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На территории ДРКБ в Казани планируют построить храм и мечеть

15:23, 19.08.2022 4
На территории ДРКБ в Казани планируют построить храм и мечеть
Фото: kzn.ru

В Казани планируют возвести храм и мечеть на территории Детской республиканской клинической больницы — проекты зданий обсудили на заседании попечительского совета ДРКБ с участием руководства больницы, представителей Казанской епархии и Духовного управления мусульман Татарстана.

Согласно проектам, на территории храма и мечети также расположатся парковая зона и фонтан. Как отметили в пресс-службе Казанской епархии, священнослужители и сестры милосердия регулярно навещают пациентов детской больницы. В отделении онкогематологии еженедельно совершается молебен о здравии. Сейчас в этом отделении ремонтируют храм-часовню. Ремонт планируют завершить в октябре.

— Иконы будут размещены ниже привычного для нас уровня, чтобы дети могли помолиться перед образами. Также в часовню привезут маленькие подсвечники, чтобы ребята могли поставить свечки без помощи взрослых, — уточнила старшая сестра милосердия Свято-Никольского сестричества Анастасия Широкова.

В Набережных Челнах продолжается строительство Соборной мечети. В конце июня началась работа с наружными сетями ливневой канализации, трубы и кольца для строительства получены безвозмездно. Верующие перевели уже более 17 млн рублей на возведение мечети.

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Маргарита Головатенко
ОбществоКультура Татарстан

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 15:32
    Это хорошая новость. На Западе такое распространено широко
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  • Анонимно 15:49
    Зачем,
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    Анонимно 18:38
    Чтобы дети быстрее выздоравливали
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  • Анонимно 18:38
    В наших больницах есть молельные комнаты
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