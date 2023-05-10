Техника — молодежи: певица Эндже

Звезда татарской танцевальной музыки ушла в производство и торговлю

Эндже Хуснутдинова — из категории артистов «где они сейчас» и пример ностальгической волны татарского тин-попа. Уже без народного пения с переливами, с упором на танцевальные мелодии. Выпустив несколько аудио- и видеосборников, она, похоже, решила заняться другими проектами, хотя до сих пор слушатели спрашивают, занимается ли она музыкой сейчас.

Дочь поэта и главы агрофирмы



В прошлом году, в начале осени, певицу можно было увидеть на похоронах отца, поэта Ильсура Хуснутдинова. Проводить его в последних путь собралось немного людей, в том числе — жена Светлана, дочери Эндже и Анжела (от второго брака), сын Эндже Амирхан, а также несколько писателей.

Хуснутдинов родился в Арском районе, в селе Сикертан, с 1968 года жил в Казани, работал в трамвайно-троллейбусном управлении, потом возглавлял совхоз «Казань», был депутатом Госсовета (избирался по Сафиуллинскому округу) и несколько лет руководил агрофирмой «Салмачи». Дружил с Хайдаром Бигичевым, Гульшат Зайнашевой. Его песни пели Закир Шахбан («Кичер, әнкәй, ачуланма»), Айгуль Бариева («Чабата, тула оек»), Нафкать Нигматуллин («Шомырт бәйләме»), Халида Бигичева («Соң бит») и другие.

discogs.com

Хуснутдинова родилась 12 августа 1978 года. После эстрады она ушла в бизнес. В интернете можно найти несколько компаний, которые были зарегистрированы на ее фамилию. Одна, к примеру, занималась оптовой торговлей продуктами. Есть в сети информация о студии звукозаписи, но, говорят, помещения у нее не было, только юрлицо.

В 2015 году ее имя появилось в СМИ в связи с проектом по производству шампиньонов, который презентовался для резидентства в ОЭЗ «Алабуга». Грибы стали выращивать, потому что привозные из Польши стали недоступны из-за санкций. Сейчас все эти компании закрыты.

Журналисты пишут, что за возможность взять у нее интервью в наше время даже предлагали премию.

Девчонка в калфаке



Ну а мы слушаем песни с двух ее найденных альбомов. Первый называется «Килче иркәм», на фото — певица в памятном образе в калфаке, в котором она выступала на сцене театра оперы и балета с песней «Бер дустым».

В сети можно найти оцифровку одноименной VHS-кассеты. Что сказать об этих песнях? Заглавная сочетает евродэнсовую мелодию в духе Ace of Bace и звук, похожий, на курай. В этих композициях есть что-то от детских песенок, к примеру, в «Яу син, карым». Когда аранжировки приближаются к эстрадной, как это случается в «Питрәч», то уже слышится диссонанс между возрастом и подачей.



Второй альбом с более нейтральной обложкой — «И җаныем, җанкаем». Четыре песни здесь написаны на стихи Резеды Валиевой, 34 года работавшей редактором отдела юношеской и детской литературы (!) Татарского книжного издательства. Еще четыре — упомянутой выше прославленной Гульшат Зайнашевой, лауреата Тукаевской премии.

Музыку, аранжировки, запись, даже фото — за все это отвечал Оскар Усманов, мастер поп-записей того времени. Правда, сам автор говорит, что его в то время интересовал другой девичий проект — «Сабина». Его мы маэстро обещали оценить в скором времени.

К слову, тогда автотюна в казанских студиях не было, так что мы слышим ее настоящий голос. При этом в вокале Эндже нет мелизматики или драматизма. Ее голос обильно приправлен эхом. Из-за этого звук татарской эстрады становится другим. Это песни для дискотек второй половины 1990-х, для кассетных магнитофонов, для эпохи, когда еще нет дефолта 1998-го и прочих признаков стабильности.

Почему мы теперь не слышим этих песен на сцене? Наверное, потому что странно петь тоже самое в 2023-м, что делала в 19 лет. По словам Усманова, певица просто выросла и ушла в бизнес. И поэтому те песни интересно слушать как воспоминание об ушедшем времени.