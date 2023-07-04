«Злой дух»: рэп казанских многоэтажек

Как начинала самая известная хип-хоп-группа Татарстана

Фото: Скриншот realnoevremya.ru из видео «История основания рэп-бригады «Злой Дух». Первое интервью Дмитрия «Духа»/youtube.com, аккаунт «Андеграунд Казани». В кепке — Злой

Начнем рассказывать про казанскую музыку 90-х на русском языке. В 1998 году рэп-команда «Злой дух» записала дебютный альбом «Выход в…», изданный студией «Союз». До появления Нурминского «ЗД» — единственный рэп-проект из Казани, добившийся большого успеха в России.

«Зачем писать то, чего нет на самом деле»

Злой — это Вадим Ибрагимов. Дух — это Дмитрий Завалишин Они одноклассники, заводчане, работали вместе на стройке. Познакомиться им с рэпом помог канадский канал Super Channel, который транслировал казанский «Эфир». У Ибрагимова был опыт службы в армии — в Санкт-Петербурге он заодно накупил около 500 кассет с хип-хопом. Вернувшись, создал с одноклассником группу и начал сочинять свои песни, используя двухкассетный магнитофон.

Первый альбом начали писать ночью в студии «Барс Рекордс». После двух треков Ибрагимов позвонил в другую, для сведения, где ими заинтересовался Оскар Усманов, композитор, аранжировщик, один из ведущих продюсеров татарской эстрады. Усманов, который тогда занимался певицей Эндже, сначала свел первые треки, а потом предложил проекту посотрудничать со студией «Союз». При этом музыканты продолжали работать на стройке, Ибрагимов, к примеру, был каменщиком.

«Выход в...» — это мрачный, беспросветный альбом. После интро идет песня «Сироты»: «Ночь, свет, силуэт видишь в темноте. Что-то там несет, сверток. Кинула его, неужели бог этого не видит. Вот и вся любовь, о которой нам говорили». Это читает Радик (Раак) Мужиков, который стал постоянным участником на втором альбоме «800 км», после ухода решившего, что музыка не его дело, а Завалишина.

Также в записи участвуют и другие казанские рэперы 90-х — к примеру, Сантифик, который читает в треке «Ночь». Без бита текст песни выглядит, как пугающие детские стишки: «Идет мужчина с работы, недалеко скользнула тень, вблизи услышал шорох, кого-то взглядом нашел, учащенные шаги, быстро на бег перешел, щелчок затвора, выстрелы бах-бах-бах, на утро в парке будет найден труп в кустах». Вероятно единственный проблеск альбома — песня «Мама»: «Милая моя мама. Я хочу сказать тебе, что я люблю тебя».

«Искренность — важный фактор, зачем писать то, чего нет на самом деле, — говорил Ибрагимов сайту rap.ru. — Молодежь до сих пор пишет про пистолеты, какие они крутые, а на деле — забитые подростки, которых щемят каждый день. Это и грустно и смешно».

«Союз» выпустил альбом тиражом 500 копий, из них 450 выкупил Ибрагимов и раздал друзьям. Как однажды он заметил: «Спросите любого, кто знает о «Злом духе». И они вам ответят, что «Злой дух», по сути, это только я, «Злой». А как может распасться один человек? Никак!». К примеру, четвертый диск «Путь пацана» Ибрагимов называл просто своим сольником.

Объединение, лейбл, бренд одежды, итоги



Дальнейшая история группы — это не только записи, гастроли и перемены состава. «Злой Дух» стал частью хип-хоп-объединения «Бурлаки на Волге» вместе с первой казанской рэп-группой «Буран», «Белыми братьями» (Чебоксары) и «Типичным ритмом» (Нижний Новгород). Дебютный альбом в 2001-м переиздал лейбл «Квадро-диск». В 2004-м появился лейбл «Злой Дух. Фамилия» и сборник «Тяжесть Волги». На нем можно услышать песню ставшего невероятно популярным, благодаря интернету, музыканта-пересмешника Намбавана.



В 2014-м Ибрагимов создал бренд одежды ИBRAGIMOV. Первая эксклюзивная мини-коллекция называлась HARD1CORE. Несколько лет назад на концерте приезжей хип-хоп-группы во время паузы прозвучал вопрос: «Ну как у вас тут с рэпом? Как ничего нет? У вас же был «Злой дух».



Последняя крупная новость от проекта — в 2020 году в сети появился сборник из 70 треков под названием «Неизданное», с участием таких видных деятелей хип-хопа, как Bad Balance, «Каста», «Ю.Г.», «25/17», «Район моей мечты» и других. Первый трек под названием «Настоящий хип-хоп» длится более 17 минут: «…без гламура и пафоса, невзирая на статус, повышаем градусы». Поклонники надеялись, что это обозначает и масштабное возвращение проекта, но, похоже, это стало подведением итогов.