Зеленый оазис на границе двух «городов»: парк вдоль железной дороги объединит два микрорайона Зеленодольска

Как небольшой сквер, посвященный советскому танкисту, станет звеном в зеленом каркасе и создаст единую пешеходно-парковую систему города

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

В Зеленодольске продолжается комплексное развитие улицы Комарова, которая в недалеком будущем должна стать частью единой пешеходной структуры. Ее задачей станет связь между четырьмя ядрами зеленого каркаса, созданного на территории города еще в советские годы. Несмотря на то, что данная система существует уже не первый десяток лет, она по-прежнему остается разорванной на «старый» и «новый» город. План реновации вышеупомянутой улицы в настоящий момент находится только в разработке, поскольку даже при своей полной реализации он не сможет восполнить всех необходимых потребностей. Исходя из этого было принято решение, что отправной точкой к долгожданному воссоединению станет другой проект — благоустройство парка Алтынова. Что планируется сделать с зеленой зоной на границе «двух миров» и как она сможет их объединить — в материале фонда «Институт развития городов РТ» и «Реального времени».

Зеленый каркас, или Что такое советское наследие в экологии

Для Зеленодольска важно поддерживать статус «города-сада». Как было сказано выше, эта история уходит корнями еще в советские годы, когда первый агроном города Екатерина Ошарина просчитала все сценарии и создала долгосрочный зеленый каркас. Она прошла Великую Отечественную войну, увидела много городов, пообщалась со многими людьми и свой опыт реализовала на малой родине. Женщина создала сиреневые аллеи, купы цветущих каштанов и засадила город ценными породами: именно она высадила голубые хвойные, уникальные для республики. На сегодняшний день система зеленых зон представляет собой четыре крупных ядра, между которыми разбросаны чуть меньшие по масштабу, но столь же ценные общественные пространства.

Как известно, город поделен на две части железнодорожным полотном. Таким образом, СК «Маяк» и парк «Авангард», являющиеся одними из ядер, оказались в «старом городе», а еще два — парк Алтынова и «Березовая роща» — в микрорайоне Мирном.

Отметим, что обновление зеленого каркаса началось еще в 2020 году, когда в «новом городе» начались работы по благоустройству «Березовой рощи». Объект был сдан в прошлом году, а полная сумма затрат на его реновацию составила 281,7 млн рублей. Этот парк находится на границе Мирного и микрорайона Зеленая долина, а также является самой восточной точкой зеленого каркаса. Что касается парка Алтынова, то он также находится на границе, но уже городских районов, примыкая вплотную к железной дороге. Эти два пространства объединяет между собой улица Комарова, которую и планируется обновить, чтобы усилить связку зеленых зон.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Планируется, что в будущем эта улица станет частью полного пешеходного маршрута, который будет проходить через каждое из четырех ядер. Как было сказано выше, Комарова свяжет лишь два ядра и тем самым войдет в общую инфраструктуру каркаса. Однако как же будут связаны сами районы? Решение этого вопроса нашлось в благоустройстве одной из зеленых зон — парка Алтынова. Проходя по самой границе вдоль ж/д путей, он является ближайшей опорной точкой, и потому было решено, что вся связь пройдет через него.

От болот до постамента с танком

На сегодняшний день парк Алтынова все же не имеет таких крупных масштабов и пока еще остается сквером. Он представляет собой оазис дикой природы, который местные жители высоко ценят и тщательно берегут. Отметим, что во время Великой Отечественной войны горожане даже защитили лес от вырубки на дрова. Сегодня здесь семьи с детьми играют по выходным в подвижные игры, устраивают пикники и прогулки, а также рассматривают «танцующие стволы» деревьев.

Сам сквер назван в честь Героя Советского Союза Николая Алтынова. Татарстанец прошел в годы Великой Отечественной войны на своем танке более четырехсот километров. В 2015 году, к 70-летию Победы, военные подарили Зеленодольску 40-тонный танк Т-80. Машина была установлена в сквере как памятник военнослужащим-танкистам.

В 1955-м здесь было обыкновенное болото, а в 2012-м стал образовываться лес с дорожной инфраструктурой. Сквер же возник только в 2016 году — танк на постаменте и небольшой заасфальтированный участок. С 2019-го место начало активно застраиваться частными жилыми домами. В настоящий момент территория будущего парка, покрытая сосновым бором, действительно, является одной из любимых у местных жителей. Как было сказано выше, она высоко ценится гражданами, чего не скажешь об асфальтированной части. К так называемому скверу вплотную примыкают многоквартирный жилой дом и частный сектор. Кроме того, возле самого памятника с танком проходит небольшой, но длинный овраг и три транзитных маршрута (дороги без асфальтобетонного покрытия).

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Общая площадь проектируемой территории первого этапа благоустройства достигает 52,9 тысячи кв. метров. При этом общая площадь, с учетом тех частей, что будут доделаны в последующие этапы, составляет 64,5 тысячи кв. метров. Отметим, что еще до начала строительных работ были выполнены несколько задач по сохранению данной территории. Так, из-за активной застройки соснового бора коттеджами было принято решение заранее установить кадастровые границы и установить статус «парки культуры и отдыха — 3.6.2». Вместе с этим было получено официальное подтверждение от РЖД о благоустройстве перехода, который мог бы обезопасить городскую связь.



— Мы считаем, что правильно начинать с благоустройства рекреационной зоны парка Алтынова, но одновременно готовить концепцию улицы в целом. Благоустройство улицы — это более сложная задача, и к ней нужно подходить поступательно. Из-за этого мы уже начали детально изучать проблемы и потребности улицы и начали работать над регулирующими и градостроительными действиями совестно с муниципалитетом города, — сообщают в проекте его авторы.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

«Ущемленный» зеленый оазис

Сами авторы проекта называют парк Алтынова «ущемленным» зеленым оазисом, который, по их словам, имеет огромнейший потенциал, способный объединить город и его жителей. Во время его благоустройства они собираются выполнить всего три задачи — сохранить уникальные деревья, объединить микрорайоны и создать комфортные условия для граждан. В качестве основных проблем, с которыми им предстоит разобраться, в проекте указаны следующие пункты:

замусоривание территории;

необустроенный и небезопасный переход через железную дорогу;

автомобильный транзит через лесопарк;

несанкционированные костры;

небезопасное соседство с гаражным комплексом и кладбищем;

несанкционированный забор песчаного грунта;

небезопасный танк;

вырубка ценных пород деревьев;

отсутствие инфраструктуры для отдыха и спорта;

застройка жильем.

При этом природная особенность территории не ограничивается лишь сосновым бором. Далее, за железной дорогой, находится Васильевское лесничество со смешанным лесом, где обитают кукушки и дятлы, белки и зайцы. Также с севера территория проектирования граничит с кладбищем, а выше расположен скотомогильник, санитарная зона которого входит в проектные границы.

Сами граждане также приняли участие в поиске и оценке имеющихся проблем. Так, они добавили к имеющимся пунктам следующие комментарии: «Они тут самогонку жрут и упиваются на скамейках, дерутся», а также «Отпускают собак с поводка, и они прыгают. Страшно». В целом местные жители оценили ситуацию так:

3,13 из 5 — удовольствие.

3,09 из 5 — безопасность.

2,97 из 5 — комфорт.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Сосновый бор, ландшафт, «город-сад» — язык места



Помимо благоустройства, которое подразумевает строительство и установку каких-либо объектов, в рамках обновления данной территории был создан собственный бренд. За основу концепции был взят статус города «город-сад» (использование природных элементов) и местный сосновый бор (изгибы вековых сосен и формы шишек). Все это уместилось в логотип парка, на основе которого был разработан уникальный шрифт для использования в навигации, а также брендовых продуктах (шоперы, кепки, чашки, кофейные стаканчики и др.).

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Что касается визуальной составляющей, то в создании малых архитектурных форм будут использоваться такие цвета, как:

светлый камень, бетон;

дерево светлых оттенков;

металлические элементы;

дерево благородных оттенков.

Еще одной интересной деталью является то, что благоустройство будет проводиться с фиксацией уже сложившихся функций. То есть все необходимые функции будут внедряться в имеющийся ландшафт, а терассирование будет проходить на участках с перепадами высот. Площадь проектируемой территории разобьют на 16 различных участков: входная, патриотическая, детская и спортивная зоны, площадка для выгула собак и событийная площадь, яблоневый сад и сиреневая аллея, велотреал, памп-трек, лесные полянки, воркаут, прокат, водозаборная колонка и др.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Основной акцент на освещение будет сделан у входной активной зоны. Согласно проекту, лесная зона должна оставаться максимально не тронутой и не подвергаться земляным работам под прокладку кабелей и установку столбов освещения. В зоне активного отдыха преобладают парковые метровые светильники, подсветка кустарников и деревьев. В тихой лесной части освещение предполагается только по основному маршруту с помощью гирлянд.

Уточняется, что в спортивной зоне появятся универсальная площадка для футбола, баскетбола, волейбола и других игр с мячом. Входную группу украсит арка из липы, а в патриотической части подобный объект представят в виде колоннады. Также в парке установят навесы, лабиринты, горки, беседки, специальные полукруглые скамейки и множество других объектов, которые будут вписаны в природную составляющую данной территории.

Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе администрации Зеленодольского района, в настоящее время на территории будущего парка уже выполнена планировка. Кроме того, на различных участках подготовлено основание под тротуары, а также спортивную площадку и памп-трек. Вместе с этим рабочие закрутили винтовые сваи и провели к объекту электричество и воду.

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