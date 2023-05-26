День в истории: встретили императрицу, породнились с Беларусью и поучаствовали в гонке

Чем примечательна дата 26 мая?

Фото: репродукция картины Ильяса Файзуллина «Визит Екатерины II в Казань»

Сегодня, 26 мая, в России отмечается День предпринимательства и День снежного барса. В этот день Казань посетила императрица Екатерина II и открылся дом-музей Ризы Фахретдинова, а в Москве освятили храм Христа Спасителя. Была отменена смертная казнь, снята граница между Россией и Беларусью, а Сочи присвоили статус «города-курорта». Наконец, состоялась гонка на Ле-Мане и вышел альбом группы The Beatles. Родились султан Мехмед III, актриса Хелена Бонем Картер, танцовщица Айседора Дункан, дизайнер Альдо Гуччи. Умерли художник Борис Кустодиев, меценат Савва Морозов и драматург Эмиль Брагинский. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Приезд императрицы

26 мая 1767 года Екатерина II прибыла в Казань на многовесельной галере «Тверь». Императрица отправилась в путешествие по Волге для того, чтобы посетить восточные территории страны. Специально для императорского круиза было построено 10 судов, в том числе четыре галеры. В Казань флотилия прибыла вечером, суда бросили якоря возле северо-западных ворот Казанского кремля. Когда путешествие Екатерины II подошло к концу, четыре галеры императрицы сдали на хранение Казанскому адмиралтейству. Галеру «Тверь» она велела «хранить вечно, не переменяя того вида, какой она имела во время Высочайшего путешествия». «Тверь» сгорела во время крупного пожара в 1956 году.

Фото: Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

26 мая 1940 года в селе Старое Ермаково (Камышлинский район Самарской области) родился Рашит Шамкай. В 1966-м закончил Казанское театральное училище, сначала работал в мензелинском театре, но в 1968 году перешел в Камаловский, в котором играл до 2000-го. Шамкай для зрителя — один из главных татарских комических артистов, включая эстрадные номера и кинороли.

26 мая 1995 года в селе Кичучатово в Альметьевском районе торжественно открылся музей татарского просветителя, исследователя и журналиста Ризаитдина Фахретдинова. В этом селе находился дом его семьи. Фахретдин работал в газете «Вакыт», журнале «Шуро», активно занимался политической и общественной деятельностью. В 1922 году он стал муфтием Центрального духовного управления мусульман Внутренней России и Сибири. Сопровождал делегацию советских мусульман в хадже в Мекку и боролся против закрытия мечетей. Умер в 1936-м, не дожив несколько месяцев до массовых арестов руководства Духовного управления.

Фото: museum.tatar.ru

26 мая 2022 года «Реальное время» сообщило, что в одной из деревень Камско-Устьинского района Татарстана была обнаружена незаконная масштабная свалка. По данным Министерства экологии общая площадь загрязнения составляла 700 квадратных метров. Позднее нарушение было устранено, а территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

Снятие границы Россия — Беларусь

26 мая 1883 года в Москве освятили храм Христа Спасителя. Церемония была приурочена к коронации императора Александра III. В 1931 году для реализации плана строительства Дворца Советов храм был разрушен, а на его месте построили огромный плавательный бассейн «Москва». Позднее храм был воссоздан по старому образцу.

Источник: wikipedia.org

26 мая 1927 года скончался выдающийся русский художник Борис Кустодиев. Самые известные его работы связаны с понятием «кустодиевская женщина: «Красавица», «Купчиха за чаем», «Русская Венера». Последняя стала его последней картиной, которую он рисовал, преодолевая страшную боль в теле, сидя в специальной коляске.

26 мая 1995 года состоялось символическое снятие пограничных столбов между Россией и Беларусью. Церемония прошла на пограничной территории Редьки — Красное. Убрали столб премьер-министр России Виктор Черномырдин и президент Беларуси Александр Лукашенко. В 1996 году главы государств подписали Договор о Сообществе России и Беларуси, а в 1997 году преобразовали его в Союз.

Источник: wikipedia.org

Вышел «Сержант»

26 мая 1923 года во Франции прошла первая автогонка под названием «24 часа Ле-Мана», в которой участвовало 33 автомобиля. Это был проект корреспондента журнала La Vie Automobile Шарля Фару и главы одного из французских автоклубов Жоржа Дюрана. Она проводилась на трассе «Сарта», известной своими извилистыми подъемами. Основной целью гонки на Ле-Мане было выявление наиболее выносливых гонщиков и тестирование технических возможностей спортивных автомобилей.

26 мая 1967 года в Великобритании вышел восьмой студийный альбом The Beatles под названием «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band», который критики относят к числу наиболее влиятельных рок-альбомов всех времен. Альбом «Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера» стал музыкальной дорожкой для эпохи хиппи и расцвета рок-психоделики. В 2003 году альбом был включен в Национальный реестр аудиозаписей США.

