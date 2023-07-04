Шамиль Агеев: «Дыру в бюджете закрывают за счет нефтяников, а что дальше будет?»

Глава ТПП Татарстана — о выпадающих доходах бюджета, влиянии санкций на производителей и проблеме импортозамещения

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Объемы импорта в Татарстане сократились на 20%, в стоимостном выражении — почти на 40%, составив порядка 227 млрд рублей. При этом, несмотря на ограничения, предприятиям республики удалось нарастить экспортные поставки. Подробнее о том, почему у снижения импорта есть и положительные последствия, как отечественная промышленность справляется с санкционным давлением и что нужно сделать, чтобы решить проблему импортозамещения в России — рассказал председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев, который стал гостем онлайн-конференции «Реального времени».

Выпадающие доходы Минфин компенсирует за счет нефтяников

Татарстанским предприятиям и организациям, вопреки санкциям, удалось нарастить экспортные поставки. В этом плане, по мнению председателя союза «Торгово-промышленная палата РТ» Шамиля Агеева, текущий год будет непростым, но интересным:

— Слишком многое сегодня подвержено санкциям — и объемы, и предприятия. Только что-то озвучат — сразу облагается санкциями. КАМАЗ, на который они распространяются, все же наращивает свой экспорт, «Татнефть» наращивает экспорт в страны Азии, малый бизнес — тоже. К тому же сейчас есть ряд государственных мер для поддержки компаний-экспортеров. А то что импорта нет, — и хорошо, и плохо. С одной стороны это позволяет занимать пустые ниши, но плохо то, что есть высокотехнологичные позиции, без которых трудно выпускать продукцию, и заменить их не так-то просто.

Всевозможные ограничения западных стран вынудили нефтеперерабатывающие компании почти на треть сократить объемы экспорта топлива. Повлияло ли это на ценообразование? Шамиль Агеев уверен, что вполне вероятно, поскольку на стоимость бензина или дизеля в России влияет сразу несколько факторов:

— У нас удивительное ценообразование: доллар растет — бензин дорожает, доллар падает — бензин снова растет в цене. Ценообразование — сложный процесс, и, к сожалению, сейчас выпадающие доходы бюджета Минфин пытается компенсировать за счет нефтяников. Думаю, это не совсем правильно, особенно для тех компаний, которые работают на старых месторождениях. Поэтому здесь идет бесконечный баланс интересов, и сказать, что будет какое-то улучшение, не берусь. С другой стороны, вся продукция уходит потребителям, никакого большого затоваривания нет. Наши татарстанские компании очень плотно работают и по рынкам сбыта нефти, и по ее переработке.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Ценообразование — сложный процесс, и, к сожалению, сейчас выпадающие доходы бюджета Минфин пытается компенсировать за счет нефтяников. Думаю, это не совсем правильно

В нынешних экономических и политических условиях у нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний на первый план вышло немало сложных вопросов, которые касаются и оплаты продукции, и логистики — никто в стране не был готов к таким кардинальным переменам, отметил глава Торгово-промышленной палаты Татарстана. Однако у санкций Запада есть и положительная сторона. Как отметил спикер, увеличивается внутреннее потребление продукции нефтепереработчиков — к примеру, интенсивно ведется дорожное строительство, возводятся различные хабы:

— Раз прижало, будем выходить из положения. Настрой промышленников не панический, спокойный — бывали времена и похуже.

«Мы все наше образование пустили по Болонскому процессу»

Прошедший с начала ввода антироссийских санкций год ярко продемонстрировал острую зависимость отечественной экономики от импорта. Вопрос создания собственной продукции, особенно высокотехнологичной, взамен зарубежного оборудования или технологий, с тех пор как руководство страны заговорило о необходимости импортозамещения, отечественная промышленность так и не решила. И легких путей, здесь не будет, уверен Шамиль Агеев:

— Да, можно заместить импортную машину — вместо итальянской или немецкой будет китайская. А как заместить многие другие вопросы, например, технологический цикл? Как сразу заменить импортные составляющие при выпуске «Суперджета», в котором их было 80%? Чтобы выпустить свой самолет нужно 18 тысяч деталей. И решение этого вопроса очень длительное. У нас в одно время решили, что все можно заменить импортом — будем продавать сырье. В итоге почти уничтожили гражданское самолетостроение, которое сейчас, наконец, поднимается, станкостроение сейчас тоже начинается.

Но высокотехнологичной промышленности нужны высокопрофессиональные кадры, а для их подготовки, в свою очередь, требуются качественное высшее и среднее образование. Однако и в этих сферах немало проблем — в итоге специалистов, способных создавать сложные производства и технологии или управлять ими, сегодня практически нет.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Да, можно заместить импортную машину — вместо итальянской или немецкой будет китайская. А как заместить многие другие вопросы, например, технологический цикл?

— Математика, химия, физика в школах преподаются достаточно слабо, а их уровнем обучения всегда Советский Союз славился. А мы все наше образование пустили по Болонскому процессу, и в итоге никто ни за что не отвечает. Сейчас растет целое поколение, которое не умеет решать проблемы, преодолевать трудности. Учеба — это тоже большой труд. Мы лучших специалистов отправили на Запад, а здесь кто будет работать? И сегодня импортозамещение — это комплексный вопрос, который одним махом не решить. Здесь поддержка нужна по конкретным отраслям — станкостроение, самолетостроение или металлургия. Продовольствие, легкую промышленность заместить можно, а то, что связано с высокими технологиями — не так просто, — отметил Шамиль Агеев.

Неразвитая система профориентации — одна из актуальных проблем, которую необходимо срочно решать. В этом вопросе Шамиль Агеев солидарен со многими представителями бизнеса, которые сегодня столкнулись с острой нехваткой профессиональных кадров. Но бизнес должен сам проявлять инициативы в профориентационной работе с подростками и молодежью, считает глава ТПП РТ:

— У нас еще сложность в том, что бизнес не готов вкладывать свои деньги в профтехобразование, а это нужно делать. И сделать это могут только крупные компании, никак не малый и средний бизнес. Профориентация должна начинаться еще со школы, но у нас в свое время ее свели практически на ноль, хорошо, что сейчас восстанавливают. И это не функция ТПП, мы не государственный орган. Для этого есть Минпросвещения, Минэкономики, Минпромторг с огромными штатами чиновников. Наша роль — подсказать бизнесу, как состыковаться, где какие есть потребности на уровне муниципалитета или региона.

При этом в сфере образования, отмечает Агеев, не все так плохо — по крайней мере, в Татарстане. В республике работают эффективные профильные вузы, и уровень требований к студентам высокий. Помимо этого создаются ресурсные центры, но кадры, обладающие необходимыми навыками, знаниями и умениями, все-таки по-прежнему в дефиците.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Профориентация должна начинаться еще со школы, но у нас в свое время ее свели практически на ноль, хорошо, что сейчас восстанавливают

«Рассчитывать, что МСП сделает прорыв в экономике — ложная линия»

Речь зашла и о роли малого и среднего бизнеса в экономике страны. МСП в производстве — это в большей степени сфера обслуживания. Условия и уровень развития этого бизнеса не позволяют выпускать сложные изделия, отмечает Шамиль Агеев. По его мнению, их способны выпускать только крупные компании и концерны. Поэтому малый бизнес должен работать в тесной связке с крупным. Сегодня в России действуют порядка 250 тысяч организаций малого и среднего предпринимательства, где заняты порядка 40% населения страны.

— Рассчитывать на то, что МСП сделает какой-то прорыв в экономике — это ложная линия, на которую нас 30 лет назад вывели. У всех в уставах тогда было записано: главное — достижение высокой прибыли, то есть прибыль ради всего. Получается, урезали то одно, то другое — и социальные вопросы, и обучение персонала, подготовку кадров, и в результате дошли до текущей ситуации, — считает он.

Безусловно, государство поддерживает малый и средний бизнес, предоставляя средства для развития, отметил спикер. Но получить их порой так сложно, «они до такой степени погрязли в паутине бюрократии», что многие предприниматели пытаются решить свои проблемы и вопросы другими способами. И все же определенные показатели по мерам поддержки имеются, заметил собеседник «Реального времени»:

— У нас 44 тысячи малых предприятия получили меры поддержки в прошлом году. В Татарстане для них реализуется много программ в целом многое делается. Те же промпарки — серьезная поддержка. ОЭЗ «Алабуга» хорошо развивается — это и многое другое реальные меры поддержки. Недавно с участием раиса республики Рустама Минниханова прошел инвестсовет, где рассматривали проекты на 10 млрд рублей — все реально живые проекты, ребята стараются, делают. Поэтому меры нужны, но нужно еще уметь их доводить, чтобы предприниматель знал, куда за ними обратиться.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Сегодня мы возлагаем большие надежды на контакты с Индией — больше, чем с Китаем. Это колоссальная страна с колоссальными возможностями

При этом любая полученная бизнесом от государства поддержка сегодня требует строгой отчетности, которая уже поставлена на высокий уровень. «Налоговая знает все и обо всех, — считает Шамиль Агеев. — Другое дело — проверки в сфере общепита или оказания медицинских услуг — это всегда должно быть. Показательный пример здесь — история с производителем сидра, из-за которого погибли и пострадали люди. Но сегодня в большей степени поддержка нужна именно тому бизнесу, который что-то производит — лизинг оборудования, льготные кредиты, но с соответствующей отдачей. Без определенных мер поддержки производителям трудно будет существовать в условиях конкурентной борьбы с Западом и в условиях санкций».

Возлагая большие надежды на сотрудничество с Индией

В этом году в рамках Каzan Sammit состоялся традиционный форум, организованный ТПП республики, где немалая часть повестки дня была посвящена вопросам поддержки бизнеса. Если ПЭМФ собрал 17 тысяч участников, то форум в Казани — 16 тысяч почти из 80 стран, что говорит о значимости события и его уровне. ТПП РТ, отметил Агеев, является некоммерческой организацией и не имеет какого-то госфинансирования — союз оказывает услуги предпринимательскому сообществу, а также информационную и прочие виды поддержки, налаживает международное сотрудничество:

— В этом плане сегодня мы возлагаем большие надежды на контакты с Индией — больше, чем с Китаем. Это колоссальная страна с колоссальными возможностями. Находятся общие точки соприкосновения — и строительство различных нефтяных заводов, есть увязка по энергооборудованию, по строительству АЭС. Есть подходы к Пакистану, странам СНГ. Саммит БРИКС в следующем году пройдет в Казани. Это Бразилия, Южная Африка, Китай. Значит, деловой климат в Татарстане на хорошем уровне, республика привлекательна для бизнеса стран Азии и Востока. Многие вопросы по инвестициям находятся на контроле у раиса республики, активно по проектам работает АИР РТ, хотя сегодня не все так просто.

В сентябре в Казани состоится еще одно мероприятие международного формата — первый российско-китайский форум РОСТКИ. Его участниками станут совместные предприятия обеих стран. В рамках форума будет организована выставка, призванная продемонстрировать торгово-экономические возможности государств, планируется обсудить вопросы таможенного взаимодействия и другие актуальные темы.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

К сожалению, реалии таковы, что с Европой у нас еще долго не будет взаимодействия

— Нам сегодня нужно больше перестраиваться на Восток и Азию, уметь находить контакты — с учетом менталитета, традиций и методологии этих стран. Чтобы найти хорошего и надежного делового партнера — нужно время. К сожалению, реалии таковы, что с Европой у нас еще долго не будет взаимодействия, хотя с этими странами у нас было порядка 300 соглашений. Пока они на паузе, но, по крайней мере, никто от них не отказывался письменно, правда, больших контрактов не было, — подчеркнул Шамиль Агеев.

Расхожее мнение, что ситуация вокруг ОПЕК+ способствует внутреннему развитию России и может благополучно отразиться на экспортирующих компаниях, Шамиль Агеев подверг сомнению. Он считает, что организация достаточно сильно политизирована и при этом смотрит на свой бизнес, финансы которого аккумулируются в Лондоне: «ОПЕК еще ничего не значит для нас. Другое дело, что мы должны сохранять свою нефтяную промышленность и нефтепереработку — это 100%. Находить для этого какие-то пути, альтернативные, увеличивать объемы переработки. Полагаться только на ОПЕК не стоит. Сейчас большой плюс в том, что деньги за рубеж практически невозможно вывести, и мы рассчитываем, что за счет этого будет больше инвестиций внутри страны. Сейчас не политиканством нужно заниматься, а повседневной работой, не только ставить задачи, а следить за их выполнением».

Что касается продажи нефти марки Urals с дисконтом, по мнению Агеева, это игра, которая дает только временную выгоду. Он считает, что отрасль должна работать постоянно, имея четкие перспективы деятельности и развития на 3-4 года вперед: «А у нас те, кто принимает такие решения не понимают всего комплекса вопросов — им надо дыру какую-то в бюджете закрыть, делается это за счет нефтяников. А что дальше будет, какое развитие, как новое оборудование будут делать, готовить кадры? Сейчас к решениям всех проблем и вопросов нужно подходить комплексно и смотреть вглубь. А для этого нужны профессиональные кадры на всех уровнях».

«Главное, чтобы была перспектива у каждого бизнеса»

Говоря о приоритетах работы Торгово-промышленной палаты Татарстана, ее председатель отметил, что в среднем за год за консультацией или поддержкой от разных отраслей бизнеса поступает порядка 10 тысяч обращений. Палата, деятельность которой обширна и многогранна, ведет тесное сотрудничество с различными российскими регионами, ведутся поиски надежных партнеров и эффективных практик. Помимо этого ТПП РТ занимается поиском молодых лидеров, поддержкой семейного бизнеса, профориентационной работой в школах и многими другими вопросами, участвует в коллегиях всех министерств и ведомств, в деятельности более 30 различных рабочих групп.

— Сейчас главное, чтобы была перспектива у каждого бизнеса — гостиничного, туристического, сферы питания, тяжелой промышленности — чтобы соблюдался баланс интересов. Мы должны добиться того, чтоб экспертное сообщество подсказывало органам власти, какие вопросы стоит притормозить и не давать им развиваться дальше. Тут непаханое поле деятельности, если работать. Наше правительство слышит наши обращения, всегда реагирует: что-то поддерживает, что-то назад возвращает на доработку, — заключил собеседник издания.