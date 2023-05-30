«Не всегда аудиторные показатели отражаются в финансовых»

Светлана Дзюбинская из Минцифры — о состоянии отрасли печатных СМИ

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На фоне непростой политической и экономической ситуации в России меняется состояние отрасли печатных СМИ. Так, растет аудитория изданий, но при этом снижаются доходы. Проблемы информационной сферы на лекции описала заместитель директора Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Светлана Дзюбинская. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Повышается уровень доверия к печатным СМИ

Аудитория российских печатных СМИ в марте — июле 2022 года возросла на 6% относительно тех же месяцев 2021 года, что стало абсолютным рекордом по количеству читателей за 2 года. Самым проседающим по объему аудитории стал период с сентября 2021 по февраль 2022 года. До этого пик востребованности новостных ресурсов фиксировался с сентября 2020 по февраль 2021 года.

Связана такая тенденция, по мнению заместителя директора Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Светланы Дзюбинской, с «непростой ситуацией в стране».

— В непростой нашей ситуации в стране, как и во время пандемии, интерес к новостной тематике возрастает. На фоне интереса именно к новостной тематике повышается уровень доверия к официальным источникам. Я в этом смысле не побоюсь назвать периодические печатные издания официальными. Официальные — в том плане, что вся информация тщательно выверена, практически отсутствуют фейки, — объяснила она.

Что касается доверия к СМИ, больше всего аудитория полагается на центральное и региональное телевидение — индекс доверия составляет 36 и 28 соответственно.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Вместе с тем возросло доверие и к новостным сайтам, центральной и местной прессе. Меньше полагаются на информацию в мессенджерах и социальных сетях — индекс доверия этих источников рухнул.

Предпочтение в средствах получения информации россияне все же отдают сайтам изданий. Ими пользуются 32,7% населения страны. В печатной же версии читают СМИ лишь 25,2% от общей аудитории конкретного издания.

— Не раз говорили: несмотря на различные заявления о том, что печатные СМИ неинтересны, о том, что мало кто их читает, что все уже ушли в интернет, так или иначе, аудиторные показатели говорят немного о другом. К сожалению, не всегда эти аудиторные показатели отражаются в финансовых показателях наших редакций, и этот вопрос у нас сохраняется: «Как нашу аудиторию монетизировать и превратить в реальные доходы?», — отметила Дзюбинская.

Основной источник дохода — тираж печатных изданий

Тем временем доходы печатных СМИ падают. По данным СППИ и АКАР, в 2022 году, относительно прошлого года, рекламные доходы российских центральных и региональных изданий упали на 42%. При этом, по данным Mediascope, этот показатель снизился на 7%, а у некоторых изданий отмечается даже рост.

Причины такой тенденции — уход крупнейших рекламодателей с российского рынка и сокращение бюджета по всему сегменту. Вместе с тем мировые прогнозы по прессе достаточно оптимистичны.

— На последнем мероприятии, там было большое количество региональных СМИ, редакторы говорили о том, что реклама падает и падает. Понятно, что на общем рынке она снизилась, — рассказала спикер. — Но редакторы, которые активно работают со своими предпринимателями... мне потом отдельно говорили: «Вы знаете, а у нас ничего не упало. У нас прям на уровне. Мы, конечно, не растем, но и не падаем». Потом я говорю с другим редактором — и примерно та же картина. Поэтому говорить о том, что мы потеряли 50% доходов... Я думаю, что это не общий показатель. Те, кто активно работал с рекламодателями, у них реклама примерно на том же уровне осталась.

Снижаются доходы СМИ и от продаж в розницу и по подписке. С 2013 года наблюдается стабильное снижение по этому параметру. В 2019 году доход изданий с традиционных видов дистрибуции составил 57 миллиардов рублей, в 2020 и 2021 годах — по 46 миллиардов рублей. Эксперты прогнозируют продолжение такой тенденции.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Основным источником дохода СМИ является тираж печатных изданий — в 2022 году он составил $53,1 миллиарда. Реклама в печатных версиях принесла отрасли $38 миллиардов. При этом году к году значения снижаются.

Рост уровня дохода демонстрирует цифровая пресса. Однако достичь показателей «печатки» все еще не удалось. В 2022 году доход с платного цифрового контента составил $8,4 миллиарда, с рекламы — $14,4 миллиарда.

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