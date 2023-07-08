Эксперты: Samsung и Apple по количеству проданных в Татарстане смартфонов уступили место китайским брендам

Но потихоньку восстанавливают лидерство

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале 2023 года в Татарстане потеряли в продажах смартфоны от компаний Samsung и Apple, сообщили «Реальному времени» участники рынка. Однако к данному моменту обоим брендам удалось повысить спрос и вновь выйти в топ по продажам. В это же время популярность стали приобретать китайские бренды — Realme, Xiaomi, Honor и Tecno. Подробнее об изменениях на рынке смартфонов Татарстана — в материале.

Падение продаж на 24%

Доля продаж смартфонов Samsung в первом полугодии 2023 года в Татарстане резко снизилась с 35% до 11% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «Мегафона». Связывают это эксперты оператора с падением маркетинговой активности бренда.

— Значительный спад произошел из-за изменений маркетинговой активности бренда. Это отставание компенсировали китайские производители, — пояснили в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru/Карина Аброськина

Что касается гаджетов iPhone, в начале года они продемонстрировали небольшое падение в продажах относительно прошлого года. Так случилось из-за отключения ряда функций, введенного из-за санкций.

По информации пресс-службы МТС, Samsung и Apple также потеряли в розничных продажах смартфонов в Татарстане в первые 6 месяцев. Оператор подтвердил, что это привело к повышению спроса на китайские бренды.

— Китайским брендам в прошлом году удалось усилить свои позиции во время переориентации логистических цепочек и ограниченного присутствия некоторых моделей смартфонов на российском рынке. Samsung и Apple в первом полугодии 2023 года по количеству проданных в розничной сети МТС в Татарстане смартфонов в штуках уступили место в топе Realme, Xiaomi и Tecno, — сообщили в пресс-службе.

Новый взлет

Несмотря на значительное снижение продаж устройств, Samsung и Apple все же удалось восстановиться. На данный момент бренды в некоторых рейтингах вновь находятся в топе.

Так, начиная с марта количество проданных смартфонов iPhone постепенно начало увеличиваться, подчеркнули в «Мегафоне». Уже к июню продажи возросли на 80%.

— Продажи смартфонов Apple также в начале года демонстрировали небольшое падение по сравнению с прошлым годом, но начиная с марта цифры стали существенно выше прошлогодних показателей, — подчеркнул оператор.

Фото: realnoevremya.ru/Карина Аброськина

В пресс-службе же МТС сообщили о новом росте популярности Samsung. Бренду после падения продаж удалось выбиться в число лидеров. Более того, некоторые новинки компании в России появляются раньше, чем во всем мире. К таким моделям относится, например, Samsung Galaxy S23.

— Тем не менее Samsung не теряет популярности среди татарстанцев, оставаясь по доле продаж на одном уровне с лидерами рейтинга, — сообщили в компании. — Тем более сейчас многие новинки появляются в России одновременно со всем миром или даже раньше.



Популярность китайских брендов

На фоне снижения продаж двух флагманов стала возрастать популярность китайских брендов. За год им удалось усилить свои позиции и вырваться в число лидеров.

Так, в пресс-службе «Мегафона» сообщили, что в топ-3 текущего года вошли только китайские производители: Honor, Realme и Xiaomi. В компании такую тенденцию объясняют тем, что бренды регулярно расширяют модельный ряд в разных ценовых сегментах.

Заявили о замещении Samsung и Apple китайскими брендами в тройке лидеров и в МТС. По итогам первого полугодия 2023 года в топ вошли Realme, Xiaomi и Tecno. Самыми востребованными среди татарстанцев стали китайские модели Honor X7a , Honor X8a, Honor X6, Tecno Spark 8C и Tecno Spark Go 2022.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Тем не менее флагманы все же вошли в пятерку лидеров в рейтинге «Ситилинка». В Татарстане по итогам продаж в мае и июне чаще всего покупали гаджеты Xiaomi, Samsung, Realme, Infinix, Apple (по убыванию).

В МТС добавили, что по итогам второго квартала самый высокий спрос фиксируется на смартфоны стоимостью до 10 тысяч рублей. Продажи таких устройств увеличились в 2,5 раза. При этом вырос интерес пользователей и к устройствам премиального сегмента стоимостью более 80 тысяч рублей. Их продажи возросли в 2,2 раза.



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