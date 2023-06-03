«Место утешения и поддержки»: каким будет духовный центр «Тихий сад» у ДРКБ

Важной частью комплекса станут мечеть «Абу Али ибн Сина» и православный храм во имя иконы Божией Матери «Целительница»

Фото: предоставлено архбюро «Диалог/ Урбан планинг»

На этой неделе в Казани торжественно заложили камень по случаю начала строительства духовного центра «Тихий сад» на территории Детской республиканской клинической больницы. Проектом комплекса предусмотрены возведение мечети и православной церкви в едином архитектурном стиле, разбивка сада с плодовыми деревьями и создание прогулочной зоны. «Реальное время» выяснило, какие изменения претерпел проект центра, задуманный еще в 2015 году, и каким комплекс может предстать уже в этом году.

Мечеть и церковь в едином стиле

О планах построить духовный комплекс «Тихий сад», который включает в себя мечеть, храм-часовню и спортивную площадку, говорили еще весной 2015 года. Возвести центр на территории ДРКБ планировали уже к осени того же года. Соглашение о создании комплекса было подписано между Минздравом Татарстана, Детской республиканской клинической больницей, Духовным управлением мусульман РТ и Казанской епархией. Спустя 8 лет к проекту вернулись и сейчас приступают к строительству.

Проект комплекса разработало казанское архитектурное бюро «Диалог/Урбан Планинг». Его руководитель Алмаз Валиуллин рассказал об особенностях духовного центра. По его словам, перед бюро стояла задача создать такое пространство для пациентов ДРКБ и их семей, которое будет их поддерживать и успокаивать.

— Два здания — мечеть и церковь — образуют единый духовный комплекс на территории Детской республиканской клинической больницы, они задуманы как сакральное пространство, отвечающее духовным и психологическим нуждам больного и его близких родственников. Духовный комплекс станет местом утешения и поддержки человека, поможет найти ответы и не отчаяться, — пояснил идею центра архитектор.

Здания мечети и церкви возведут на двух возвышенностях, они будут представлять собой схожие по архитектурному стилю сооружения, имеющие одинаковые площадь и форму плана — квадратную, а также один и тот же цвет отделки фасадов. Однако архитектурные решения и ориентация строго индивидуальны и отвечают религиозным традициям.



— Согласно предварительному проекту, фасад церкви украсят классические полукруглые арки. Барабан и купол будут освещать солнечным светом интерьер церкви. Мечеть выделяется фасадом из стрельчатых арок. Главный портал заполнен декоративной решеткой со сложным орнаментом, представляя современную интерпретацию арабской культуры. Ведущим архитектором проекта является Анастасия Блинова, — поделился Алмаз Валиуллин.

Помимо храмов двух религий в состав комплекса вошли сад с плодовыми деревьями и тихая зона отдыха.



«Необходимо работать в тандеме»

Фото: предоставлено архитектурным бюро «Диалог/ Урбан планинг»

Мечеть имени Абу Али ибн Сина (Авиценна) будет построена компанией «Ханский дом» на средства благотворителей, сбор будет организован Ассоциацией предпринимателей-мусульман России.

Главной особенностью создания духовного центра руководитель компании Ильяс Гимадов считает то, что мечеть и церковь будут построены в непосредственной близости друг от друга и в едином архитектурном стиле:

— Необходимо будет работать сообща, в тандеме с другим застройщиком. Нельзя забывать об общих коммуникациях и общем благоустройстве территории при сооружениях, но, думаю, это не вызовет затруднений. Все вопросы решаемы. Сейчас мы ждем рабочий проект. Как только получим соответствующий документ и разрешение на строительство, готовы приступить. С технической точки зрения никаких проблем возникнуть не должно. Наша компания построила уже много мечетей по всей республике, порядка десяти. Были и схожие по архитектуре. Например, казанская мечеть «Рахматулла» на ул. Симонова, 2.

Другая особенность, по его словам, в том, что стройку комплекса предстоит вести на территории действующего медицинского учреждения: «Мы знаем, для кого строим. Знаем, с какой целью возводятся эти храмы, поэтому для нас это волнительно, чувствуем большую ответственность. Мы хотим, чтобы эта мечеть служила людям, стала местом надежды и веры».

— Что касается финансирования, то здесь нет генерального инвестора, какого-то одного спонсора. Эта мечеть, как и все остальные мечети, в основном будет строиться на пожертвования неравнодушных людей. Основной сбор будет проводиться на базе Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ. Со своей стороны мы также планируем использовать свои возможности. Если не возникнет задержек с финансированием, мечеть можно будет построить в течение года и даже быстрее, — выразил уверенность строитель.

«Здесь храм особенно нужен и детям, и родителям»

Православный храм во имя иконы Божией Матери «Целительница» будет строить компания «Трансюжстрой» на средства ИВЦ «Анатомика». Она также уже строила и реставрировала культовые сооружения, на ее счету 42 храма в России и за рубежом. Так, к примеру, в Роттердаме (Нидерланды) построила храм иконы Божией Матери «Скоропослушница».

Фото: предоставлено архитектурным бюро «Диалог/Урбан планинг»

Компания изначально работала в Белгородской области, но сейчас имеет опыт работы и в Татарстане. В прошлому году с участием ее специалистов в казанском поселке Залесный сдали мечеть имени Ахмадзаки хазрата.



— В случае с церковью для религиозного комплекса ДРКБ, безусловно, перед нами стоит задача выполнить все работы не просто качественно и в срок, а по-настоящему с душой: мы строим храм на территории детской больницы, понимая, что именно здесь он особенно нужен и детям, и родителям, чьи мысли в самые трудные моменты испытания наполняются молитвами о скорейшем выздоровлении детей. Для религиозного комплекса разработан замечательный проект, олицетворяющий Татарстан с его равноправным отношением к двум религиям — архитекторы провели очень профессиональную работу, чтобы удачно вписать религиозный комплекс на территории больницы, — рассказал гендиректор компании «Трансюжстрой» Рустам Рамазанов.

По его словам, проект потребует щепетильной работы с точки зрения эстетических деталей, внутреннего убранства храма — но это посильная задача, учитывая компетенции специалистов. На разных стадиях к проекту будут подключаться и иконописцы, которым предстоит расписать своды храма, отметил застройщик.



Старт строительства духовного комплекса «Тихий сад» торжественно дали в этот четверг в зеленой зоне, левее здания онкоцентра. В рамках церемонии были заложены капсулы мусульманского и православного храмов. Как выяснило «Реальное время», были заготовлены две капсулы с посланиями потомкам и детскими рисунками, а также символические зерна веры для запечатывания.

1 / 30 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов