День в истории: самолеты, полоний и криптовалюта

Чем примечательна дата 7 июня?

Сегодня, 7 июня, в России День краудфандинга. 7 июня в Казани появились заводы №124 и 27, в Москве появилась конно-железная дорога, вышел меморандум Совета министров СССР об Антарктике, в Англии утвердили проект «Петиции о правах», объявили об открытии полония. Родились философ и публицист Петр Чаадаев, автор шкалы Апгар Вирджиния Апгар, певец Дин Мартин, директор музея Горького Мария Ермолаева, писатель Орхан Памук. Скончались папа римский Виргилий, композитор Сара Садыкова, критик и публицист Виссарион Белинский, писатель и художник Генри Миллер, актер Кристофер Ли. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Процесс по криптовалюте

7 июня 1908 года родилась Мария Елизарова. В 1941 году она стала первым директором литературного музея Горького в Казани и занимала эту должность до 1978 года. Елизарова оставила небольшое творческое наследие. Ее сочинения издавались в виде небольших книг и брошюр, входили в состав отдельных сборников, печатались в газетах и журналах, в том числе фронтовых. Она писала пьесы, рассказы, очерки, киносценарии. После выхода на пенсию Елизарова вела общественную работу как председатель Совета ветеранов Вахитовского района Казани и поддерживала связь с музеем.

Фото gorkiy.tatmuseum.ru

7 июня 1939 года самолетно-моторный комбинат №124/27 разделился на два самостоятельных предприятия: завод №27 моторного производства и завод №124 самолетного производства. Изначально в 1935 году «Гипроавиапром» должен был спроектировать самолетное и авиамоторное производство на площадях «Завода №124 имени Серго Орджоникидзе», но в 1936 году встал вопрос о нецелесообразности размещения в одном корпусе самолетного и авиамоторного производств.

7 июня 1986 года в Казани умерла композитор Сара Садыкова. Музыкальное образование она получала в Московской консерватории, играла в местном татарском театре, а потом и казанском. 10 лет она — солистка Татарского театра оперы и балета. В частности, ее голос звучал в ключевых спектаклях и операх «Сания», «Качкын», «Галиябану», «Башмагым», «Илдар» и «Кандры буен», «Наемщик». В 1942-м написала первую песню — «Көтәм сине...». И с тех пор считается одной из главных песенников Татарстана.



Фото: Ирина Плотникова

7 июня 2022 года «Реальное время» рассказало, что в Казани стартовал первый процесс по делу о хищении имущества в виде криптовалюты. В уводе эфириумов и zcash, а также рублей — всего на сумму 101,2 млн рублей — обвиняют бывшего гендиректора ИК «Альянс Капитал» Булата Ибрагимова. В числе поверивших в обещания дохода до 10—15% в месяц — экс-глава «Ак Барс Ипотеки» и семья депутата Казгордумы.

Антарктика — общая

7 июня 1872 года Военное министерство проложило по центральным улицам Москвы первую временную линию конно-железной дороги — от Тверской заставы до Красной площади. Ее необходимость возникла в связи с тем, что до этого времени в городе не было общественного транспорта, который был бы доступным и регулярным. Все доступные на то время средства пассажирского транспорта были основаны на конной тяге. Однако по мере развития города такой транспорт больше не отвечал его нуждам — услуги извозчика каждый себе позволить не мог, а общественный транспорт был дорогим и относительно медленным. Торжественное открытие состоялось спустя месяц — 7 июля того же года. На мероприятии присутствовал Александр II.

Фото Bundesarchiv, Bild 183-R81527 / CC-BY-SA 3.0

7 июня 1950 года вышел меморандум Совета министров СССР о необходимости правового решения проблемы принадлежности Антарктики. Тем самым Советский Союз выступал против планов США на ледяной континент, не признавал любые решения, принятые без участия СССР, и напоминал о российских открытиях в этой части света. В 1959 году был заключен Международный договор об Антарктике: демилитаризация района, использование его в исключительно мирных целях и превращение в зону, свободную от ядерного оружия.

Кюри открыли полоний

7 июня 1628 года английский король Карл I утвердил законопроект, подтверждающий права и свободы подданных, — «Петицию о правах». Английский парламент представил ее королю в конце мая того же года. В документе содержался протест против нарушений монархией прав и свобод граждан, которые охранялись британским законодательством со времен раннего средневековья. Нововведений парламенту было не нужно, только подтверждение старых прав нации. Король хотел помешать обсуждению петиции и грозил парламенту роспуском. Тем не менее петиция была подписана. Король нуждался в средствах для войны с Францией, а палата общин отказала выделить деньги для снаряжения флота до утверждения петиции, и Карл I отступил.

Источник wikipedia.org

7 июня 1903 года в Берлине Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элемента — полония. Название элементу придумала Мария Кюри — элемент стал называться полонием в честь ее родины Польши. Полоний в дальнейшем нашел применение, в том числе в качестве инициатора ядерной реакции во второй американской бомбе «Толстяк», сброшенной 9 августа 1945 года на Нагасаки. Первую бомбу — «Малыш», которую использовали на Хиросиме тремя днями ранее, устраивали по другому принципу. В последующем полоний использовали как источник ионизации воздуха на предприятиях с использованием чувствительной к статическому электричеству аппаратуры и в портативных источниках тепла для космических аппаратов.

7 июня 1952 года в Стамбуле родился писатель Орхан Памук, лауреат Нобелевской премии по литературе 2006 года как автор, «который в поисках меланхоличной души родного города нашел новые символы для столкновения и переплетения культур». Родному городу посвящено большинство произведений Памука. Роман 2021 года «Чумные ночи» рассказывает об острове Мингер, который в 1901 году, как и всю Османскую империю, охватила чумная пандемия.

