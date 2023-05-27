Видеосюжет: «Куда поступать в 2023 году?»
В этом году школы Казани оканчивают 19 тысяч выпускников, и каждый десятый — с медалью «За особые успехи в учении». На аттестат с отличием претендуют 777 одиннадцатиклассников и 838 девятиклассников. Последние звонки уже прошли, и дальше выпускников ждут экзаменационная пора и приемная кампания в вузах. Куда решили поступать вчерашние школьники, и чем продиктован выбор абитуриентов, выясняло «Реальное время».
Куда будут поступать казанские выпускники школ в 2023 году — в сюжете «Реального времени».
Подробнее о том, сколько «стоит» диплом в Татарстане и стоит ли учиться на айтишника за 800 тысяч в год, — читайте в обзоре «Реального времени».
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