июля, выйдя из Царицынского леса, Михельсон с 800 солдатами атаковал центр лагеря (солдаты пробирались через р. Ноксу по болотистой местности). Михельсону удалось разделить пугачевцев на две части, с флангов ему помогали отряды майора Дуве и майора Харина. Ночной бой продолжался 5 часов, но никто из противников не одержал победу. По сведениям Михельсона, пугачевцев погибло до 800, пленено 737 человек, «отбито пушек 15-фунтовых две, секретная голубица одна, медных пушек трехфунтовых две, чугунная одна и немалая часть обоза». Потери правительственных войск составили 23 убитыми и 38 ранеными. Однако следует критично отнестись к таким цифрам — Михельсон мог приукрасить свой военный успех, хотя еще и не одержал победу.



Действия противоборствующих сторон 13—15 июля

13 июля, после ночевки и небольшой передышки, Михельсон с отрядом двинулся в город на соединение с городским гарнизоном. Однако на его пути оказались пугачевские отряды, не желавшие допустить их соединения. Пугачевские отряды были разобщены и оказались между войсками Михельсона и вышедшими из кремля и атаковавшими повстанцев солдатами гарнизона под командованием начальника оренбургской и казанской Секретных комиссий генерал-майора П.С. Потемкина. В результате 13 июля Е. Пугачев потерпел поражение и, переправившись через р. Казанку, бежал к селу Савиново, а оттуда по Алатской дороге добрался до села Сухая Река — своего дальнего лагеря. Очевидец событий в городе — казанский купец И.А. Сухоруков — уточнял, что сражение 13 июля, где Е. Пугачев был разбит, произошло «внизу, у Подсеки, между Казанью и нашим местопребыванием».

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru/с выставки «Екатерина Великая. Золотой век Российской империи»

14 июля какие-либо активные боевые действия не велись. Михельсон и Потемкин не отважились преследовать Е. Пугачева, так как боялись оказаться в окружении. Отряды Е. Пугачева быстро пополнялись и вскоре достигли численности не менее 15 тыс. человек (по другим сведениям, не менее 25 тыс. человек). Однако последняя цифра в 25 тыс. восставших, приводимая Михельсоном, вероятно, явно завышена им с целью подчеркнуть масштабы и значение его победы над Е. Пугачевым. В рапорте Потемкина указано число повстанцев — участников битвы 15 июля: 15 тыс. человек, что, по-видимому, ближе к действительности.

15 июля произошло новое сражение Е. Пугачева с правительственными войсками, которое продолжалось 4 часа. Место сражения в источниках также называется по-разному. По показаниям самого Е. Пугачева во время следствия, место сражения — Арское поле, но, согласно сведениям Михельсона, это была местность, где 12 июля произошло сражение, т. е. у Царицынского леса.



По данным Михельсона, которые, скорее всего, содержат явные преувеличения, было убито более 2 тыс. человек, пленено 5 тыс. пугачевцев, освобождено от плена более 10 тыс. человек. Между тем, согласно ведомости, присланной генералом Щербатовым в Военную коллегию 1 августа 1774 г., 12—15 июля казанских жителей пропало без вести только 486 человек. Такие завышенные цифры дают повод усомниться в достоверности других количественных сведений Михельсона.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru/с выставки «Екатерина Великая. Золотой век Российской империи»

Результаты

В ходе Крестьянской войны 1773—1775 гг. против феодально-крепостнических порядков выступило значительное количество русских, татар, башкир, чувашей, марийцев и представителей других национальностей. После пугачевцев внешний облик Казани претерпел значительные изменения: сгорело почти все, в том числе каменные здания, церкви, госучреждения. Бездомные заполонили город, многие из них обращались в правительственные учреждения за помощью и для восстановления их жилищ. Тысячи участвовавших в восстании на стороне Е. Пугачева были подвергнуты суду: казнены, отправлены на каторгу. И наоборот, многие сторонники правительства за проявленную активность получили ордена и медали, другие преимущества. Мурзы и служилые татары в значительной степени остались верными правительству. Одним из результатов этого стало дарование им в 1784 г. Екатериной II прав российского дворянства, при условии, что они смогут доказать свое дворянское происхождение.