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Видеосюжет: «Куда поступать в 2023 году?»

00:00, 27.05.2023
Видеосюжет: «Куда поступать в 2023 году?»
Фото: Дмитрий Резнов/ realnoevremya.ru

В этом году школы Казани оканчивают 19 тысяч выпускников, и каждый десятый — с медалью «За особые успехи в учении». На аттестат с отличием претендуют 777 одиннадцатиклассников и 838 девятиклассников. Последние звонки уже прошли, и дальше выпускников ждут экзаменационная пора и приемная кампания в вузах. Куда решили поступать вчерашние школьники, и чем продиктован выбор абитуриентов, выясняло «Реальное время».

Куда будут поступать казанские выпускники школ в 2023 году — в сюжете «Реального времени».

Подробнее о том, сколько «стоит» диплом в Татарстане и стоит ли учиться на айтишника за 800 тысяч в год, — читайте в обзоре «Реального времени».

Елизавета Пуншева, видео: Камиль Исмаилов, Кристина Миронова
ОбществоОбразование Татарстан

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