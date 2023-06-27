«Человек в красивой чистой одежде идет на гает, забирает пакет и уходит домой»

Как идет подготовка к Курбан байраму: к празднику жертвоприношения в Казани приготовили 17 мест для заклания животных

Завтра мусульмане отметят Курбан-байрам, праздник жертвоприношения. В этот день во всех мечетях республики пройдут праздничные намазы. После их завершения в специально отведенных местах начнутся обряды жертвоприношения. Сколько стоит принести барашка в жертву в этом году и откуда везут животных для заклания — подробнее в материале «Реального времени».

«Обеспечиваем жертвенными барашками близлежащие города и районы»

В хозяйстве одного из крупнейших овцеводов республики Явдата Фаттахова из деревни Новое Ахметово Сармановского района около 500 голов животных. По предварительным подсчетам фермера, на жертвоприношение уйдет примерно 200 голов.

— Процесс давно отлажен. Каждый год мы обеспечиваем жертвенными барашками близлежащие города и районы, в том числе Набережные Челны, Альметьевск и другие. Принимаем заказы, сами же проводим обряд жертвоприношения и сами же делим мясо по пакетам. Остается просто забрать его. Наше хозяйство тесно сотрудничает с мечетями и мухтасибатами, — рассказал Фаттахов.

В хозяйстве Николая Шерникова из села Егоркино Нурлатского района объемы продаж барашков на Курбан байрам не такие большие. Для этих целей у фермера приобрели 60 голов:



— Мы не стали загибать цену. Покупатели брали барашков кто по одному-два, кто по 5—10, возможно, их дальше перепродают за другую цену. Это мне неизвестно. Для животных, которых мы готовим для продажи в Курбан байрам, мы создаем специальные условия, они содержатся отдельно от других и уход за ними лучше.

У татарстанских фермеров, принимающих заказы на жертвенных барашков, цены разнятся. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В КФХ Шерникова 3 гектара земли, есть земля в лесу под пастбища — это еще 112 гектаров. Хозяйство работает с 2011 года. Два года назад начали заниматься романовской породой. Сейчас в хозяйстве около 600 голов вместе с ягнятами, молодняком, в том числе 300 маток.

— Пробовали разводить свиней, потом коров, доили молоко. Пробовали и откорм КРС, потом завели овец, одно время занимались всем одновременно. А потом в один момент устали и остановились на овцах. С ними попроще: привязывать не нужно, доить тоже. Недавно начали работать с романовской породой, она плодовитее. Хотим развиваться. Но нужна господдержка по развитию овцеводства. Да, есть программы, но «входной билет» слишком дорогой. Нужно много чего иметь, чтобы заявиться на грант. Пересмотрели бы госорганы эти параметры. Желающих работать на земле полно, но невозможно пробиться, чтобы получить поддержку. К тому же тяжело взять землю в аренду, потому что кругом одни инвесторы, давно уже все захватили. А без земли работать невозможно, — пояснил фермер.

У татарстанских фермеров, принимающих заказы на жертвенных барашков, цены разнятся. В среднем животных продают по 250—300 рублей за килограмм живого веса, отдельно оплачивается стоимость услуги заклания.

«Убеждаем прихожан, что лучше две трети мяса оставить нуждающимся»

В республике Фонд «Закят» при Духовном управлении мусульман РТ каждый год предоставляет услугу — любой желающий может заказать заклание жертвенного животного. Мясо раздается нуждающимся. Об этом рассказал гендиректор фонда Булат Марданов:

— Обычно принято, чтобы одна треть жертвенного животного отдавалась нуждающимся, еще одна треть — близким и родственникам и еще одна треть — себе и своей семье. Мы же убеждаем прихожан, что лучше забрать с собой только одну треть мяса, а две трети оставить нуждающимся.

По словам Булата Марданова, фонд работает с одними и теми же проверенными поставщиками: «Животными для жертвоприношения нас обеспечивают фермеры, с которыми уже несколько лет налажено сотрудничество, всего их около десятка. Животные тщательно проверены ветеринарными службами. Хозяйства располагаются недалеко от Казани, так как здесь важна и скорость поставки. Заклание животных происходит на территории этих же хозяйств, для этого у них есть специальные места. А мясо мы раздаем прямо в день жертвоприношения, поэтому расстояние имеет большое значение. Сотрудничество налажено с овцехозяйствами Пестречинского, Зеленодольского и других близлежащих районов».



По словам Марданова, были случаи в прошлые годы, когда количество животных для жертвоприношения доходило до полутора тысяч голов, нашелся для этого спонсор.

В прошлые годы количество животных для жертвоприношения доходило до полутора тысяч голов. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

— Каждый год фермеры привозят около тысячи голов животных. Их берут и хазраты мечетей, и обычные люди. Фонд «Закят» тоже покупает у этих же фермеров. Мы собираем деньги у заказчиков и отдаем их хозяйствам. Они сами проводят обряд заклания, делят мясо, раскладывают по пакетам. Мы просто забираем готовые пакеты и здесь раздаем их, — рассказал глава фонда.

«Люди быстро привыкают к комфорту»

Аббяс хазрат Шляпошников, имам мечети Пестречинского района, рассказал, как идет подготовка к празднику жертвоприношения в их муниципалитете:

— К сожалению, в этом году в нашем районе не осталось крупного хозяйства, в котором мы могли бы заказывать баранов для жертвоприношения. В прошлом году и до этого работа была налажена с КФХ «Исмагилов», который разводил овец в селе Янцевары. Сейчас хозяйство Наиля Исмагилова переехало в Зеленодольский район, но мы не прекратили сотрудничество с ним, все равно заказываем его барашков. В этом году планируем привезти 100 голов.

В Пестречинском районе организовано три места для жертвоприношения: в самих Пестрецах, Гильдеево и Старом Шигалеево. Сначала животных заводят в загон, дальше в специальное место для заклания, затем делят тушку и раскладывают мясо по пакетам, биоотходы утилизируются в специальные биоямы. Заказчик просто забирает мясо.



— Человек очень быстро привыкает к комфорту и к налаженному процессу. В Пестрецах много людей живут в квартирах, им трудно приносить в жертву животных самостоятельно, как это можно сделать в деревнях. Поэтому мы посоветовались с аксакалами и решили организовать все сами: выбрали специальное место для заклания, сделали навес, залили бетоном, сделали загон. Здесь соблюдены все правила СанПиНа. Теперь люди сами звонят и просят: «хазрат, приближается Курбан-байрам, оставь мне, пожалуйста одного барашка». Человек идет на гает в красивой чистой одежде, после приходит к месту заклания, забирает пакет с мясом, и в такой же чистой одежде уходит домой — весь процесс организован, — пояснил Аббяс Шляпошников.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Размер нисаба

Курбан-байрам ежегодно отмечают на 10-й день месяца Зуль-хиджа — в этом году дата выпала на 28 июня. По единогласному решению совета казыев и совета улемов Духовного управления мусульман РТ размер нисаба для совершения курбана в этом году определен в размере 36 тысяч рублей. Нисаб Курбана — это свободные за вычетом долгов и необходимых расходов средства, обладание которыми делает для мусульманина обязательным совершение жертвоприношения в дни Курбана, то есть мусульманин обязан совершить жертвоприношение, если имеет в наличии свободные 36 тысяч рублей за вычетом долгов и обязательных расходов.

В Казани забой жертвенных животных продолжится до 20 часов 32 минут (до заката солнца) 30 июня. Забойные цеха будут организованы в 17 специально отведенных местах.

№ п/п Организация/мечеть Адрес 1 Мечеть «Апанаевская» ул. К. Насыри, 27 2 Комплекс «Курбан Байрам» на улице Братьев Петряевых ул. Братьев Петряевых 3 Мечеть «Тынычлык» ж. м. Мирный, ул. Мелитопольская, 15 4 Мечеть «Гадел» Оренбургский тракт, 193 5 Мечеть «Аль-Марджани» ул. Каюма Насыри, 17 6 Мечеть «Ризван» ул. Хусаина Мавлютова, 48а 7 Мечеть «Билял» ул. Иркен, 29 8 Мечеть «Куддус» Яснополянский переулок, 16 9 Мечеть «Иман Нуры» ул. Дорожная, 32а 10 Мечеть «Биста Нуры Габделгаллям» ж. м. Новая Сосновка, ул. Пионерская, 5 11 Мечеть «Казан Нуры» ул. Ф. Амирхана, 3 12 Мечеть «Салихзян» ул.Бестужева, 66 13 Мечеть «Фатиха» ж. м. Кадышево, ул. Рихарда Зорге, 2а 14 Мечеть «Маулид» ж. м. Залесный, ул. Селянская, 23 15 Мечеть «Ахмадзаки» ж. м. Залесный, Осиновский переулок, 16а 16 Мечеть «Рамазан» ул. Окольная, 25б 17 Мечеть «Раджап» ул. Энгельса, 20/39