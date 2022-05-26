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В татарстанской деревне устранили свалку площадью 700 «квадратов»

15:39, 26.05.2022
В татарстанской деревне устранили свалку площадью 700 «квадратов»
Фото: eco.tatarstan.ru

В деревне Шапкино Камско-Устьинского района Татарстана обнаружили незаконную свалку. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов республики.

По данным ведомства, площадь захламленной территории составила 700 «квадратов». На данный момент исполком Янгасалского сельского поселения уже устранил свалку, территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Тем временем еще одну незаконную свалку обнаружили в казанском поселке Султан-Ай на улице Ясмин. Общую площадь загрязненного участка оценили в 30 «квадратов», объем — в один кубометр. По данным Минэкологии, предположительно, территория захламлена ртутными или неоновыми лампами.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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