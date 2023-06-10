«Газета, как женщина, измены не прощает»: Александр Латышев — о летописи и летописцах «Татарочки»

Главный редактор «Республики Татарстан» Александр Латышев рассказал об истории семьи, газеты и своих планах на будущее

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Новость о том, что главный редактор газеты «Республика Татарстан» Александр Латышев покидает свой пост, прогремела в медиа-кругах республики как гром среди ясного неба. Философ, интеллектуал, с прекрасным чувством юмора и тонким чутьем на таланты — именно так отзываются об Александре Николаевиче друзья и коллеги. О первом «школьном» гонораре, работе на башенном кране, карьере в районной газете, редакции «Татарочки» — газете «Советская Татария» — «Республика Татарстан» и вязаных ковриках он рассказал корреспонденту «Реального времени».



Полвека творческого стажа

На подготовку к разговору с легендой татарстанской журналистики Александром Николаевичем Латышевым ушло несколько дней. Но и после прочтения с десяток интервью, изучения массы информации о газете и самом собеседнике, неоднократном переписывании вопросов все казалось «не то». Внутренний критик не давал покоя, подзуживая и уговаривая сделать еще лучше. Упасть в грязь лицом перед главредом «Татарочки» даже опытному журналисту было недопустимо.

Наступил день «Х». Редакция «Республики Татарстан» находится на четвертом этаже офисного здания в центре Казани. Поднявшись на нужный этаж, корреспондент «Реального времени» будто попал в другую эпоху. После похожих на ульи оупенспейсов, популярных в последнее время в редакциях, — уютный коридор с мягким ковром под ногами и чуть приглушенным светом.

Редакция газеты «Республика Татарстана», 2023 год. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Словно откуда-то сверху озарение пришло — а почему бы и нет? Хотя в том возрасте даже не понимал, что это такое — журналистика. Но ведь запало

В приемной улыбчивая женщина-секретарь говорит, что нас уже ждут. Кабинет главного редактора небольшой, пронизан лучами солнца, с обилием комнатной зелени и, конечно, книг. Под портретом раиса республики табличка с надписью, которая, пожалуй, лучше всего отражает характер и вектор развития ведущей газеты Татарстана: «Печатное слово, обладающее особой силой убеждения, не утратило общественного значения даже в век высоких электронных технологий».

— Александр Николаевич, давайте вернемся к истокам — расскажите, как вы оказались в журналистике? Может быть, вспомните момент, когда решили связать с ней судьбу?

— Да, память этот момент хранит. Я учился в седьмом классе. Семья проживала в таежном поселке в Кировской области. Родители — простые труженики. Отец — бульдозерист, мама — повар в детском саду. Честно скажу, о журналистике и не помышлял. Но как-то в гости приехал дядя из Белоруссии. Он в разговоре предложил: «Шурка, а журналистом стать не хочешь? Прекрасная, между прочим, профессия». Мне это так в душу запало… Словно откуда-то сверху озарение пришло — а почему бы и нет? Хотя в том возрасте даже не понимал, что это такое — журналистика. Но ведь запало. Поставил цель. Стал работать над собой. Среди предметов отдал приоритет литературе, русскому языку. Сочинения писал уже с совершенно другим желанием, нежели раньше. Учительница даже как-то с подозрением к этому отнеслась: что это с подростком? А мне вдруг все понравилось: поиск слов, образов, оригинальное изложение темы… Набрался духу и написал заметку о каком-то мероприятии в кировскую молодежную газету «Комсомольское племя». Ее, к неописуемой радости, опубликовали и прислали гонорар — 3 рубля 62 копейки. Старшее поколение помнит, что в то время именно столько стоила… бутылка водки. Сосед, узнав об этом, впал в недоумение: как это так — пацан, сидя за столом и «марая бумагу», столько сумел писаниной заработать! Ну с тех пор и пошло… Так что всегда с гордостью говорю: мой трудовой стаж — 53 года, а творческий — 56 лет — с седьмого класса.

Тихоокеанский флот, Советская Гавань. Фото предоставлено realnoevremya.ru Александром Латышевым из личного архива

На Тихоокеанском флоте, в Советской Гавани, где служил, тоже, кстати, активно писал в дивизионную газету

Когда окончил школу, семья перебралась в Нижнекамск. Мне 17 лет. Устроился слесарем в строительно-монтажное управление, которое возводило шинный завод. Уникальный случай — предложили пойти на курсы машинистов башенного крана. А мне восемнадцати еще не было. Подал документы без всякой надежды. Но, видимо, по недосмотру меня приняли. Получил права и в семнадцать лет стал управлять серьезной строительной машиной — высоченным рельсовым башенным краном. Отец тоже был крановщиком, мы с ним вместе в Нижнекамске возводили здание нынешней библиотеки имени Тукая. Он на одном кране, я на другом. На 7 ноября на стену крана всегда вывешивали флаги. Для этого нужно было опустить стрелу. Заметил однажды, как отец стрелой манипулирует. Он случайно, как потом оказалось, поднял перед этим крюковую обойму к стреле. Я тоже это сделал. Чувствую, не то что-то, стрела как-то с ускорением на нее опустилась. Крикнул сверху электрика. Он говорит: «Ничего страшного, задери стрелу выше и опусти». Я и задрал… Стрела со всего размаха ударила по каретке, из четырех стальных тросов три, как нитки, порвались. Последний меня спас. Виноват был электрик — вовремя не проверил надежность тормозов электродвигателя. Оборвись последний трос, мы бы тут с вами сейчас не разговаривали. Это был мой последний день работы на стройке. Не потому, что меня уволили — на следующий день я уходил по повестке в армию. На Тихоокеанском флоте, в Советской Гавани, где служил, тоже, кстати, активно писал в дивизионную газету.

Из фотографа — в корреспонденты

— Профессиональная журналистская стезя началась для вас с должности фотокорреспондента в нижнекамской районной газете «Ленинская правда». Почему не остались в фотоделе?

— И все-то вы знаете. Да, отслужив, вернулся в Нижнекамск. Желание попасть в большую журналистику не покидало. Набрался смелости и отправился в местную районку. И тут снова судьба. В то время редактором там был Юрий Борисович Щелыванов, бывший фронтовик. Говорит, предложить могу только должность фотокорреспондента с окладом в 110 рублей. Фотографировать умеешь? А я фотоаппарат в руках не держал. Но такое желание было попасть в редакцию, что непроизвольно сказал: «Да». «Ну, принеси фотоснимки, посмотрим», — говорит Юрий Борисович. Дома выдрал из дембельского альбома лучшие, на мой взгляд, фото и принес. Понравилось, взяли. В этот же день купил самый простенький фотоаппарат — «Смена 8М». У соседа взял самоучитель по фотоделу… Первое задание — утренник в детском саду и, случайно, удачные фото. Редактор обрадовался: хорошего фотокорреспондента взял. А у меня холодок по спине… Но учился, старался. Начал подписи под фото делать, сначала короткие, потом зарисовки, корреспонденции. Щелыванов заметил это и говорит: «А иди-ка ты, парень, в корреспонденты». И поехало… Корреспондент, заведующий отделом писем, ответственный секретарь редакции, заместитель главного редактора. Потом были 2 года работы в горкоме партии. Как заведующий отделом курировал в городе нефтехимиков и районе науку, культуру, медицину, образование, спорт. Затем пригласили в Казань — инструктором обкома партии. Через полтора года направили в очную трехгодичную аспирантуру в Академию общественных наук при ЦК КПСС. Защитил кандидатскую диссертацию по философии. Потом — возвращение в Казань, должность заместителя главного редактора газеты «Советская Татария». Руководителем ее тогда был Евгений Андреевич Лисин, легендарный журналист, один из самых молодых руководителей региональных изданий в Советском Союзе. С небольшим перерывом он возглавлял редакцию «Советской Татарии» — «Республики Татарстан» 25 лет, то есть ни много ни мало — четвертую часть нашего газетного века. Мы вместе рука об руку проработали 13 лет, и я его сменил на посту главного редактора уже «Республики Татарстан». И интересно, что сам Лисин в свое время сменил на этой должности… Щелыванова. Да, того самого Юрия Борисовича. Такие вот сюжеты судьбы.

Первый год работы в «Советской Татарии», 1991 год. Фото предоставлено realnoevremya.ru Александром Латышевым из личного архива

«В журналистике нельзя быть ремесленником»

— Вот уже больше 30 лет ваша жизнь тесно связана с газетой «Республика Татарстан», а последние 20 лет именно вы находитесь за штурвалом старейшего издания республики. Как поменялись за это время газета, коллектив и читатель «Татарочки»?

— Да, газета с такой историей — очень редкое явление в России. 106 лет как-никак! В редакции за это время скопился огромный архив номеров. Помещение, где они лежат, я называю «золотой комнатой». Это же действительно «золото» для республики. Здесь вся ее история, даже в мелочах. Своеобразная летопись Татарстана. Даже порой боюсь туда заходить — стоит раскрыть подшивку какого-нибудь 1925-го, 1937-го, 1941 года — и все, пропал на весь рабочий день. Все безумно интересно! Открываешь газету — аромат эпохи чувствуешь уже с названия материалов, с иллюстраций. Здесь же зафиксировано все, начиная с объявления о пропаже козы и заканчивая репортажем из зала суда, где судили так называемых врагов народа. Зачитываешься, погружаясь в те годы…

Безусловно, за 20 лет многое в жизни изменилось, в том числе и интересы читателей, информационные, коммуникационные технологии. Мы всегда старались соответствовать вызовам времени, достойно делать свое дело. Газета сегодня — мультимедийный информационный ресурс. «Республика Татарстан» — это и печатное издание, и электронная версия (кстати, оба формата стали в свое время победителями всероссийского журналистского конкурса «Золотой гонг»), и социальные сети. Мы активно присутствуем в «Телеграм», «Яндекс Дзен», «ВКонтакте». Жизнь заставляет идти в ногу со временем, активно толкаться локтями на медиаполе за место под солнцем. Такова реальность.

Казань, редакция газеты «Республика Татарстана», 2006 год. Фото предоставлено realnoevremya.ru Александром Латышевым из личного архива

Это же действительно «золото» для республики. Здесь вся ее история, даже в мелочах. Своеобразная летопись Татарстана

Изменился, конечно, и контент СМИ. Многие журналистские жанры ушли в прошлое. Не стало, например, фельетонов, практически нет очерков. А как мы раньше зачитывались очерками той же Татьяны Тэсс, путевыми репортажами Василия Пескова! Это были настоящие мастера газетного слова. Современные журналисты другие. Они больше ремесленники. Может, я покажусь пессимистом, но не осталось в них этой в хорошем смысле репортерской хищности. Когда видишь на улице что-то интересное, подойди, узнай, выясни. Или машина полиции стоит в людном месте. А зачем стоит, что случилось? Нелюбознательны, малолюбопытны, живут по принципу «все и сразу», и желательно с минимумом усилий. Журналистика трансформируется. И, кажется, не в лучшую сторону. Да что там говорить! Вот возьмите такой факт. Когда началась наша специальная военная операция, какие очереди выстроились на границе у Верхнего Ларса! Это сейчас в обществе сформировалось понимание, что молодежью нужно заниматься, воспитывать патриотов, сознательных, ответственных граждан Отечества. Раньше средствам массовой информации это было вменено в обязанность, входило в их функции. Плохо ли, хорошо ли, формально или нет они, в том числе и газеты, этим занимались. Молодежь была намного патриотичнее. Сейчас государство делает многое, чтобы воссоздать подобие той советской системы воспитания молодежи. И это, я уверен, правильный курс.



«Шуточный» орден

— В работе журналиста, а тем более главного редактора, курьезные или забавные случаи, наверное, не редкость. Можете вспомнить что-то такое из журналистской практики?

— Легко. Это был где-то 1976/77 год. Я работал тогда в нижнекамской районке ответственным секретарем, практически все время находился в типографии. Так вот, двое рабочих типографии решили подшутить над коллегой. Это был прекрасный специалист, печатник. Его даже представили к высокой правительственной награде, документы давно ждали своей очереди где-то в Москве. Раньше как типография работала — на линотипе набирали и отливали свинцовые строчки, потом эти строчки, заголовочные шрифты, иллюстрации на цинковых пластинах верстали, закручивали полосы винтами и несли их на печатный станок. Так эти два шутника решили приятеля разыграть. Они развинтили полосу, набрали на линотипе «указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении такого-то товарища орденом». Вставили, сделали оттиск и пошли с ним к коллеге. Говорят: тебя к ордену представили, вот, смотри, указ напечатан. Беги в магазин! Тот, радостный, и побежал. Отметили и про шутку… забыли. Выходит номер в свет, а в нем — несуществующий указ. Скандал был грандиозный, начальство в Казань вызвали, разнос устроили. А после спрашивают: мужик-то, которого шуточно орденом наградили, хороший? Да, очень хороший, бумаги на награду давно в столице лежат. Последовал звонок в Москву, печатнику действительно вручили орден. И так бывает.

Нижнекамск, 1975 год. Фото предоставлено realnoevremya.ru Александром Латышевым из личного архива

Было однажды и такое, что по ошибке инициалы перед фамилией председателя горисполкома поменяли местами. И тираж в 35 тысяч экземпляров отпечатали. Так мы редакцией за ночь все эти 35 тысяч экземпляров вручную правили.

И еще на тему юмора. У меня целый сборник смешных фраз из журналистских материалов набрался. Как вам такое: «На берегу реки доярка доила корову. А в реке все отражалось наоборот». Или еще: «В квартире оказался труп мужчины, долгое время не отвечавший на звонки в дверь». Классика криминала, не иначе. Вот еще из забавного: «Нерадивые родители оставляют на плите кастрюлю с кипящим супом, а еще хуже — проказников-детей». Стараюсь такое сохранять, записывать. Это ведь тоже часть истории газеты.

Главное — адекватность во всем

— Газета «Республика Татарстан», можно сказать, это ваше дитя. И любой заботливый отец хочет отдать любимую дочь, которая уже стала взрослой, в надежные руки. Каким вы видите своего преемника на посту главреда? Не обязательно конкретного человека. Назовите набор качеств, которыми должен обладать, на ваш взгляд, капитан корабля под названием «Республика Татарстан».

— В первую очередь, адекватность во всем — во взаимоотношениях с людьми, с коллективом, в понимании современных задач, которые стоят перед медиасообществом, перед газетой. Ну и, наверное, некая гармония, баланс между административными навыками и журналистским творчеством. Редактор — должность во многом уникальная, «штучная». Как и у всех журналистов, у него должен быть некий «музыкальный слух» на слово, на стиль, на образность, на логику изложения мыслей, построение материала. Многие хотят стать журналистами. Но из немногих вырастают настоящие мастера слова. Только из тех, у кого есть тот самый «музыкальный слух».

Редакция газеты «Республика Татарстана», 2023 год. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Редактор — должность во многом уникальная, «штучная». Как и у всех журналистов, у него должен быть некий «музыкальный слух» на слово, на стиль, на образность, на логику изложения мыслей

А еще наша профессия не любит «летунов». Взять ту же газету. Я часто говорю: газета, как женщина, измены не прощает…

— На ум приходит житейская мудрость: «На пенсии отдохнем». Чем планируете заниматься дальше? Каким будет этот отдых?

— Его в планах нет. В работе две книги, которые просили отредактировать. А вообще в голове столько идей… У меня на берегу Илети в Высокогорском районе, в таежной деревне дом, земля — двадцать пять соток. Ею же заниматься надо. Очень любим грибы, ягоды собирать, заготавливать. Это уже чуть ли не болезнь. Деревом люблю заниматься. Это от отца. Он был краснодеревщиком. А еще… Смеяться будете — из ненужной одежды коврики плету. Уже сложные узоры освоил. Даже копию одной картины воспроизвести получилось. Друзьям, знакомым, соседям раздаю. Если нравится — забирайте. Так что планов много. Просто сидеть или лежать у телевизора не умею. Всегда нужно учиться, что-то создавать, созидать, осваивать новое. В этом, наверное, и есть смысл жизни.

P.S. По окончании беседы с главным редактором «Республики Татарстан» возникло чувство легкой грусти. Что ни говорите, а с ним уходит эпоха. Эпоха правильной, умной российской журналистики. Какая эпоха придет ей на смену — покажет время.